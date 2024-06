BrainStation er den globale leder inden for digital færdighedstræning og arbejdsstyrketransformation. BrainStation hyrer instruktører fra de mest innovative og digitalt avancerede virksomheder i verden, herunder Google, Facebook, Shopify, Amazon og Nike. Disse brancheeksperter hjælper med at designe og levere vores indhold, og fra 2020 har BrainStation uddannet over 100.000 fagfolk og nogle af de største virksomheder i verden på tværs af vores kernediscipliner; data, design, webudvikling, produkt og markedsføring. BrainStation har elever, der lærer gennem online, instruktørledede træningsoplevelser på tværs af 100 lande og har fysiske kontorer og campusser i New York, London, Miami, Toronto og Vancouver for også at levere førsteklasses personlig træning.

Websted: brainstation.io

