خدمة تحويل النص إلى كلام بتقنية الذكاء الاصطناعي للبث المباشر. يمنح TTSLabs القائمين على بث Twitch القدرة على تخصيص النص إلى كلام، وتمكين الأصوات المخصصة، وإضافة مقاطع صوتية فريدة والمزيد!

الموقع الإلكتروني: ttslabs.ai

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