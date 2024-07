Allganize AI dokumentforståelsesplatformen, Alli, er designet til at levere innovative løsninger til forskellige virksomheders produktivitetsudfordringer. Alli tilbyder AI-chatbots, enterprise chatGPT og AI OCR, hvilket gør det til en one-stop-løsning til dokumentbehandling og -analyse. Den bruger maskinlæring og mønstergenkendelse til at behandle strukturerede og ustrukturerede dokumenter og opnår enestående nøjagtighed med en succesrate på over 99 %. Alli GPT er særligt velegnet til enterprise search use cases, da det giver præcise svar fra både interne og eksterne kilder, hvilket eliminerer behovet for at søge gennem flere dokumenter. Alli Capture automatiserer derimod opsamlingen af ​​data fra strukturerede og ustrukturerede dokumenter, hvilket reducerer tiden og omkostningerne, der er forårsaget af fejl og ineffektivitet ved manuel behandling markant. Alli Answer er et naturligt sprogbehandlingsværktøj, der giver hurtige og præcise svar på brugerspørgsmål og organiserer information på en brugervenlig måde. Allganize adresserer de produktivitetskampe, som forskellige industrier står over for, herunder spil, informationsteknologi, e-handel, offentlig sektor, byggeri, olie og gas, forsikring, finansielle tjenesteydelser og menneskelige ressourcer. Allganizes fortrænede modeller og avancerede dataflowmodeller kan bygge skræddersyede løsninger til disse industrier på få dage uden behov for kodning. Det opretholder også høje sikkerhedsniveauer ved at overholde sikkerhedsbestemmelser og -standarder, implementere sikker designpraksis og udføre løbende anmeldelser for at sikre platformens sikkerhed og sikkerhed. Samlet set har Allganize en række værktøjer, der kan hjælpe organisationer med at udvinde indsigt fra deres ustrukturerede data effektivt, automatiserer gentagne og hverdagsagtige opgaver og øger nøjagtigheden.

Websted: allganize.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Allganize. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.