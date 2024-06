العب لعبتك المفضلة CATAN في أي وقت وفي أي مكان: لعبة اللوحة الأصلية، ولعبة الورق، والتوسعات و"CATAN – Rise of the Inkas"، كل ذلك في تطبيق واحد! بعد رحلة طويلة من الحرمان الشديد، وصلت سفنك أخيرًا إلى ساحل جزيرة مجهولة. ومع ذلك، فقد هبط مستكشفون آخرون أيضًا على كاتان: لقد بدأ السباق لاستيطان الجزيرة! بناء الطرق والمدن، والتجارة بمهارة وتصبح سيد أو سيدة كاتان! انطلق في رحلة إلى عالم Catan، وتنافس في مبارزات مثيرة ضد لاعبين من جميع أنحاء العالم. تضفي لعبة اللوحة الكلاسيكية ولعبة بطاقة Catan إحساسًا حقيقيًا بالطاولة على شاشتك! العب باستخدام حساب Catan Universe الخاص بك على الجهاز الذي تختاره: يمكنك استخدام تسجيل الدخول الخاص بك على العديد من منصات سطح المكتب والأجهزة المحمولة! كن جزءًا من مجتمع Catan العالمي الضخم، وتنافس ضد لاعبين من جميع أنحاء العالم، وعلى جميع المنصات المدعومة. لوحة الألعاب: العب لعبة اللوحة الأساسية في وضع اللعب المتعدد! انضم إلى اثنين من أصدقائك بحد أقصى ثلاثة لاعبين وواجه جميع التحديات في "Arrival on Catan". اجعل الأمور أكثر إثارة من خلال فتح لعبة Basegame الكاملة؛ التوسعات "Cities & Knights" و"Seafarers"، لكل منها ما يصل إلى ستة لاعبين. تضيف حزمة السيناريو الخاصة التي تحتوي على سيناريوهي "Enchanted Land" و"The Great Canal" المزيد من التنوع إلى ألعابك. يمثل إصدار اللعبة "Rise of the Inkas" تحديًا مثيرًا آخر بالنسبة لك، حيث أن مستوطناتك محكوم عليها بالفناء في أوجها. تبتلع الغابة علامات الحضارة الإنسانية، ويغتنم خصومك فرصتهم لبناء مستوطنتهم في الموقع الذي يتوقون إليه. لعبة البطاقة: العب اللعبة التمهيدية للعبة الورق الشهيرة "Catan - The Duel" عبر الإنترنت مجانًا أو أتقن لعبة "Arrival on Catan" المجانية لفتح وضع اللاعب الفردي بشكل دائم ضد الذكاء الاصطناعي. احصل على لعبة الورق الكاملة كعملية شراء داخل اللعبة لتلعب ثلاث مجموعات مختلفة من السمات ضد الأصدقاء أو المشجعين الآخرين أو الأصدقاء أو خصوم الذكاء الاصطناعي المختلفين وانغمس في الحياة الصاخبة في Catan. سمات: - التجارة - البناء - الاستيطان - كن سيد كاتان! - العب على جميع أجهزتك بحساب واحد. - وفية للنسخة الأصلية من لعبة اللوحة "Catan"، بالإضافة إلى لعبة الورق "Catan – The Duel" (المعروفة أيضًا باسم "Rivals for Catan") - تصميم الصورة الرمزية الخاصة بك. - الدردشة مع لاعبين آخرين وتشكيل النقابات. - شارك في المواسم واربح جوائز مذهلة. - العب لكسب العديد من الإنجازات وفتح المكافآت. - احصل على توسعات وأوضاع لعب إضافية مثل عمليات الشراء داخل اللعبة. - ابدأ بسهولة شديدة مع البرنامج التعليمي الشامل. محتوى مجاني للعب: - مباريات مجانية في اللعبة الأساسية ضد لاعبين بشريين آخرين - لعبة تمهيدية مجانية لمباريات Catan – The Duel ضد لاعب بشري - "الوصول إلى كاتان": أتقن التحديات في جميع مناطق اللعبة للحصول على المزيد من شموس كاتان الحمراء. - يمكنك استخدام كاتان شموس للعب ضد الكمبيوتر. شموسك الصفراء تشحن من تلقاء نفسها.

الموقع الإلكتروني: catanuniverse.com

