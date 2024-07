ADXL er et AI-automatiseringsværktøj, der gør det muligt for virksomheder at køre reklamekampagner ubesværet på flere sociale mediekanaler, herunder Google, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram og Twitter på ét sted. Værktøjet kræver ingen tekniske færdigheder eller certificering, hvilket gør det tilgængeligt for alle. Med ADXLs AI-optimerede kopierings- og retargeting-muligheder kan virksomheder øge engagementet, konverteringsraterne og opskalere hurtigt. Værktøjet tilbyder løsninger, der udvider rækkevidden og forbedrer kontrollen, hvilket gør det nemt at administrere flere kanaler effektivt. Den kunstige intelligens, der er trænet på syv års annoncekampagneadfærdsdata, kan administrere budgetter smart og levere omkostningseffektive kanaler automatisk, hvilket eliminerer behovet for manuel optimering. Platformen tilbyder optimering på tværs af kanaler og kanalsynlighed, hvilket forbedrer ROI og gennemsigtighed i analyser og metrics.ADXL giver en hybrid og fleksibel tilgang, der giver virksomheder mulighed for at bruge deres egne annoncekonti eller ADXL-annoncelevering. Værktøjet tilbyder AI-drevet teknologi, der matcher kunder baseret på præbyggede hyper-targeting-segmenter og retargeting-klare lister. Desuden inkorporerer ADXLs instant lead-kampagner Facebook, LinkedIn og Google lead-annoncer, hvilket skaber strømlinet automatisering på tværs af platforme og reducerer besværet med at oprette hundredvis af retargeting-lister. Værktøjet kommer også med en nem og effektiv konverteringssporing, der installeres og administreres gennem et enkelt kodestykke. Overordnet set er ADXL et omkostningseffektivt, effektivt og smart værktøj, der strømliner og øger omsætningen og samtidig forbedrer ROI.

Websted: adxl.ai

