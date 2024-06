8base er en lavkodeplatform til at bygge og køre funktionsrige digitale produkter, herunder SaaS-løsninger, markedspladser og andre web- og mobilapplikationer. 8base-platformen hjælper iværksættere og skabere i etablerede virksomheder med at føre deres produktvisioner ud i livet; hurtigere, bedre og mere økonomisk. Derudover bruger digitale bureauer 8base til at levere kundeprojekter hurtigere, mens de øger deres marginer og reducerer deres afhængighed af knappe og dyre softwareudviklingstalenter. 8base er en konfigurerbar, serverløs lav-kode udviklingsramme hostet på AWS, der afslører verdens mest robuste GraphQL-baserede forespørgselssprog til API'er; og i modsætning til andre platforme, er 8base blevet bygget fra bunden til at bruge standarder og bredt accepterede teknologier, der appellerer til mainstream-udviklere og sikrer, at en skabers intellektuelle ejendom kan overføres til andre platforme, hvis behovet nogensinde opstår. 8base tilbyder: 1) lav-kode udviklingsværktøjer til opbygning af software backends og API'er; 2) serverløs computer- og lagringsinfrastruktur til at køre applikationer bygget ved hjælp af 8base-værktøjer; 3) visuelle frontend-udviklingsværktøjer; 4) design- og udviklingstjenester via et partnernetværk for at hjælpe kunder med at bygge applikationer ved hjælp af 8base. 8base blev først kommercialiseret i 2019. I dag bygger tusindvis af kunder, herunder adskillige SaaS- og markedspladsstartups, tilpassede softwareudviklingsbureauer og større organisationer som IBM Global Services/NATO og Florida International University på 8base.

Websted: 8base.com

