بدائل - WayUp

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Naukri هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في الهند على التواصل مع أصحاب العمل والتقديم على فرص العمل المتنوعة بسهولة عبر الإنترنت.

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

تطبيق Glassdoor يتيح للمستخدمين مراجعة الشركات والاطلاع على الرواتب والبحث عن الوظائف وتقديم الطلبات، مع معلومات عن بيئة العمل وثقافة الشركات.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter هو تطبيق لتسهيل التوظيف، يتيح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل إدارة السيرة الذاتية، وتتبع المتقدمين، ونشر الوظائف بسهولة.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit هو نظام تتبع للمتقدمين مصمم لوكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المرشحين.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

تطبيق LinkedIn Recruiter يساعد المجندين على إدارة التوظيف بسهولة من الهاتف، ويتيح التواصل مع المرشحين وتنظيم خطوط الأنابيب.

Monster

Monster

monster.com

Monster هو تطبيق للبحث عن وظائف يوفر توصيات مهنية، يسمح للمستخدمين بإنشاء سير ذاتية والبحث عن فرص عمل في مختلف الصناعات.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.

Paychex

Paychex

paychex.com

يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.

Manatal

Manatal

manatal.com

منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.

Job Today

Job Today

jobtoday.com

Job Today هو تطبيق للبحث عن وظائف يربط الباحثين بالعملاء، مع إمكانية التقدم لـ 10 وظائف يومياً وإدارة السيرة الذاتية.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs هو منصة تواصل تسهل إدارة الرسائل القصيرة بين الشركات والعملاء، مع ميزات لتنظيم جهات الاتصال وتلقائية الردود.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.

Otta

Otta

otta.com

OTTA هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في العثور على الفرص المناسبة من خلال توفير قوائم وظائف مفصلة وأدوات لدعم التطور المهني.

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent

talent.hubstaff.com

Hubstaff Talent هي منصة مجانية تربط الشركات بالمستقلين والوكالات حول العالم للعثور على موهبة عن بعد بسهولة.

Dice

Dice

dice.com

تطبيق Dice يساعد المستخدمين في البحث عن وظائف تقنية من خلال تصفح قوائم الوظائف، وبناء السير الذاتية، وممارسة المقابلات.

Talent.com

Talent.com

talent.com

تطبيق Talent.com يساعد الشركات على إيجاد مرشحين مؤهلين بسرعة من خلال استراتيجيات مخصصة وحلول توظيف رقمية.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

تطبيق Teamtailor هو برنامج توظيف سحابي يسهل عملية التوظيف عبر أدوات متعددة، ويعزز تجربة المستخدمين والمرشحين.

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