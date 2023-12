BrowserStack er en cloud-web- og mobiltestplatform, der gør det muligt for udviklere at teste deres websteder og mobilapplikationer på tværs af on-demand browsere, operativsystemer og rigtige mobile enheder, uden at kræve, at brugerne installerer eller vedligeholder et internt laboratorium med virtuelle maskiner, enheder eller emulatorer. De har fire primære produkter - Live, App Live, Automate og App Automate. Brugere kan vælge mellem mere end 1.200 on-demand rigtige mobile enheder, browsere og operativsystemer og stole på en sikker, stabil og skalerbar infrastruktur til at understøtte tusindvis af samtidige manuelle og automatiserede tests. Den abonnementsbaserede tjeneste blev grundlagt af Ritesh Arora og Nakul Aggarwal i 2011 i Mumbai, Indien, og siden da har den vundet bred accept i webudviklingssamfundet verden over for at teste layoutet og ydeevnen af ​​et websted fra deres desktopbrowsere. BrowserStack har over 25.000 betalte kunder og 2.000.000 registrerede udviklere i mere end 135 lande. Globale virksomheder er afhængige af BrowserStack til deres web- og mobiltest, herunder brancheledere som Microsoft, ING, Mastercard, Dow Jones, Garmin, National Geographic, Volvo, NRK, HubSpot, Walt Disney og AngularJS. Med kontorer i San Francisco, Mumbai og Dublin, BrowserStack er privatejet. I januar 2018 rejste BrowserStack 50 millioner $ Serie A fra Accel. I oktober 2015 blev BrowserStack anerkendt som Bootstrap Champ af Economic Times Startup Awards. I maj 2019 blev Ritesh Arora interviewet af Anand Daniel fra Accel Partners i #InsightsPodcast-serien.

Websted: browserstack.com

