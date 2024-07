Broadcast er et kunstig intelligensdrevet værktøj designet til at hjælpe med mødestyring. Det har til formål at strømline processen ved at fange mødenotater, spore beslutninger og automatisere opfølgningsopgaver. Værktøjet hjælper med at reducere administrative opgaver, hvilket gør det muligt for ledere at fokusere på at lede deres teams mere effektivt. Brugere har rost værktøjet for dets nøjagtige møderesuméer og evnen til hurtigt at henvise tilbage til tidligere møder. Broadcast er designet til produktteams og integreres problemfrit med eksisterende arbejdsgange. Det har til formål at bygge bro mellem møder og produktudviklingsværktøjer. Ydermere tilbyder værktøjet best practice-vejledning, skræddersyet til dit teams behov og baseret på mødetypen, såsom Sprint Planning, 1:1s eller Retros. For at spare tid sender Broadcast automatiske ugentlige opsamlinger af møder. Værktøjet opsummerer mødenotater ved hjælp af AI, som kan deles med teamet. Derudover kan den synkronisere handlingspunkter med dine værktøjer med et enkelt klik. Broadcast prioriterer også gennemsigtighed, med forklaring indbygget i resuméerne, hvilket giver indsigt i, hvordan konklusionerne blev udledt. Det centraliserer alle dine møder, hvilket giver mulighed for nem adgang og gennemgang. Udskrifter af møder kan tilgås sammen med en historik over trufne beslutninger. For at sikre datasikkerhed er Broadcast forpligtet til at slette rå optagelser efter 90 dage, mens resuméerne bevares. Det planlægger at opnå Service Organization Control Type 2-certificeringen i 2024, som validerer dets forpligtelse til at sikre brugerdata.

Websted: withbroadcast.com

