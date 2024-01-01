Crosswordle

Crosswordle

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: crosswordle.vercel.app

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Crosswordle is a unique and innovative game that combines the mechanics of Sudoku and the word-guessing element of Wordle. The result is a captivating and brain-teasing puzzle experience that challenges players to utilize both their logical reasoning and linguistic skills.

الموقع الإلكتروني: crosswordle.vercel.app

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