Cloudflare, Inc. er en amerikansk web-infrastruktur og webstedssikkerhedsvirksomhed, der leverer indholdsleveringsnetværkstjenester, DDoS-reduktion, internetsikkerhed og distribuerede domænenavneservertjenester. Cloudflares tjenester sidder mellem en hjemmesides besøgende og Cloudflare-brugerens hostingudbyder og fungerer som en omvendt proxy for hjemmesider. Cloudflares hovedkvarter er i San Francisco. Cloudflare har stået over for adskillige kontroverser over sin manglende vilje til at overvåge indhold distribueret via sit netværk - en holdning, som den har forsvaret baseret på princippet om ytringsfrihed. Cloudflare udtalte, at det vil "fortsætte med at overholde loven" og "tjene alle kunder", og forklarede yderligere "vores rigtige rolle er ikke internetcensorens rolle". Disse kontroverser har involveret Cloudflares politik for indholdsneutralitet og efterfølgende brug af dets tjenester af adskillige omstridte websteder, herunder The Daily Stormer og 8chan, et billedtavle, som er blevet forbundet med flere masseskyderier i USA og skyderierne i Christchurch-moskeen i New Zealand. Under offentligt pres opsagde Cloudflare tjenester til The Daily Stormer i 2017 og til 8chan efter skyderiet i El Paso i 2019.

Websted: cloudflare.com

