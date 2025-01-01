بدائل - WayUp

Indeed
indeed.com
Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.
Naukiri
naukri.com
Naukri هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في الهند على التواصل مع أصحاب العمل والتقديم على فرص العمل المتنوعة بسهولة عبر الإنترنت.
Glassdoor
glassdoor.com
تطبيق Glassdoor يتيح للمستخدمين مراجعة الشركات والاطلاع على الرواتب والبحث عن الوظائف وتقديم الطلبات، مع معلومات عن بيئة العمل وثقافة الشركات.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter هو تطبيق لتسهيل التوظيف، يتيح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل إدارة السيرة الذاتية، وتتبع المتقدمين، ونشر الوظائف بسهولة.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit هو نظام تتبع للمتقدمين مصمم لوكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المرشحين.
Handshake
joinhandshake.com
المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
تطبيق LinkedIn Recruiter يساعد المجندين على إدارة التوظيف بسهولة من الهاتف، ويتيح التواصل مع المرشحين وتنظيم خطوط الأنابيب.
Monster
monster.com
Monster هو تطبيق للبحث عن وظائف يوفر توصيات مهنية، يسمح للمستخدمين بإنشاء سير ذاتية والبحث عن فرص عمل في مختلف الصناعات.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
HireVue
hirevue.com
HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.
Paychex
paychex.com
يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Remote
remote.com
Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.
Manatal
manatal.com
منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.
Job Today
jobtoday.com
Job Today هو تطبيق للبحث عن وظائف يربط الباحثين بالعملاء، مع إمكانية التقدم لـ 10 وظائف يومياً وإدارة السيرة الذاتية.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
TextUs
textus.com
TextUs هو منصة تواصل تسهل إدارة الرسائل القصيرة بين الشركات والعملاء، مع ميزات لتنظيم جهات الاتصال وتلقائية الردود.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
Otta
otta.com
OTTA هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في العثور على الفرص المناسبة من خلال توفير قوائم وظائف مفصلة وأدوات لدعم التطور المهني.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent هي منصة مجانية تربط الشركات بالمستقلين والوكالات حول العالم للعثور على موهبة عن بعد بسهولة.
Dice
dice.com
تطبيق Dice يساعد المستخدمين في البحث عن وظائف تقنية من خلال تصفح قوائم الوظائف، وبناء السير الذاتية، وممارسة المقابلات.
Talent.com
talent.com
تطبيق Talent.com يساعد الشركات على إيجاد مرشحين مؤهلين بسرعة من خلال استراتيجيات مخصصة وحلول توظيف رقمية.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.
Teamtailor
teamtailor.com
تطبيق Teamtailor هو برنامج توظيف سحابي يسهل عملية التوظيف عبر أدوات متعددة، ويعزز تجربة المستخدمين والمرشحين.
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