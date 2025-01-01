بدائل - ZeroSSL

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

تطبيق GoDaddy يساعد المستخدمين في إنشاء وإدارة مواقع الويب والمتاجر الإلكترونية، ويوفر أدوات لتحسين محركات البحث وتحليل الزيارات.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

تقدم Namecheap خدمات تسجيل النطاقات واستضافة الويب، بالإضافة إلى ميزات أمان مثل شهادات SSL وخدمة VPN.

IONOS

IONOS

ionos.com

تطبيق IONOS يتيح الوصول إلى حسابك، والعقود، والمنتجات، وبيانات العملاء، وإدارة الخدمات عبر تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.

Web.com

Web.com

web.com

Web.com هو تطبيق لإنشاء المواقع باستعمال السحب والإفلات، يوفر خدمات استضافة وتسجيل نطاقات وأدوات تسويق رقمية للشركات الصغيرة.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Mlytics يوفر حلاً ذكياً متعدد الشبكات لتوزيع المحتوى (CDN) لتحسين أداء المواقع ومنع التعطل، مع واجهة موحدة لإدارة الشبكات بشكل سهل.

GlobalSign

GlobalSign

globalsign.com

تطبيق GlobalSign يتيح للمستخدمين إدارة هوياتهم الرقمية ومصادقتها بطرق آمنة، مما يسهل الوصول إلى الأنظمة باعتماد بروتوكولات أمان قوية.

SSLs

SSLs

ssls.com

تطبيق SSLS يتيح إدارة وتنفيذ شهادات SSL لتأمين الاتصالات عبر الإنترنت وحماية البيانات، مما يسهل على المستخدمين تأمين مواقعهم.

Xitoring

Xitoring

xitoring.com

Xitoring هو تطبيق مراقبة شامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، يوفر مراقبة للوقت التشغيلي، الخوادم، البرمجيات وقنوات الإشعارات المتعددة.

Keystash

Keystash

keystash.io

Keystash هو تطبيق لإدارة الهوية والوصول و إدارة مفاتيح SSH، يحتوي على إدارة حسابات المستخدمين ومجموعات لينوكس، وصلاحيات الخادم، وسجل تدقيق كامل.

Hostbillo

Hostbillo

hostbillo.com

Hostbillo هو تطبيق يتيح إدارة استضافة المواقع بكفاءة، مع أدوات لتحليل الأداء وتبسيط المهام المعقدة عبر واجهات سهلة الاستخدام.

CheapSSLWeb

CheapSSLWeb

cheapsslweb.com

CheapSSLweb يقدم شهادات SSL آمنة بأسعار منخفضة من سلطات معترف بها عالميًا مثل Sectigo، لتأمين المواقع والتطبيقات وتعزيز الثقة عبر الإنترنت.

DoxyChain

DoxyChain

doxychain.com

DoxyChain هو تطبيق لإدارة شهادات الاعتماد باستخدام تقنية blockchain، يوفر أدوات لإصدار، إلغاء، والتحقق من الشهادات بطريقة آمنة وفعالة.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless هو تطبيق لإدارة وإ 보호 البيانات الحساسة مثل الشهادات والمفاتيح عبر بيئات سحابية متعددة، مما يضمن الأمان والوصول الفعال.

TrackSSL

TrackSSL

trackssl.com

تطبيق TrackSSL يقوم بمراقبة شهادات SSL الخاصة بك بشكل منتظم للكشف عن الأخطاء أو انتهاء الصلاحية، مما يضمن أمان الاتصال بموقعك.

ArkHost

ArkHost

arkhost.com

ArkHost هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم أدوات لإدارة المواقع والبريد الإلكتروني بسهولة وكفاءة، مع واجهة سهلة الاستخدام وميزات متكاملة.

Approximated

Approximated

approximated.app

يتيح تطبيق Approximated لشركتك أتمتة النطاقات المخصصة للمستخدمين بسهولة على أي نطاق ، مع توفير بنية تحتية مُدارة وAPI سهلة الاستخدام.

TRUSTZONE

TRUSTZONE

trustzone.com

تقدم تطبيق TRUSTZONE حلول شهادات مخصصة للشركات بمختلف أحجامها، مع إدارة متكاملة لشهادات SSL/TLS وخدمات موثوقة.

Venafi

Venafi

venafi.com

Venafi هو تطبيق لإدارة وتأمين هويات الآلات، يساعد المنظمات في حماية البيانات وضمان الاتصال الآمن عبر أتمتة إدارة الشهادات الرقمية.

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