بدائل - Zangerine

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات في إدارة الشؤون المالية، مثل تتبع النفقات والفواتير والرواتب بشكل فعال.
Xero
xero.com
Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Zoho Inventory
zoho.com
تطبيق Zoho Inventory لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع مستويات المخزون وإدارة الطلبات بكفاءة عبر واجهة سهلة الاستخدام.
NetSuite
netsuite.com
Netsuite هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يوفر حلولًا لتخطيط الموارد، والعلاقات مع العملاء، وإدارة المخزون والعمليات التجارية.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.
Webgility
webgility.com
Webgility هو برنامج لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط متاجر البيع عبر الإنترنت بأنظمة المحاسبة لإدارة البيانات والمخزون بشكل فعال.
Kintone
kintone.com
Kintone هو منصة لإنشاء تطبيقات العمل بدون رمز، تتيح للمستخدمين إدارة البيانات وسير العمل والتعاون بسهولة في فرقهم.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo هو تطبيق لإدارة الشحن والمخزون يتيح تتبع الطلبات، تخفيض التكاليف، وتحسين الكفاءة عبر قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة.
Flexport
flexport.com
Flexport هو تطبيق لوجستي يساعد الشركات على إدارة سلاسل التوريد عالميًا عن طريق الشحن الجوي، البحري، والبرّي مع أدوات للتتبع وإدارة التكلفة.
weclapp
weclapp.com
weclapp هو تطبيق سحابي لإدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد (ERP) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يساعد في إدارة العملاء، المشاريع، والفواتير.
inFlow Inventory
inflowinventory.com
مخزون التدفق هو برنامج إدارة مخزون يساعد الشركات الصغيرة على تتبع المخزون وإدارته بكفاءة عبر مواقع متعددة.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.
ProfitBooks
profitbookshq.com
برامج محاسبة سهلة الاستخدام تساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة الفواتير والمالية، مع تتبع المدفوعات والمقبوضات، مجانًا.
Cin7
cin7.com
تطبيق Cin7 لإدارة المخزون يسهّل الشركات في تتبع المخزون والمبيعات وإجراءات التصنيع وإدارة القنوات المختلفة من خلال نظام موحد.
Turvo
turvo.com
تطبيق Turvo هو منصة لإدارة النقل تسهل العمليات اللوجستية من خلال توفير رؤية موحدة وإدارة فعالة لسلسلة التوريد.
Team Procure
teamprocure.com
تطبيق Team Procure هو برنامج سحابي لإدارة المشتريات، يساعد الشركات في إدارة المناقصات وتتبع الطلبات والميزانيات.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy هو برنامج لتخطيط الإنتاج السحابي، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الإنتاج والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال ميزات متعددة.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl هو نظام لإدارة البيع بالتجزئة، يدمج وظائف مثل إدارة المخزون والطلبات والمحاسبة في منصة واحدة لتمكين الشركات من تحسين كفاءتها.
Stord
stord.com
ستورد هو تطبيق يتخصص في إدارة سلسلة التوريد والتوزيع، ويوفر أدوات لتسهيل التخزين، الشحن، وإدارة الطلبات للشركات.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero هو تطبيق لإدارة المخزون يساعد على تتبع مستويات المخزون ويقدم تنبيهات وإمكانيات مسح الباركود لضمان كفاءة العمليات.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks هو منصة لإدارة المخزون والطلبات لمتاجر التجزئة، تدعم قنوات البيع المتعددة وتسهّل العمليات التجارية.
Angaza
angaza.com
تطبيق Angaza هو حل شامل للموزعين يوفر تقنيات قياس ودفع مسبق لمعدات مثل أنظمة الطاقة الشمسية ومضخات المياه، مما يسهل الوصول إلى أسواق جديدة.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع المخزون، وإدارة الطلبات والفواتير، مع إمكانية التكامل مع أنظمة خارجية.
easySales
easy-sales.com
easySales هو منصة سحابية لإدارة أنشطة التجارة الإلكترونية، تتيح للمتاجر البيع عبر قنوات متعددة مع إدارة المنتجات والطلبات بشكل تلقائي.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA هو منصة SaaS سحابية تساعد الشركات في إدارة المخزون وتحسين كفاءة سلسلة التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
GeekSeller
geekseller.com
GeekSeller هو منصة لإدارة المخزون والطلبات عبر الإنترنت، تدعم البيع على عدة منصات مثل Walmart وeBay وAmazon.
Epicor
epicor.com
Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.
Blastramp
blastramp.com
تطبيق Blastramp HQ هو أداة لإدارة المخزون، تجمع قنوات المبيعات الإلكترونية والجملة في مركز واحد، مع ميزات لإدارة الطلبات والتسعير الشفاف.
© 2025 WebCatalog, Inc.