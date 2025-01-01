بدائل - WISE

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy هو تطبيق تعليمي يتيح للطلاب الوصول إلى دورات متنوعة عبر الإنترنت لتعزيز المهارات وتعلم موضوعات جديدة.

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom هو خدمة ويب مجانية من جوجل تسهل إنشاء وتوزيع وتصحيح الواجبات بين المعلمين والطلاب، مما يعزز التواصل والتعاون التعليمي.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi هي منصة شاملة تساعد المبدعين ورواد الأعمال في بناء وإدارة الأعمال الرقمية، بما في ذلك الدورات التعليمية والمجتمعات والأحداث الحية.

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

تطبيق التعلم العظيم يوفر محتوى تعليمي مجاني عبر الإنترنت يساعد الأفراد على تطوير المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح المهني.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

Datacamp هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين، مع تمارين عملية وشهادات انتهاء.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في مجالات الإبداع مثل التصميم والتصوير، حيث يسهل التعلم الذاتي وتطبيق المهارات من خلال المشاريع.

Preply

Preply

preply.com

تقدم تطبيق Preply دروسًا فردية عبر الإنترنت مع معلمين محترفين في لغات متعددة، مما يتيح للموظفين تحسين مهاراتهم اللغوية وفق احتياجاتهم.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networks هي منصة لبناء وإدارة المجتمعات عبر الإنترنت، تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى ودورات وبيع منتجات دون رسوم معاملات.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachable هي منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت، تمكّن المعلمين من بناء وإدارة وبيع محتواهم التعليمي بسهولة.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace هو نظام شامل لإدارة التعلم يقدم تجارب تعليمية مخصصة للمدارس، التعليم العالي، والتدريب المهني عبر الإنترنت.

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepik هي منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية في مجالات متعددة، بما في ذلك البرمجة، وتسمح بالتعلم الذاتي والتقدم بمعدل الشخص.

Cengage

Cengage

cengage.com

يقدم تطبيق Cengage موارد تعليمية وأدوات للدراسة، مما يمكّن الطلاب من الوصول إلى المحتوى الأكاديمي وإدارة مهامهم الدراسية بسهولة.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS هو نظام لإدارة التعلم يوفر أدوات لإنشاء المحتوى وإدارته، مع إمكانية تخصيص وميزات اجتماعية لتعزيز تجربة التعلم.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo هو تطبيق لتنظيم الفصول الدراسية، يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عبر نظام نقاط لمتابعة السلوكيات والتحديثات.

its learning

its learning

itslearning.com

تطبيق it’slearning منصة لإدارة التعلم عبر الإنترنت، تمكّن المعلمين من تنظيم المحتوى، وتتبع تقدم الطلاب، وتوفير تجارب تعليمية تفاعلية.

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific منصة لإنشاء وإدارة الدورات والمجتمعات عبر الإنترنت، توفر أدوات سهلة لإنشاء المحتوى والتفاعل مع المتعلمين.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS هو نظام إدارة تعلم سحابي يساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص قابلة للتخصيص.

Nas.io

Nas.io

nas.io

تطبيق Nas.io يتيح إنشاء عضويات، منتجات رقمية، فعاليات مدفوعة، والمزيد، مصمم لدعم الأعمال التي تقودها المجتمعات.

TrainerCentral

TrainerCentral

trainercentral.com

TrainerCentral هو تطبيق آمن لتدريب المدربين، يساعد في إدارة العملاء وبرامج التدريب بكفاءة مع أدوات للتعاون وتتبع التقدم.

Varsity Tutors

Varsity Tutors

varsitytutors.com

تطبيق Varsity Tutors يوفر دروس تدريس خاصة وجماعية، تحضير للاختبارات، وتعلم افتراضي في أكثر من 3000 موضوع مع 40000 معلم عبر الإنترنت.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie هو تطبيق يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية وتوزيع المهام، وتقديم الملاحظات، وتعزيز التعاون بين الطلاب.

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

التعليم المثالي هو منصة تعليمية تقدم موارد عبر الإنترنت تدعم المعلمين والطلاب من خلال أدوات تقييم وتقارير متقدمة لتحسين التعلم.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash هو نظام لإدارة التعلم يمكّن المستخدمين من إنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة ضمن مواقع WordPress.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.

edunation

edunation

edu-nation.net

Edunation هو تطبيق تعليمي يجمع جميع احتياجات التعلم في منصة واحدة، ويوفر أدوات للتعلم المشترك وإدارة التعلم بأسلوب سهل وفعال.

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