بدائل - Vuejobs

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Naukri هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في الهند على التواصل مع أصحاب العمل والتقديم على فرص العمل المتنوعة بسهولة عبر الإنترنت.

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

تطبيق Glassdoor يتيح للمستخدمين مراجعة الشركات والاطلاع على الرواتب والبحث عن الوظائف وتقديم الطلبات، مع معلومات عن بيئة العمل وثقافة الشركات.

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter هو تطبيق لتسهيل التوظيف، يتيح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل إدارة السيرة الذاتية، وتتبع المتقدمين، ونشر الوظائف بسهولة.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.

Monster

Monster

monster.com

Monster هو تطبيق للبحث عن وظائف يوفر توصيات مهنية، يسمح للمستخدمين بإنشاء سير ذاتية والبحث عن فرص عمل في مختلف الصناعات.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

Job Today

Job Today

jobtoday.com

Job Today هو تطبيق للبحث عن وظائف يربط الباحثين بالعملاء، مع إمكانية التقدم لـ 10 وظائف يومياً وإدارة السيرة الذاتية.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

Otta

Otta

otta.com

OTTA هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في العثور على الفرص المناسبة من خلال توفير قوائم وظائف مفصلة وأدوات لدعم التطور المهني.

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent

talent.hubstaff.com

Hubstaff Talent هي منصة مجانية تربط الشركات بالمستقلين والوكالات حول العالم للعثور على موهبة عن بعد بسهولة.

Dice

Dice

dice.com

تطبيق Dice يساعد المستخدمين في البحث عن وظائف تقنية من خلال تصفح قوائم الوظائف، وبناء السير الذاتية، وممارسة المقابلات.

Talent.com

Talent.com

talent.com

تطبيق Talent.com يساعد الشركات على إيجاد مرشحين مؤهلين بسرعة من خلال استراتيجيات مخصصة وحلول توظيف رقمية.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

تطبيق Snagajob يساعد على العثور على وظائف بدوام جزئي أو مؤقت، مما يسهل التقديم والتواصل بين العمال وأصحاب العمل.

InfoJobs

InfoJobs

infojobs.net

InfoJobs هو تطبيق للبحث عن فرص العمل في إسبانيا، يتيح للمستخدمين تصفح الوظائف والتقدم لها وفقًا لمهاراتهم واهتماماتهم.

Built In

Built In

builtin.com

تطبيق Built In هو مجتمع عبر الإنترنت يربط بين المحترفين والوظائف في شركات التقنية والشركات الناشئة، ويقدم موارد للبحث عن عمل.

talent.io

talent.io

talent.io

talent.io هو تطبيق يربط بين محترفي التكنولوجيا والشركات لتسهيل عملية التوظيف، مع دعم للوظائف الدائمة والحرّة، سواء كانت حضورية أو عن بُعد.

Idealist

Idealist

idealist.org

Idealist تطبيق يربط الأفراد بفرص عمل وتطوع في القطاع غير الربحي، ويوفر معلومات وموارد عن التأثير الاجتماعي.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

تساعد PowerToFly المهنيين في العثور على فرص عمل عن بُعد ومرنة، والتواصل مع الشركات والتدريب، كل ذلك عبر الإنترنت.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros أداة لإنشاء توصيفات وظيفية احترافية، تساعد في تخصيص المنشورات لجذب المرشحين المناسبين وتسهيل عمليات التوظيف.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية ويقدم موارد لدعم جهود البحث عن وظيفة والتواصل مع المهنيين الآخرين.

Dr. Job

Dr. Job

drjobpro.com

تطبيق دكتور جوب هو منصة لتوفير فرص العمل للباحثين عن عمل والمستقلين، ويقدم خدمات كإنشاء السيرة الذاتية والتوظيف لأرباب العمل.

GrabJobs

GrabJobs

grabjobs.co

تطبيق GrabJobs يساعدك في العثور على وظائف بدوام جزئي وكامل في مجالات مختلفة مثل البيع والتسويق والضيافة والصحة والتكنولوجيا في عدة دول.

Crypto Jobs List

Crypto Jobs List

cryptojobslist.com

تطبيق قائمة وظائف التشفير يربط الباحثين عن عمل بفرص في صناعة التشفير و blockchain ويقدم قوائم وظائف متنوعة محدثة يوميًا.

Zippia

Zippia

zippia.com

Zippia هي منصة تساعد الباحثين عن عمل في اكتشاف فرص العمل وتوفير نصائح مهنية ومقارنة الرواتب من خلال أدوات مدفوعة بالتكنولوجيا.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt هو منصة توظيف عالمية تساعد الشركات على إيجاد وتوظيف المواهب عبر أدوات تتبع المرشحين وأتمتة عملية التوظيف.

The Ladders

The Ladders

theladders.com

تطبيق Ladders هو منصة للبحث عن وظائف عالية الأجر، يربط المهنيين برؤى مهنية مناسبة عبر ميزات بحث متقدمة مع التركيز على السرية والكفاءة.

Loopcv

Loopcv

loopcv.pro

تطبيق Loopcv يساعد الباحثين عن العمل في إرسال طلبات الوظائف تلقائيًا، ويسهل إدارة السير الذاتية وزيادة فرص المقابلات.

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