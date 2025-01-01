بدائل - Weshare

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings

microsoft.com

تطبيق Microsoft Bookings هو أداة لجدولة المواعيد تساعد الشركات على إدارة الحجوزات والتواصل مع العملاء بسهولة.

Motion

Motion

usemotion.com

Motion هو تطبيق لإنتاجية الأفراد والفرق، يستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة جدولة المهام وإدارة الوقت والتركيز على الأولويات.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

حجوزات Zoho هي أداة لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، تسمح للعملاء بجدولة المواعيد والدفع بسهولة، وتدعم التكامل مع التقويمات وأدوات مؤتمرات الفيديو.

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

Housecall Pro هو تطبيق لإدارة الأعمال يقدم ميزات مثل جدولة الوظائف، إدارة العملاء، الفواتير، ومعالجة المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook هو تطبيق لإدارة تدفق العملاء للمستقلين، يوفر أدوات للفواتير، الاقتراحات، المدفوعات، الجدولة وإدارة العلاقات مع العملاء.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle هو تطبيق لتسهيل جدولة الاجتماعات، يسمح للمستخدمين بإنشاء صفحات حجز مخصصة ويقدم ميزات مثل التذكيرات والتكامل مع تطبيقات أخرى.

Cal.com

Cal.com

cal.com

Cal.com هو تطبيق مفتوح المصدر لتسهيل جدولة المواعيد وإدارة التقويم، مما يمكّن الأفراد والشركات من حجز المواعيد بسهولة.

Bloom

Bloom

bloom.io

بلوم هو تطبيق يعزز بيئة العمل لأصحاب الأعمال المستقلين، حيث يدمج جميع نقاط التواصل مع العملاء مثل الفواتير، والعقود، والتواصل، والجدولة.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving هو تطبيق لإدارة الأعمال في مجال العافية واللياقة البدنية، يوفر أدوات لتنظيم الحجوزات والمدفوعات وتفاعل العملاء.

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktime هو تطبيق لتجدولة المواعيد يساعد الشركات في إدارة المواعيد والموظفين والخدمات عبر الإنترنت بسهولة.

Booksy

Booksy

booksy.com

Booksy هو تطبيق لإدارة الأعمال والحجز، يساعد الشركات في جدولة المواعيد، إدارة المدفوعات، وزيادة قاعدة العملاء.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

SimplyBook.me هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، يسمح للعملاء بالحجز بسهولة ويقدم ميزات مثل تذكيرات عبر الرسائل والإشعارات.

Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

تطبيق Mindbody يساعدك في البحث عن حصص اللياقة البدنية مثل اليوغا والبيلاتس، بالإضافة إلى خدمات التعافي مثل التدليك والعلاج بالإبر.

zcal

zcal

zcal.co

ZCAL هي منصة جدولة مجانية تساعد المستخدمين في تنظيم المواعيد الفردية والاجتماعات الجماعية بأسلوب مخصص، وتتكامل مع تطبيقات التقويم وأدوات مؤتمرات الفيديو.

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmore هي أداة جدولة مواعيد عبر الإنترنت تساعد على إدارة المواعيد والجدول الزمني للعملاء بسهولة من خلال تطبيق ويب.

vcita

vcita

vcita.com

تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified هو منصة لتوليد الفرص البيعية لفِرق الإيرادات باستخدام Salesforce، تربط بين البيانات والمحادثات البيعية الفورية.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Pipeliner CRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات في تنظيم عمليات المبيعات وتحليلها، مع واجهة رسومية لدعم تتبع العملاء والفرص.

Timely

Timely

gettimely.com

تطبيق "Timely" هو برنامج حجز يساعد صالونات التجميل على إدارة المواعيد، المدفوعات، والتواصل مع العملاء بسهولة ومرونة.

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

Serviceform هو تطبيق يساعد الشركات على تحويل زوار المواقع إلى عملاء باستخدام أدوات توليد العملاء المحتملين والتحليلات وإدارة العلاقات مع العملاء.

GReminders

GReminders

greminders.com

GReminders هو تطبيق للتذكير بالاجتماعات والمواعيد، يعمل مع تقاويم Google وMicrosoft، ويتيح التواصل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

Reservio

Reservio

reservio.com

Reservio هو تطبيق لجدولة المواعيد وحجزها عبر الإنترنت، يساعد الشركات في تنظيم مواعيدها وتقديم خدمات الحجز 24/7.

YouCanBookMe

YouCanBookMe

youcanbook.me

YouCanBookMe هو تطبيق جدولة يساعد الأفراد والفرق على إدارة الحجوزات بسهولة، مع صفحات مخصصة وتذكيرات آلية، وتكامل مع أنظمة التقويم.

OnceHub

OnceHub

oncehub.com

تطبيق OnceHub يسهل جدولة المواعيد والتفاعل الرقمي لضمان تقديم خدمات فعالة، مع دمج أنظمة التقويم وأدوات إدارة علاقات العملاء.

Appointlet

Appointlet

appointlet.com

المُديِّط هو تطبيق لجدولة المواعيد يساعد الأفراد والشركات على إدارة الحجوزات بكفاءة، مع تكامل مع Google وOffice 365.

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