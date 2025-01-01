بدائل - Vuejobs

Indeed
indeed.com
Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.
Naukiri
naukri.com
Naukri هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في الهند على التواصل مع أصحاب العمل والتقديم على فرص العمل المتنوعة بسهولة عبر الإنترنت.
Glassdoor
glassdoor.com
تطبيق Glassdoor يتيح للمستخدمين مراجعة الشركات والاطلاع على الرواتب والبحث عن الوظائف وتقديم الطلبات، مع معلومات عن بيئة العمل وثقافة الشركات.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter هو تطبيق لتسهيل التوظيف، يتيح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل إدارة السيرة الذاتية، وتتبع المتقدمين، ونشر الوظائف بسهولة.
Handshake
joinhandshake.com
المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.
Monster
monster.com
Monster هو تطبيق للبحث عن وظائف يوفر توصيات مهنية، يسمح للمستخدمين بإنشاء سير ذاتية والبحث عن فرص عمل في مختلف الصناعات.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.
Remote
remote.com
Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.
Job Today
jobtoday.com
Job Today هو تطبيق للبحث عن وظائف يربط الباحثين بالعملاء، مع إمكانية التقدم لـ 10 وظائف يومياً وإدارة السيرة الذاتية.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Otta
otta.com
OTTA هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في العثور على الفرص المناسبة من خلال توفير قوائم وظائف مفصلة وأدوات لدعم التطور المهني.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent هي منصة مجانية تربط الشركات بالمستقلين والوكالات حول العالم للعثور على موهبة عن بعد بسهولة.
Dice
dice.com
تطبيق Dice يساعد المستخدمين في البحث عن وظائف تقنية من خلال تصفح قوائم الوظائف، وبناء السير الذاتية، وممارسة المقابلات.
Talent.com
talent.com
تطبيق Talent.com يساعد الشركات على إيجاد مرشحين مؤهلين بسرعة من خلال استراتيجيات مخصصة وحلول توظيف رقمية.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.
Snagajob
snagajob.com
تطبيق Snagajob يساعد على العثور على وظائف بدوام جزئي أو مؤقت، مما يسهل التقديم والتواصل بين العمال وأصحاب العمل.
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs هو تطبيق للبحث عن فرص العمل في إسبانيا، يتيح للمستخدمين تصفح الوظائف والتقدم لها وفقًا لمهاراتهم واهتماماتهم.
Built In
builtin.com
تطبيق Built In هو مجتمع عبر الإنترنت يربط بين المحترفين والوظائف في شركات التقنية والشركات الناشئة، ويقدم موارد للبحث عن عمل.
talent.io
talent.io
talent.io هو تطبيق يربط بين محترفي التكنولوجيا والشركات لتسهيل عملية التوظيف، مع دعم للوظائف الدائمة والحرّة، سواء كانت حضورية أو عن بُعد.
Idealist
idealist.org
Idealist تطبيق يربط الأفراد بفرص عمل وتطوع في القطاع غير الربحي، ويوفر معلومات وموارد عن التأثير الاجتماعي.
PowerToFly
powertofly.com
تساعد PowerToFly المهنيين في العثور على فرص عمل عن بُعد ومرنة، والتواصل مع الشركات والتدريب، كل ذلك عبر الإنترنت.
Queros
app.qureos.com
Queros أداة لإنشاء توصيفات وظيفية احترافية، تساعد في تخصيص المنشورات لجذب المرشحين المناسبين وتسهيل عمليات التوظيف.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية ويقدم موارد لدعم جهود البحث عن وظيفة والتواصل مع المهنيين الآخرين.
Dr. Job
drjobpro.com
تطبيق دكتور جوب هو منصة لتوفير فرص العمل للباحثين عن عمل والمستقلين، ويقدم خدمات كإنشاء السيرة الذاتية والتوظيف لأرباب العمل.
GrabJobs
grabjobs.co
تطبيق GrabJobs يساعدك في العثور على وظائف بدوام جزئي وكامل في مجالات مختلفة مثل البيع والتسويق والضيافة والصحة والتكنولوجيا في عدة دول.
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
تطبيق قائمة وظائف التشفير يربط الباحثين عن عمل بفرص في صناعة التشفير و blockchain ويقدم قوائم وظائف متنوعة محدثة يوميًا.
Zippia
zippia.com
Zippia هي منصة تساعد الباحثين عن عمل في اكتشاف فرص العمل وتوفير نصائح مهنية ومقارنة الرواتب من خلال أدوات مدفوعة بالتكنولوجيا.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هو منصة توظيف عالمية تساعد الشركات على إيجاد وتوظيف المواهب عبر أدوات تتبع المرشحين وأتمتة عملية التوظيف.
The Ladders
theladders.com
تطبيق Ladders هو منصة للبحث عن وظائف عالية الأجر، يربط المهنيين برؤى مهنية مناسبة عبر ميزات بحث متقدمة مع التركيز على السرية والكفاءة.
Loopcv
loopcv.pro
تطبيق Loopcv يساعد الباحثين عن العمل في إرسال طلبات الوظائف تلقائيًا، ويسهل إدارة السير الذاتية وزيادة فرص المقابلات.
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