Attestiv er et AI-indholdsdetektering og digitalt medieefterforskningsværktøj, der har til formål at beskytte digitale aktiver og afsløre falske eller manipulerede medier, såsom fotos, videoer og dokumenter. Værktøjet bruger patenteret AI-teknologi til at autentificere uploadede medier, hvilket sikrer, at delt information er sikker. I realtid via mobile enheder, API'er eller Attestiv-webportalen tages billeder, videoer og dokumenter med fingeraftryk og valideres uden ændringer. Kernefunktionaliteten i Attestiv ligger i dets evne til at beskytte virksomheder og organisationer mod potentiel skade på grund af misbrug af ændrede eller fremstillede digitale medier. Platformen er designet til at opfylde kravene fra forskellige sektorer, herunder forsikring, finansielle tjenester, nyheder og medier blandt andre. Attestiv har fundet sin anvendelse i personlige ejendele og kommercielle citater, krav, fornyelser, inspektioner og i forebyggelse af svig og tab, der opstår på grund af manipulerede medier. Desuden styrker platformen integriteten af ​​nyheder og medieindhold med autentificering og sporbarhed. Desuden validerer dens teknologi kritiske data for industrier som IoT, fast ejendom, shipping, bilindustrien og byggeri. I bund og grund er Attestiv en AI-baseret løsning, der er forpligtet til at fremme digital sandfærdighed og derved minimere risikoen og beskytte brugernes og organisationers omdømme.

Websted: attestiv.com

