بدائل - ZeroSSL

GoDaddy
godaddy.com
تطبيق GoDaddy يساعد المستخدمين في إنشاء وإدارة مواقع الويب والمتاجر الإلكترونية، ويوفر أدوات لتحسين محركات البحث وتحليل الزيارات.
Namecheap
namecheap.com
تقدم Namecheap خدمات تسجيل النطاقات واستضافة الويب، بالإضافة إلى ميزات أمان مثل شهادات SSL وخدمة VPN.
IONOS
ionos.com
تطبيق IONOS يتيح الوصول إلى حسابك، والعقود، والمنتجات، وبيانات العملاء، وإدارة الخدمات عبر تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.
Web.com
web.com
Web.com هو تطبيق لإنشاء المواقع باستعمال السحب والإفلات، يوفر خدمات استضافة وتسجيل نطاقات وأدوات تسويق رقمية للشركات الصغيرة.
Mlytics
mlytics.com
Mlytics يوفر حلاً ذكياً متعدد الشبكات لتوزيع المحتوى (CDN) لتحسين أداء المواقع ومنع التعطل، مع واجهة موحدة لإدارة الشبكات بشكل سهل.
GlobalSign
globalsign.com
تطبيق GlobalSign يتيح للمستخدمين إدارة هوياتهم الرقمية ومصادقتها بطرق آمنة، مما يسهل الوصول إلى الأنظمة باعتماد بروتوكولات أمان قوية.
SSLs
ssls.com
تطبيق SSLS يتيح إدارة وتنفيذ شهادات SSL لتأمين الاتصالات عبر الإنترنت وحماية البيانات، مما يسهل على المستخدمين تأمين مواقعهم.
Xitoring
xitoring.com
Xitoring هو تطبيق مراقبة شامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، يوفر مراقبة للوقت التشغيلي، الخوادم، البرمجيات وقنوات الإشعارات المتعددة.
Keystash
keystash.io
Keystash هو تطبيق لإدارة الهوية والوصول و إدارة مفاتيح SSH، يحتوي على إدارة حسابات المستخدمين ومجموعات لينوكس، وصلاحيات الخادم، وسجل تدقيق كامل.
Hostbillo
hostbillo.com
Hostbillo هو تطبيق يتيح إدارة استضافة المواقع بكفاءة، مع أدوات لتحليل الأداء وتبسيط المهام المعقدة عبر واجهات سهلة الاستخدام.
CheapSSLWeb
cheapsslweb.com
CheapSSLweb يقدم شهادات SSL آمنة بأسعار منخفضة من سلطات معترف بها عالميًا مثل Sectigo، لتأمين المواقع والتطبيقات وتعزيز الثقة عبر الإنترنت.
DoxyChain
doxychain.com
DoxyChain هو تطبيق لإدارة شهادات الاعتماد باستخدام تقنية blockchain، يوفر أدوات لإصدار، إلغاء، والتحقق من الشهادات بطريقة آمنة وفعالة.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless هو تطبيق لإدارة وإ 보호 البيانات الحساسة مثل الشهادات والمفاتيح عبر بيئات سحابية متعددة، مما يضمن الأمان والوصول الفعال.
TrackSSL
trackssl.com
تطبيق TrackSSL يقوم بمراقبة شهادات SSL الخاصة بك بشكل منتظم للكشف عن الأخطاء أو انتهاء الصلاحية، مما يضمن أمان الاتصال بموقعك.
ArkHost
arkhost.com
ArkHost هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم أدوات لإدارة المواقع والبريد الإلكتروني بسهولة وكفاءة، مع واجهة سهلة الاستخدام وميزات متكاملة.
Approximated
approximated.app
يتيح تطبيق Approximated لشركتك أتمتة النطاقات المخصصة للمستخدمين بسهولة على أي نطاق ، مع توفير بنية تحتية مُدارة وAPI سهلة الاستخدام.
TRUSTZONE
trustzone.com
تقدم تطبيق TRUSTZONE حلول شهادات مخصصة للشركات بمختلف أحجامها، مع إدارة متكاملة لشهادات SSL/TLS وخدمات موثوقة.
Venafi
venafi.com
Venafi هو تطبيق لإدارة وتأمين هويات الآلات، يساعد المنظمات في حماية البيانات وضمان الاتصال الآمن عبر أتمتة إدارة الشهادات الرقمية.
© 2025 WebCatalog, Inc.