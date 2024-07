AILab Tools er en kunstig intelligens-platform, der tilbyder en række online billedredigeringsfunktioner. Den udnytter AI til at lette en række billedmanipulationer og forbedringer såsom sort/hvid billedfarvning, stigning i skarphed, kontrastjusteringer og tabsfri billedforstørrelse. Platformen har også specialiserede værktøjer til forskellige opgaver som portrætanimation, fotoaldersændring, fotokønsbytning og billedstilændring. Ved at bruge AILab's API bliver brugerne i stand til at udvikle deres brugerdefinerede billedbehandlingsapplikationer. Nogle nøgleprodukter inkluderer fjernelse af AI-baggrund, billed-AI og portræt-AI. I kategorien 'Portræt AI' er funktioner såsom ændring af ansigtsudtryk, frisureændring og alders- og kønsbytte tilgængelige. På den anden side omfatter kategorien 'Image AI' tjenester i blandt andet billedopskalering, fotoforbedring, AI-fotofarvning og billeddehazing. 'AI Background Removal' letter fjernelse af både generel baggrund og portrætbaggrund. Udover disse primære funktioner tilbyder AILab Tools andre hjælpefunktioner til at forbedre kvaliteten af ​​fotos og portrætter.

Websted: ailabtools.com

