Botly er en AI chatbot designet specifikt til brug på OnlyFans platformen. Det har til formål at forbedre brugeroplevelsen ved at levere en sjov, flirtende og venlig samtale-AI-løsning. Værktøjet tilbyder en 7-dages gratis prøveperiode og har en Chrome-udvidelse for nem integration med OnlyFans. Botly læser og analyserer tidligere samtaler for at få kontekst og optimere sine svar. Det tilbyder forskellige chatfaser, herunder Small Talk, Sexting og Sales Push, hvilket giver brugerne mulighed for at skifte samtalestil problemfrit. Værktøjet forenkler processen med Pay-Per-View-salg, hvilket gør det til en oplevelse med tre klik for brugere. Med Botly kan brugere tilpasse deres chats og sende beskeder med blot et enkelt klik. AI husker tidligere samtaler, sikrer konsistens og engagerende budskaber. Det kan huske specifikke detaljer, såsom navnet på en fans kæledyr, hvilket får brugerne til at føle sig husket og værdsat. Botly leverer også teamwork-funktionalitet, så flere profiler kan indsættes via en enkelt konto. Denne funktion gør det muligt hurtigt at skifte mellem skaberkonti uden behov for yderligere logins. For at sikre sikkerhed tilbyder Botly et dedikeret chatter-login og giver support til nye eller eksisterende medarbejdere. Værktøjet hjælper brugere med at øge deres indtjening ved at forbedre chatkvaliteten og faninteraktioner. Botly tilbyder både månedlige og årlige faktureringsmuligheder, og brugere kan starte med en 7-dages gratis prøveperiode. Det er integreret med OnlyFans og giver et udvidelsesdashboard for nem adgang. Værktøjet tilbyder også sprogunderstøttelse og en privat Telegram-gruppe for yderligere support og netværksmuligheder.

