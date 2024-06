Business Generator AI er et AI-baseret værktøj, der hjælper brugere med at generere forretningsideer ved at besvare et sæt spørgsmål relateret til forskellige aspekter af en virksomhed, såsom målkunder, indtægtsmodeller, teknologi, industri, investering, konkurrence, ekspertiseniveau, miljøpåvirkning og overholdelse af lovgivningen. Værktøjet giver brugerne en række muligheder at vælge imellem i hver kategori og genererer på baggrund af deres input en skræddersyet forretningsidé. Målkunderne kan være enten Business-to-Customer eller Business-to-Business, og indtægtsmodellen kan være baseret på forskellige prisstrukturer og kilder, såsom abonnement, annoncering, provision, produkt- eller servicesalg, Freemium eller brugsbaseret. De teknologiske muligheder omfatter kunstig intelligens, Blockchain, Internet of Things, Virtual Reality, Geolocation, Augmented Reality, Big Data, Digital Products, Marketplace, Machine Learning, Robotics eller 3D Printing. Brugere kan vælge mellem en række industrier, såsom teknologi. , Uddannelse, Finans, Sundhedspleje, Fremstilling, Fast ejendom, Transport, Detailhandel, Mad, Underholdning, Hjem eller Miljø. Værktøjet tager også højde for konkurrenceniveauet på det valgte marked eller den valgte industri, den nødvendige initiale investering, ekspertiseniveau, miljøpåvirkning og overholdelse af lovgivningen. Samlet set giver Business Generator AI brugere en struktureret tilgang til at generere forretningsideer ved hjælp af AI teknologi, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj for iværksættere, startup-stiftere eller enhver, der ønsker at udforske nye forretningsmuligheder.

Websted: business-generator.vercel.app

