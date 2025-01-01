بدائل - WISE

Udemy
udemy.com
Udemy هو تطبيق تعليمي يتيح للطلاب الوصول إلى دورات متنوعة عبر الإنترنت لتعزيز المهارات وتعلم موضوعات جديدة.
Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom هو خدمة ويب مجانية من جوجل تسهل إنشاء وتوزيع وتصحيح الواجبات بين المعلمين والطلاب، مما يعزز التواصل والتعاون التعليمي.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi هي منصة شاملة تساعد المبدعين ورواد الأعمال في بناء وإدارة الأعمال الرقمية، بما في ذلك الدورات التعليمية والمجتمعات والأحداث الحية.
Great Learning
mygreatlearning.com
تطبيق التعلم العظيم يوفر محتوى تعليمي مجاني عبر الإنترنت يساعد الأفراد على تطوير المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح المهني.
DataCamp
datacamp.com
Datacamp هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين، مع تمارين عملية وشهادات انتهاء.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في مجالات الإبداع مثل التصميم والتصوير، حيث يسهل التعلم الذاتي وتطبيق المهارات من خلال المشاريع.
Preply
preply.com
تقدم تطبيق Preply دروسًا فردية عبر الإنترنت مع معلمين محترفين في لغات متعددة، مما يتيح للموظفين تحسين مهاراتهم اللغوية وفق احتياجاتهم.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks هي منصة لبناء وإدارة المجتمعات عبر الإنترنت، تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى ودورات وبيع منتجات دون رسوم معاملات.
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.
Teachable
teachable.com
Teachable هي منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت، تمكّن المعلمين من بناء وإدارة وبيع محتواهم التعليمي بسهولة.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace هو نظام شامل لإدارة التعلم يقدم تجارب تعليمية مخصصة للمدارس، التعليم العالي، والتدريب المهني عبر الإنترنت.
Stepik
stepik.org
Stepik هي منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية في مجالات متعددة، بما في ذلك البرمجة، وتسمح بالتعلم الذاتي والتقدم بمعدل الشخص.
Cengage
cengage.com
يقدم تطبيق Cengage موارد تعليمية وأدوات للدراسة، مما يمكّن الطلاب من الوصول إلى المحتوى الأكاديمي وإدارة مهامهم الدراسية بسهولة.
Open LMS
openlms.net
Open LMS هو نظام لإدارة التعلم يوفر أدوات لإنشاء المحتوى وإدارته، مع إمكانية تخصيص وميزات اجتماعية لتعزيز تجربة التعلم.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo هو تطبيق لتنظيم الفصول الدراسية، يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عبر نظام نقاط لمتابعة السلوكيات والتحديثات.
its learning
itslearning.com
تطبيق it’slearning منصة لإدارة التعلم عبر الإنترنت، تمكّن المعلمين من تنظيم المحتوى، وتتبع تقدم الطلاب، وتوفير تجارب تعليمية تفاعلية.
Thinkific
thinkific.com
Thinkific منصة لإنشاء وإدارة الدورات والمجتمعات عبر الإنترنت، توفر أدوات سهلة لإنشاء المحتوى والتفاعل مع المتعلمين.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS هو نظام إدارة تعلم سحابي يساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص قابلة للتخصيص.
Nas.io
nas.io
تطبيق Nas.io يتيح إنشاء عضويات، منتجات رقمية، فعاليات مدفوعة، والمزيد، مصمم لدعم الأعمال التي تقودها المجتمعات.
TrainerCentral
trainercentral.com
TrainerCentral هو تطبيق آمن لتدريب المدربين، يساعد في إدارة العملاء وبرامج التدريب بكفاءة مع أدوات للتعاون وتتبع التقدم.
Varsity Tutors
varsitytutors.com
تطبيق Varsity Tutors يوفر دروس تدريس خاصة وجماعية، تحضير للاختبارات، وتعلم افتراضي في أكثر من 3000 موضوع مع 40000 معلم عبر الإنترنت.
Showbie
showbie.com
Showbie هو تطبيق يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية وتوزيع المهام، وتقديم الملاحظات، وتعزيز التعاون بين الطلاب.
Education Perfect
educationperfect.com
التعليم المثالي هو منصة تعليمية تقدم موارد عبر الإنترنت تدعم المعلمين والطلاب من خلال أدوات تقييم وتقارير متقدمة لتحسين التعلم.
ClassLink
classlink.com
ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.
LearnDash
learndash.com
LearnDash هو نظام لإدارة التعلم يمكّن المستخدمين من إنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة ضمن مواقع WordPress.
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.
edunation
edu-nation.net
Edunation هو تطبيق تعليمي يجمع جميع احتياجات التعلم في منصة واحدة، ويوفر أدوات للتعلم المشترك وإدارة التعلم بأسلوب سهل وفعال.
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