Clip.fm er et kunstig intelligens-værktøj designet til podcastere, der genererer korte videoklip til sociale medieplatforme såsom YouTube Shorts, Instagram Reels og TikTok. Platformen hjælper podcastere med at bruge mindre tid på at redigere og kun betale en brøkdel af omkostningerne ved at ansætte en professionel videoredigerer. Clip.fm transskriberer automatisk indholdet fra brugeren og finder de bedste dele at klippe. Klippene er optimeret til kortformede platforme og skræddersyet til at passe til brugerens indhold. Platformen gør brug af en blanding af AI-modeller og heuristik til at finde dele af brugerindhold, der fungerer godt som klip. Clip.fm giver forskellige eksportmuligheder med funktioner, der gør det muligt for brugere at tilpasse deres klips udseende og følelse, overlejre billedtekster, vælge skrifttyper og farver, størrelse til sociale medier og orientere dem, så de passer til deres indhold. Startplanen giver mulighed for op til 10 timers indhold om måneden, hvor de genererede klip typisk spænder mellem 50-100. Mens brugerne har kontrollen, lærer AI'en over tid, og der kan foretages justeringer af klippets start- og sluttidsstempler. Derudover planlægger clip.fm at lancere et affiliate-program i 1. kvartal 2023, og virksomheden understøtter engelsksproget indhold med planer om at tilføje mere sprogunderstøttelse.

