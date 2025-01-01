بدائل - Urlbox

Gyazo

Gyazo

gyazo.com

Gyazo هو تطبيق يتيح للمستخدمين التقاط ومشاركة لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو بسهولة وسرعة لتنظيم المحتوى المرئي.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

VisualPing هو أداة لمراقبة تغييرات مواقع الويب، تسمح للمستخدمين بتتبع التعديلات المرئية عبر لقطات الشاشة وتلقي إشعارات عند حدوث تغييرات.

ApiFlash

ApiFlash

apiflash.com

ApiFlash هو واجهة برمجية تتيح التقاط لقطات شاشة لمواقع الويب بدقة باستخدام Chrome وAWS Lambda، مما يضمن التوسع والاستقرار.

Screenshotmachine

Screenshotmachine

screenshotmachine.com

Screenshotmachine هو تطبيق يتيح للمستخدمين التقاط لقطات من صفحات الويب، ويستخدم لمراقبة وتوثيق المحتوى عبر الإنترنت.

Gemoo

Gemoo

gemoo.com

جيمو هو تطبيق لتسجيل الشاشة والفيديو، وتحريرها، وتنظيم المحتوى في خرائط ذهنية أو تقويمات، مما يسهل التواصل ومشاركة الملفات.

Pagescreen

Pagescreen

pagescreen.io

تطبيق PageScreen لالتقاط وأرشفة صفحات الويب، يتيح للمستخدمين مراقبة التغييرات ووثائق الأبحاث بسهولة.

Thum.io

Thum.io

thum.io

Thum.io هو تطبيق يتيح للمستخدمين التقاط لقطات شاشة لمواقع الويب في الوقت الفعلي بسهولة، مما يساعد المطورين والأعمال في الحصول على تمثيلات مرئية فورية.

My Site Archive

My Site Archive

mysitearchive.com

أرشيف موقعي هو تطبيق لأرشفة مواقع الويب، يلتقط لقطات، يتتبع التغييرات، ويحفظ الشفرات المصدرية وسجلات DNS.

Capture

Capture

capture.page

Capture هو تطبيق يوفر واجهة برمجية قوية لالتقاط لقطات شاشة عالية الجودة، إنشاء ملفات PDF، واستخراج المحتوى والبيانات الوصفية من المواقع.

ScreenshotOne

ScreenshotOne

screenshotone.com

ScreenshotOne هو API لالتقاط لقطات شاشة لمواقع الويب بدقة عالية، مع ميزات لتخصيص اللقطات وإدارة الإعلانات.

MirrorWeb

MirrorWeb

mirrorweb.com

تطبيق MirrorWeb يوفر منصة لمراقبة الاتصالات الموحدة لمساعدة الشركات في الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات. يلتقط جميع الاتصالات الإلكترونية.

Adwallet.io

Adwallet.io

adwallet.io

Adwallet.io هو أداة للم publishers و الوكالات، تقوم بأتمتة توثيق الحملات الإعلانية الرقمية من خلال إنشاء لقطات شاشة وتجميعها في منصة واحدة.

Stillio

Stillio

stillio.com

تقوم تطبيق ستيلو بالتقاط لقطات شاشة للمواقع بشكل تلقائي، مما يسهل أرشفة الصفحات والامتثال للمتطلبات التنظيمية ومراقبة حقوق الطبع والنشر.

LaunchBrightly

LaunchBrightly

launchbrightly.com

تطبيق LaunchBrightly يتيح لفرق الدعم التقني التقاط وتحسين لقطات شاشة المنتجات تلقائيًا وتحديثها في مركز المساعدة.

Doppio

Doppio

doppio.sh

Doppio هو خدمة API لتحويل HTML إلى PDF أو أخذ لقطات شاشة بسهولة. يمكن استخدامه مجانًا حتى 400 ملف شهريًا مع خيارات مدفوعة للمزيد.

Hexowatch

Hexowatch

hexowatch.com

Hexowatch هي أداة لمراقبة تغييرات المواقع الإلكترونية، تشمل المحتوى والتقنيات والأسعار مع إمكانية تخصيص التنبيهات والتقارير.

ChangeTower

ChangeTower

changetower.com

تطبيق ChangeTower يراقب مواقع الويب للتغييرات في المحتوى والكود والصور، ويقدم إشعارات ويوفر لقطات أرشيفية.

Blit

Blit

blitapp.com

بلت هو تطبيق ويب يتيح للمستخدمين جدولة لقطات شاشة لمواقع معينة وإرسالها مباشرة إلى بريدهم الإلكتروني، مما يسهل مراقبة تغييرات المواقع.

Raq.com

Raq.com

raq.com

تطبيق Raq.com يتيح مراقبة استثمارات الأسهم الخاصة، ويجمع معلومات عن المحافظ، الأهداف، والمنافسين لتحقيق رؤية واضحة.

Ad Reform

Ad Reform

adreform.com

إصلاح الإعلانات هو تطبيق رقمي يساعد على أتمتة لقطات الإعلانات، وتحليل الأداء، وتحسين الحملات الإعلانية عبر منصات متعددة.

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