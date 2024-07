Amazing.photos er en AI-profilfotogenerator, der giver brugerne mulighed for nemt at skabe over 100 fantastiske billeder af sig selv med kun 20 uploadede billeder. Kvaliteten af ​​billederne er i verdensklasse med fuld HD-opløsning på 2048x2048. Den anvendte AI-teknologi kaldes Stable Diffusion, som er en form for finjustering af modellen til at genkende en bestemt person. Brugere ejer de billeder, de genererer, og kan gøre, hvad de vil med dem, herunder downloade, dele, slette, sælge eller få tatoveringer af dem. Billederne opbevares sikkert på servere i Frankfurt, Tyskland, og Amazing.photos tager privatlivets fred alvorligt og sælger aldrig brugerdata. Betaling håndteres gennem Stripe, en brancheleder, og betalingsoplysninger ses eller gemmes aldrig af Amazing.photos.

