Awarathon er et dynamisk værktøj til video-rollespil-styret salgscoaching. Vores virtuelle træningsmiljø udnytter AI til at hjælpe dine salgsteam med at lave effektive, vindende pitches. Awarathon arbejder med mellemmarkedsorganisationer for at påvirke deres salgsberedskab. Vores platform udnytter kunstig intelligens og videorollespil til at forbedre salgstræningens effektivitet og hjælpe dine teams med at lave det perfekte pitch. Vi har hjulpet vores kunder (på tværs af sektorerne for finansielle tjenesteydelser, teknologi, sundhedspleje og uddannelsesløsninger) med at blive salgsklare og have mere konsistente, selvsikre salgsteams. Awarathon har hovedkvarter i Mumbai - Indiens maksimalby. Vi startede livet med ambitionen om at sprede social bevidsthed (det er det, der inspirerede vores navn). Med tiden har vi udviklet os til teknologiske forandringsskabere, samtidig med at vi sikrer, at vores sociale forpligtelser inden for uddannelse og lige muligheder fortsætter meningsfuldt.

Websted: awarathon.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Awarathon. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.