Codeamigo er et interaktivt kodningsvejledningsværktøj, der bruger AI til at hjælpe brugere med at lære at kode. Værktøjet er designet til at hjælpe nuværende og fremtidige udviklere med at udnytte de tilgængelige værktøjer. Hjemmesiden præsenterer små tutorials, der har til formål at lære det grundlæggende i kodning. Som hjemmesiden fremhæver, er næsten 50 % af koden skrevet af AI, og derfor er det afgørende at lære at kode med AI. Selvstudierne præsenteres i et simpelt format med mulighed for at flytte frem eller tilbage mellem lektionerne. Codeamigo ser tiltalende ud og let at bruge for begyndere, der vil begynde at lære at kode. Værktøjet tilbyder et HTML-baseret sandkassemiljø, Codesandbox, hvor brugerne kan prøve det, de lærer. Kodeeditoren er struktureret, og brugere kan øjeblikkeligt se deres kode i aktion, mens de indtaster den. Codeamigo giver ikke noget automatisk feedback- eller scoringssystem, så brugeren skal bestemme deres fremskridt. Hjemmesiden har et moderne design og føles velorganiseret. Grænsefladen giver brugerne mulighed for nemt at navigere mellem sektioner og lektioner. Samlet set er Codeamigo et tilgængeligt værktøj for dem, der er interesseret i at lære at kode med AI. Det tilbyder enkle og små lektioner for at komme i gang, og det HTML-baserede sandkassemiljø, Codesandbox, giver en praktisk tilgang til at arbejde gennem eksempler.

Websted: codeamigo.dev

