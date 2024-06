Applitools er en testautomatiseringsplatform, der bruger AI til at hjælpe teams med at sende fejlfrie digitale oplevelser uden besværet med den traditionelle testpraksis. Med Applitools Eyes og vores næste generations testsky, Ultrafast Grid, kan udviklere og QA-ingeniører køre test for hurtigt at validere frontend-funktionalitet, tilgængelighed og visuel korrekthed med hidtil uset hastighed og nøjagtighed. Vores visuelle AI-teknologi transformerer, hvordan organisationer griber kvalitet an ved at sikre, at web- og mobilapplikationer vises og fungerer nøjagtigt som designet på tværs af enhver enhed, browser, OS eller native applikation. Applitools er hurtig, hurtig at integrere med ethvert DevOps-miljø, nem at bruge af alle på teamet og skalerbar til enhver størrelse organisation, der ønsker at øge hastigheden og kvaliteten med hver udgivelse – et resultat, der er nødvendigt for at konkurrere i nutidens udfordrende forretningsmiljø.

Websted: applitools.com

