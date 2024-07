Artwork Flow er en kreativ administrationssoftware drevet af AI, der er beregnet til at transformere styringen og arbejdsgangene for dine brandaktiver. Produktet har digital asset management, der gør det muligt for brugere at organisere og hente aktiver hurtigt ved hjælp af kunstig intelligens. Det tilbyder også automatisering af mærkeoverholdelse, automatisering af workflow, online korrektur og kreativ automatisering. Brand asset management er sikret gennem smart platformudnyttelse til at forstå dine behov for effektivt at administrere dit brands omdømme og identitet. Softwaren tilbyder også en bred vifte af integrationer med andre værktøjer og apps for en problemfri oplevelse. Forskellige roller og brancher finder anvendelige løsninger gennem Artwork Flows funktionsrige platform. Creative Operations Specialists, Marketing Heads, CMO'er, Brand Managers og Designers er blandt dets brugere. Dets branchespecifikke løsninger retter sig blandt andet mod vingårde, direkte-til-forbruger-serviceudbydere og fødevare- og drikkevaresektoren. Artwork Flows use cases involverer strømlining af kreative operationer, administration af labeldesignsoftware, automatisering af annoncetilpasning og administration af brandretningslinjer. Platformen tilbyder flere værktøjer til korrektur som en skrifttypefinder, online måleskala og online stavekontrol. For at hjælpe brugernes oplevelse tilbydes ressourcer såsom blogs, vejledninger, webinarer og kundehistorier. Endelig giver Artwork Flow også gratis værktøjer som et illustrations-korrekturværktøj til at hjælpe med den kreative proces.

Websted: artworkflowhq.com

