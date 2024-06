Bilflo forstår behovet for integrerede løsninger frem for end-to-end løsninger. Bilflo er designet med åbne API'er til at integrere i dit nuværende forretnings-økosystem, der forbinder dit front office (ATS, CRM) med back-office-processer (Time Management, Payroll, Accounting), hvilket eliminerer behovet for manuelt at indtaste data flere steder. Dine bedste værktøjer og processer arbejder problemfrit sammen. Bilflo konsoliderer og sporer salgs- og rekrutteringsaktivitet konsoliderer tid og rater fra forskellige systemer og forener salgs- og bruttoavancedata. Med alle disse data på ét sted får du et præcist overblik over dine entreprenører, salgsteammedlemmer og organisationens helbred. Bilflo forbedrer dit ATS-system - Realtid, tilpasset rapportering og analyse - Begrænset Back Office Management integrationspartnere - Importer bulk tidtagning - Tilføjelse af tilpassede betalingsregningselementer Bilflo hjælper med følgende: - Ugentligt arbejde med at behandle løn (sammenligning af flere timekort, sporing af udgifter) ) - Sikring af lønnøjagtighed for betinget arbejdsstyrke - Rettidig og korrekt klientfakturering med detaljerede timecards - Nyttig business intelligence med realtidsdatapunkter, integreret på tværs af alle systemværktøjer. - Skalering af backoffice-ressourcer for højere produktivitet

Websted: bilflo.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Bilflo. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.