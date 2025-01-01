بدائل - Urlbox

Gyazo
gyazo.com
Gyazo هو تطبيق يتيح للمستخدمين التقاط ومشاركة لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو بسهولة وسرعة لتنظيم المحتوى المرئي.
VisualPing
visualping.io
VisualPing هو أداة لمراقبة تغييرات مواقع الويب، تسمح للمستخدمين بتتبع التعديلات المرئية عبر لقطات الشاشة وتلقي إشعارات عند حدوث تغييرات.
ApiFlash
apiflash.com
ApiFlash هو واجهة برمجية تتيح التقاط لقطات شاشة لمواقع الويب بدقة باستخدام Chrome وAWS Lambda، مما يضمن التوسع والاستقرار.
Screenshotmachine
screenshotmachine.com
Screenshotmachine هو تطبيق يتيح للمستخدمين التقاط لقطات من صفحات الويب، ويستخدم لمراقبة وتوثيق المحتوى عبر الإنترنت.
Gemoo
gemoo.com
جيمو هو تطبيق لتسجيل الشاشة والفيديو، وتحريرها، وتنظيم المحتوى في خرائط ذهنية أو تقويمات، مما يسهل التواصل ومشاركة الملفات.
Pagescreen
pagescreen.io
تطبيق PageScreen لالتقاط وأرشفة صفحات الويب، يتيح للمستخدمين مراقبة التغييرات ووثائق الأبحاث بسهولة.
Thum.io
thum.io
Thum.io هو تطبيق يتيح للمستخدمين التقاط لقطات شاشة لمواقع الويب في الوقت الفعلي بسهولة، مما يساعد المطورين والأعمال في الحصول على تمثيلات مرئية فورية.
My Site Archive
mysitearchive.com
أرشيف موقعي هو تطبيق لأرشفة مواقع الويب، يلتقط لقطات، يتتبع التغييرات، ويحفظ الشفرات المصدرية وسجلات DNS.
Capture
capture.page
Capture هو تطبيق يوفر واجهة برمجية قوية لالتقاط لقطات شاشة عالية الجودة، إنشاء ملفات PDF، واستخراج المحتوى والبيانات الوصفية من المواقع.
ScreenshotOne
screenshotone.com
ScreenshotOne هو API لالتقاط لقطات شاشة لمواقع الويب بدقة عالية، مع ميزات لتخصيص اللقطات وإدارة الإعلانات.
MirrorWeb
mirrorweb.com
تطبيق MirrorWeb يوفر منصة لمراقبة الاتصالات الموحدة لمساعدة الشركات في الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات. يلتقط جميع الاتصالات الإلكترونية.
Adwallet.io
adwallet.io
Adwallet.io هو أداة للم publishers و الوكالات، تقوم بأتمتة توثيق الحملات الإعلانية الرقمية من خلال إنشاء لقطات شاشة وتجميعها في منصة واحدة.
Stillio
stillio.com
تقوم تطبيق ستيلو بالتقاط لقطات شاشة للمواقع بشكل تلقائي، مما يسهل أرشفة الصفحات والامتثال للمتطلبات التنظيمية ومراقبة حقوق الطبع والنشر.
LaunchBrightly
launchbrightly.com
تطبيق LaunchBrightly يتيح لفرق الدعم التقني التقاط وتحسين لقطات شاشة المنتجات تلقائيًا وتحديثها في مركز المساعدة.
Doppio
doppio.sh
Doppio هو خدمة API لتحويل HTML إلى PDF أو أخذ لقطات شاشة بسهولة. يمكن استخدامه مجانًا حتى 400 ملف شهريًا مع خيارات مدفوعة للمزيد.
Hexowatch
hexowatch.com
Hexowatch هي أداة لمراقبة تغييرات المواقع الإلكترونية، تشمل المحتوى والتقنيات والأسعار مع إمكانية تخصيص التنبيهات والتقارير.
ChangeTower
changetower.com
تطبيق ChangeTower يراقب مواقع الويب للتغييرات في المحتوى والكود والصور، ويقدم إشعارات ويوفر لقطات أرشيفية.
Blit
blitapp.com
بلت هو تطبيق ويب يتيح للمستخدمين جدولة لقطات شاشة لمواقع معينة وإرسالها مباشرة إلى بريدهم الإلكتروني، مما يسهل مراقبة تغييرات المواقع.
Raq.com
raq.com
تطبيق Raq.com يتيح مراقبة استثمارات الأسهم الخاصة، ويجمع معلومات عن المحافظ، الأهداف، والمنافسين لتحقيق رؤية واضحة.
Ad Reform
adreform.com
إصلاح الإعلانات هو تطبيق رقمي يساعد على أتمتة لقطات الإعلانات، وتحليل الأداء، وتحسين الحملات الإعلانية عبر منصات متعددة.
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