AnyClip er en automatiseret videoplatform, der bruger kunstig intelligens (AI) til at transformere traditionelle videoer til dynamisk og intelligent indhold. Deres AI-drevne værktøjer sigter mod at forbedre videoer ved at gøre dem søgbare, målbare, personlige, merchandiserede og interaktive. Platformen tilbyder to hovedprodukter: Genius+ og GeniusWork. Genius+ er designet til kundevendt kommunikation og fungerer som en videostyringsplatform. Det konverterer videoer til intelligent indhold, der kan aktiveres fuldt ud, hvilket giver mulighed for funktioner såsom søgbarhed og personalisering. GeniusWork er på den anden side en AI-drevet intern kommunikationsplatform, der letter videndeling og samarbejde inden for organisationer.AnyClip leverer også AI-drevne dataforbedring og maskinlæringsmodeller, som kan integreres i eksisterende arbejdsgange. Disse modeller forbedrer traditionelle videoer ved at berige dem med data og muliggøre smarte videofunktioner. Ved at udnytte AI giver AnyClip virksomheder mulighed for at låse op for de iboende data i deres videoer og udnytte de fordele, der normalt er forbundet med tekstbaseret indhold, såsom gennemsigtighed, interaktivitet og Samarbejde. Samlet set hjælper AnyClips platform og værktøjer virksomheder med at gøre deres videoer mere intelligente, interaktive og virkningsfulde, og giver dem avancerede videoløsninger til forskellige applikationer og industrier.

