ArtRoom AI er et lokalt grafisk brugergrænseflade (GUI) værktøj, der gør det muligt for brugere at skabe AI-genereret kunst uden at skulle skrive kode. Den bruger en teknologi kaldet Stable Diffusion til at generere kunstværker. ArtRoom AI er tilgængelig til download som en eksekverbar fil til Windows-operativsystemer og er cirka 200 megabyte stor. Efter at have downloadet filen, kan brugerne installere programmet og skabe kunstig kunst med en intuitiv og letanvendelig grænseflade. Programmet har også en blog-funktion, hvor brugere kan læse op på de seneste nyheder og opdateringer i verden af ​​AI-genereret kunst, samt en downloadsektion, hvor brugere kan få adgang til yderligere ressourcer og downloads relateret til ArtRoom AI. Hjemmesiden tilbyder også en sikker checkout-service til at købe kunstværker og andre produkter fra ArtRoom AI.

Websted: artroom.ai

