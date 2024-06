Beta Testing

BetaTesting leverer testtjenester i den virkelige verden med et fællesskab på over 200.000 brugere over hele verden. Vores platform giver startups og store virksomheder mulighed for at designe tests for at indsamle feedback, fejlrapporter, brugervenlighedsvideoer og brugerdata fra den virkelige verden over en enkelt session eller flere ugers iterationer. Vores team leverer også fuldt administrerede tjenester, herunder testopsætning og -design, projektstyring og dataanalyse for at hjælpe vores kunder med at bygge bedre hardware- og softwareprodukter.

Websted: betatesting.com

