Anchor får virksomheder betalt til tiden, uden besvær. Anchors autonome faktureringsløsning er en cloud-baseret platform, der omdefinerer B2B-fakturering, opkrævninger og betalinger. Ved at levere en ende-til-ende fakturerings- og opkrævningsløsning og fjerne alt manuelt arbejde fra disse processer, eliminerer Anchor risikoen for svindel og menneskelige fejl i B2B-betalinger. Anchor blev grundlagt i 2020 og bringer SaaS-faktureringsoplevelsen til B2B-serviceindustrien og er den første til at understøtte dynamiske faktureringsbehov, der ændrer sig konstant. Anchors formål er at få virksomhedsejere til at trives ved at give dem mulighed for at fokusere deres tid og ressourcer på at drive forretning, ikke fakturering. Besøg www.sayanchor.com for at lære mere og komme i gang.

