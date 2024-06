Anime AI er et værktøj bygget til at skabe billeder i anime-stil drevet af AI. Det fungerer ved at tage et uploadet billede og behandle det gennem kunststilfiltre, der omfatter forskellige populære anime-serier såsom One Piece, Naruto og andre, og forvandler effektivt det originale billede til en anime-lignende afbildning. Brugerne kan tilpasse konverteringen med tilgængelige stilvalg. Det tilbyder generering af op til 100 AI-forbedrede billeder, der varierer i brugerdefinerede stilarter baseret på brugerens valg. Brugere skal følge specifikke retningslinjer for de bedste resultater: et klart, enkeltperson, farvet portrætbillede med synlige ansigtsdetaljer er påkrævet. Det er et værktøj bygget til anime-entusiaster, der ønsker at se deres billeder omdannet til forskellige anime-kunststile. Udover at generere anime-avatarer, giver Anime AI også yderligere apps til at generere billeder fra tekstprompter. Dette værktøj er brugervenligt og sikrer levering af de transformerede billeder inden for et par minutter efter, at anmodningen er startet.

Websted: animeai.app

