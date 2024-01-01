Tracksy هو نظام ذكاء اصطناعي إبداعي مصمم لمساعدة منشئي الموسيقى على إحياء أفكارهم من خلال تمكينهم من إنشاء موسيقى فريدة وخالية من حقوق الملكية بسهولة دون أي خبرة سابقة. يهدف النظام إلى أن يكون سهل الاستخدام ويمكن الوصول إليه لجميع مستويات الخبرة ويوفر منصة مجانية لمبدعي الموسيقى لبدء تطوير أغانيهم الخاصة. يقدم Tracksy مجموعة متنوعة من الأساليب والأنواع للاختيار من بينها، بما في ذلك الموسيقى الإلكترونية وEDM، ويوفر عينات من المقطوعات الموسيقية التي يمكن استخدامها كمصدر إلهام لإنشاء الموسيقى. يتم تصنيف كل مسار نموذجي حسب الحالة المزاجية والنوع والمدة، مما يسمح لمنشئي الموسيقى باختيار نوع الصوت المناسب لاحتياجاتهم. ما يجعل Tracksy فريدًا هو استخدامه لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء موسيقى أصلية وخالية من حقوق الملكية، مما يعني أن منشئي الموسيقى يمكنهم استخدام المقطوعات الموسيقية التي ينشئونها لأي غرض دون خوف من انتهاك حقوق الطبع والنشر. بشكل عام، يقدم Tracksy حلاً مبتكرًا لمنشئي الموسيقى الذين يرغبون في استكشاف قدراتهم الإبداعية من خلال إنشاء موسيقى الذكاء الاصطناعي. توفر سهولة استخدام المنصة ومجموعة الخيارات نقطة انطلاق يمكن الوصول إليها للموسيقيين على جميع المستويات، كما أن نهجها الفريد في إنشاء الموسيقى يجعلها إضافة مثيرة إلى مشهد أدوات الموسيقى المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: tracksy.ai

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