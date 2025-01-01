بدائل - Varsity Tutors

Preply
preply.com
تقدم تطبيق Preply دروسًا فردية عبر الإنترنت مع معلمين محترفين في لغات متعددة، مما يتيح للموظفين تحسين مهاراتهم اللغوية وفق احتياجاتهم.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo هو تطبيق لتنظيم الفصول الدراسية، يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عبر نظام نقاط لمتابعة السلوكيات والتحديثات.
LRNKEY
lrnkey.com
تطبيق Lrnkey هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تتيح لك تطوير مهارات جديدة والحصول على دروس خصوصية وفقاً لاحتياجاتك.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard هو لوح أبيض تفاعلي مثالي للتدريب في الشركات، التعليم عبر الإنترنت، والمدارس مع خيارات تخصيص متعددة.
WISE
wise.live
تطبيق وايز منصة لتعليم وتدريب عبر الإنترنت، يساعد في جدولة الدروس، توجيه التذكيرات وإصدار الفواتير، مع ميزات لإدارة المعلمين والتقارير.
Teach 'n Go
teachngo.com
تطبيق Teach 'n Go لإدارة المدارس يسهل تتبع الجدولة، إدارة الرسوم، الدروس، وحضور الطلاب بطريقة بسيطة وفعالة.
TutorOcean
tutorocean.com
تطبيق TutorOcean هو منصة تعليمية تربط الطلاب بالمعلمين المؤهلين عبر الإنترنت، مما يوفر دروسًا مرنة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.
Tutorful
tutorful.co.uk
Tutorful هي منصة تعليمية تقدم دروسًا خصوصية فردية، تركز على تحسين الأداء الأكاديمي عبر معلمين موثوقين في بيئة تعليمية آمنة.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO هو منصة فصل دراسي افتراضي تفاعلي تسمح للمعلمين بإجراء جلسات مباشرة مع الطلاب دون الحاجة لتثبيت برامج إضافية.
Practice
practice.do
يساعد تطبيق Practice الشركات التي تعتمد على العملاء في تقليل الأعمال الإدارية من خلال تنظيم الجداول والأنشطة وتوحيد الأدوات.
Tutor.id
tutor.id
Tutor.ID هو تطبيق يربط الطلاب بمعلمين مؤهلين في مختلف المجالات، ويقدم دروسًا مرنة عبر الإنترنت.
BookNook
booknook.com
BookNook هو تطبيق تعليمي يهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة من خلال منصة تعليمية شاملة ودروس مخصصة.
FavTutor
favtutor.com
تطبيق FavTutor يربط الطلاب بمعلمين خبراء لتقديم الدعم التعليمي والمساعدة في البرمجة، خاصة في مجالات علوم الكمبيوتر وعلوم البيانات.
Planubo
planubo.com
تطبيق Planubo يتيح جدولة المواعيد وإدارة العملاء، مع تقديم خيارات الدفع وإصدار الفواتير وتنسيق الاجتماعات عبر الإنترنت بسهولة.
TutorShell
tutorshell.com
TutorShell هو برنامج لإدارة المعلمين والطلاب عبر السحابة، يسهّل جدولة الدروس وإضافة معلمين وإدارة المحتوى التعليمي.
Oases
oasesonline.com
تطبيق Oases Online عبارة عن منصة لإدارة أعمال التدريس، حيث يتيح توصيل المعلمين بالطلاب، جدولة الجلسات ومتابعة تقدم الطلاب.
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