بدائل - Varsity Tutors

Preply

Preply

preply.com

تقدم تطبيق Preply دروسًا فردية عبر الإنترنت مع معلمين محترفين في لغات متعددة، مما يتيح للموظفين تحسين مهاراتهم اللغوية وفق احتياجاتهم.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo هو تطبيق لتنظيم الفصول الدراسية، يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عبر نظام نقاط لمتابعة السلوكيات والتحديثات.

LRNKEY

LRNKEY

lrnkey.com

تطبيق Lrnkey هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تتيح لك تطوير مهارات جديدة والحصول على دروس خصوصية وفقاً لاحتياجاتك.

LiveBoard

LiveBoard

liveboard.online

LiveBoard هو لوح أبيض تفاعلي مثالي للتدريب في الشركات، التعليم عبر الإنترنت، والمدارس مع خيارات تخصيص متعددة.

WISE

WISE

wise.live

تطبيق وايز منصة لتعليم وتدريب عبر الإنترنت، يساعد في جدولة الدروس، توجيه التذكيرات وإصدار الفواتير، مع ميزات لإدارة المعلمين والتقارير.

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

تطبيق Teach 'n Go لإدارة المدارس يسهل تتبع الجدولة، إدارة الرسوم، الدروس، وحضور الطلاب بطريقة بسيطة وفعالة.

TutorOcean

TutorOcean

tutorocean.com

تطبيق TutorOcean هو منصة تعليمية تربط الطلاب بالمعلمين المؤهلين عبر الإنترنت، مما يوفر دروسًا مرنة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.

Tutorful

Tutorful

tutorful.co.uk

Tutorful هي منصة تعليمية تقدم دروسًا خصوصية فردية، تركز على تحسين الأداء الأكاديمي عبر معلمين موثوقين في بيئة تعليمية آمنة.

VEDAMO

VEDAMO

vedamo.com

VEDAMO هو منصة فصل دراسي افتراضي تفاعلي تسمح للمعلمين بإجراء جلسات مباشرة مع الطلاب دون الحاجة لتثبيت برامج إضافية.

Practice

Practice

practice.do

يساعد تطبيق Practice الشركات التي تعتمد على العملاء في تقليل الأعمال الإدارية من خلال تنظيم الجداول والأنشطة وتوحيد الأدوات.

Tutor.id

Tutor.id

tutor.id

Tutor.ID هو تطبيق يربط الطلاب بمعلمين مؤهلين في مختلف المجالات، ويقدم دروسًا مرنة عبر الإنترنت.

BookNook

BookNook

booknook.com

BookNook هو تطبيق تعليمي يهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة من خلال منصة تعليمية شاملة ودروس مخصصة.

FavTutor

FavTutor

favtutor.com

تطبيق FavTutor يربط الطلاب بمعلمين خبراء لتقديم الدعم التعليمي والمساعدة في البرمجة، خاصة في مجالات علوم الكمبيوتر وعلوم البيانات.

Planubo

Planubo

planubo.com

تطبيق Planubo يتيح جدولة المواعيد وإدارة العملاء، مع تقديم خيارات الدفع وإصدار الفواتير وتنسيق الاجتماعات عبر الإنترنت بسهولة.

TutorShell

TutorShell

tutorshell.com

TutorShell هو برنامج لإدارة المعلمين والطلاب عبر السحابة، يسهّل جدولة الدروس وإضافة معلمين وإدارة المحتوى التعليمي.

Oases

Oases

oasesonline.com

تطبيق Oases Online عبارة عن منصة لإدارة أعمال التدريس، حيث يتيح توصيل المعلمين بالطلاب، جدولة الجلسات ومتابعة تقدم الطلاب.

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