Chord er et kunstig intelligensværktøj designet til at automatisere webresearch ved at skabe personlige artikler. Brugere angiver et emne af interesse, og værktøjet bruger derefter sine AI-funktioner til at udføre realtidsforskning på tværs af nettet. Udvalget af forskningsemner kan variere, fra praktiske spørgsmål, guider til specifikke objekter, til steder af interesse, der viser Chords brede anvendelighed. Den udførte forskning behandles ved hjælp af AI, hvilket genererer en indledende version af artiklen, før potentiel menneskelig redigering til kvalitetssikring. Bemærkelsesværdigt lægger værktøjet stor vægt på gennemsigtighed og brugernes privatliv. Artikler, der genereres, kan knyttes til en brugers konto eller forblive anonyme med en privatlivskontakt tilgængelig i brugerens profil. Som standard offentliggøres artikler, hvilket bidrager til et voksende bibliotek af artikler genereret af deres brugerfællesskab. Det er også vigtigt at fremhæve Chords uafhængige driftsmodel, der udelukker at tage penge fra annoncører eller affilierede, og derved sigter mod at sikre objektivitet i deres automatiserede forskningsresultater.

