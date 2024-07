autoRetouch er en AI-drevet platform til masseredigering af produktbilleder online. Det gør det muligt for brugere hurtigt og præcist at anvende en række redigeringsfunktioner til billeder, herunder fjernelse af baggrund, spøgelsesmannequin, baggrundstilpasning og hudretouchering. autoRetouchs suite af AI-drevne værktøjer giver brugerne mulighed for øjeblikkeligt at skabe smukke billeder, uden at der kræves billedredigeringsfærdigheder. Platformen tilbyder også en række af markedspladsspecifikationsskabeloner, der giver brugerne mulighed for at justere alle billeder på få sekunder. autoRetouch er designet til at spare tid og penge og samtidig øge e-handelskøb og skalere brandeksponering. Dens fuldt automatiserede spøgelsesmannequin-/halsledseffekt-skabersoftware gør det muligt for brugerne at bringe modeprodukter til live og hjælpe kunderne med at se, hvor flotte de ser ud. Platformen er tilgængelig på desktop og er prissat fra så lavt som €0,25 pr. billede, med en gennemsnitlig behandlingstid på 5 sekunder.

