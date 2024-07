Citizen Portal

Borgerportalen er et offentligt værktøj designet med et mål om at gøre statens drift gennemsigtig og tilgængelig. Det giver brugerne mulighed for at udføre avancerede søgninger i taler og sager fra valgte myndigheder på forskellige niveauer - lokale, statslige og føderale. Brugere kan udføre forespørgsler ved hjælp af specifikke ord eller sætninger og kan undersøge et væld af indhold relateret til forskellige offentlige myndigheder og institutioner. Dette inkluderer kongreshøringer, udøvende ordrer og endda ressourcer såsom 'The Federalist Papers'. Værktøjet tilbyder også en 'CitizenPortal GPT'-funktion, som kan bruges til at stille AI-drevne spørgsmål om, hvad regeringsembedsmænd siger. Udover søge- og forespørgselsfunktioner giver platformen mulighed for at oprette videoklip fra transskriptionsuddrag og til at opsætte brugerdefinerede advarsler om specifikke emner eller enheder. På denne måde kan brugerne holde sig opdateret om emner, der betyder mest for dem. Selvom portalen er rettet mod det amerikanske publikum, med lokalitetsspecifikt indhold tilgængeligt for hver stat, forbliver den en nyttig ressource for alle, der er interesseret i den amerikanske regerings arbejde.

Websted: citizenportal.ai

