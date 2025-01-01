بدائل - Zangerine

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات في إدارة الشؤون المالية، مثل تتبع النفقات والفواتير والرواتب بشكل فعال.

Xero

Xero

xero.com

Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

تطبيق Zoho Inventory لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع مستويات المخزون وإدارة الطلبات بكفاءة عبر واجهة سهلة الاستخدام.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

Netsuite هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يوفر حلولًا لتخطيط الموارد، والعلاقات مع العملاء، وإدارة المخزون والعمليات التجارية.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility هو برنامج لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط متاجر البيع عبر الإنترنت بأنظمة المحاسبة لإدارة البيانات والمخزون بشكل فعال.

Kintone

Kintone

kintone.com

Kintone هو منصة لإنشاء تطبيقات العمل بدون رمز، تتيح للمستخدمين إدارة البيانات وسير العمل والتعاون بسهولة في فرقهم.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo هو تطبيق لإدارة الشحن والمخزون يتيح تتبع الطلبات، تخفيض التكاليف، وتحسين الكفاءة عبر قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة.

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport هو تطبيق لوجستي يساعد الشركات على إدارة سلاسل التوريد عالميًا عن طريق الشحن الجوي، البحري، والبرّي مع أدوات للتتبع وإدارة التكلفة.

weclapp

weclapp

weclapp.com

weclapp هو تطبيق سحابي لإدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد (ERP) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يساعد في إدارة العملاء، المشاريع، والفواتير.

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

مخزون التدفق هو برنامج إدارة مخزون يساعد الشركات الصغيرة على تتبع المخزون وإدارته بكفاءة عبر مواقع متعددة.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

برامج محاسبة سهلة الاستخدام تساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة الفواتير والمالية، مع تتبع المدفوعات والمقبوضات، مجانًا.

Cin7

Cin7

cin7.com

تطبيق Cin7 لإدارة المخزون يسهّل الشركات في تتبع المخزون والمبيعات وإجراءات التصنيع وإدارة القنوات المختلفة من خلال نظام موحد.

Turvo

Turvo

turvo.com

تطبيق Turvo هو منصة لإدارة النقل تسهل العمليات اللوجستية من خلال توفير رؤية موحدة وإدارة فعالة لسلسلة التوريد.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

تطبيق Team Procure هو برنامج سحابي لإدارة المشتريات، يساعد الشركات في إدارة المناقصات وتتبع الطلبات والميزانيات.

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy هو برنامج لتخطيط الإنتاج السحابي، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الإنتاج والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال ميزات متعددة.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl هو نظام لإدارة البيع بالتجزئة، يدمج وظائف مثل إدارة المخزون والطلبات والمحاسبة في منصة واحدة لتمكين الشركات من تحسين كفاءتها.

Stord

Stord

stord.com

ستورد هو تطبيق يتخصص في إدارة سلسلة التوريد والتوزيع، ويوفر أدوات لتسهيل التخزين، الشحن، وإدارة الطلبات للشركات.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero هو تطبيق لإدارة المخزون يساعد على تتبع مستويات المخزون ويقدم تنبيهات وإمكانيات مسح الباركود لضمان كفاءة العمليات.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks هو منصة لإدارة المخزون والطلبات لمتاجر التجزئة، تدعم قنوات البيع المتعددة وتسهّل العمليات التجارية.

Angaza

Angaza

angaza.com

تطبيق Angaza هو حل شامل للموزعين يوفر تقنيات قياس ودفع مسبق لمعدات مثل أنظمة الطاقة الشمسية ومضخات المياه، مما يسهل الوصول إلى أسواق جديدة.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع المخزون، وإدارة الطلبات والفواتير، مع إمكانية التكامل مع أنظمة خارجية.

easySales

easySales

easy-sales.com

easySales هو منصة سحابية لإدارة أنشطة التجارة الإلكترونية، تتيح للمتاجر البيع عبر قنوات متعددة مع إدارة المنتجات والطلبات بشكل تلقائي.

LeanDNA

LeanDNA

leandna.com

LeanDNA هو منصة SaaS سحابية تساعد الشركات في إدارة المخزون وتحسين كفاءة سلسلة التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

GeekSeller هو منصة لإدارة المخزون والطلبات عبر الإنترنت، تدعم البيع على عدة منصات مثل Walmart وeBay وAmazon.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

تطبيق Blastramp HQ هو أداة لإدارة المخزون، تجمع قنوات المبيعات الإلكترونية والجملة في مركز واحد، مع ميزات لإدارة الطلبات والتسعير الشفاف.

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