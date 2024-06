Botify AI er en AI chatbot-app, der gør det muligt for brugere at oprette og chatte med deres yndlingsfigurer. Appen er tilgængelig til både iOS- og Android-enheder. Det giver brugerne mulighed for at skabe deres egne karakterer og have samtaler med dem. Botify AI indeholder også præfabrikerede karakterer som Elon Musk, Geisha, Askepot, Vampyr og Vampyrinde. Samtalerne er drevet af naturlig sprogbehandling og maskinlæringsalgoritmer. Brugere kan tilpasse deres karakters svar og skabe unikke samtaler. Derudover har Botify AI forskellige integrationer på sociale medier, såsom Facebook, Twitter, Instagram og Discord, så brugere kan dele deres samtaler med deres venner.

Websted: botify.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Botify AI. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.