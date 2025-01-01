بدائل - TIMIFY

Calendly
calendly.com
Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.
Microsoft Bookings
microsoft.com
تطبيق Microsoft Bookings هو أداة لجدولة المواعيد تساعد الشركات على إدارة الحجوزات والتواصل مع العملاء بسهولة.
Motion
usemotion.com
Motion هو تطبيق لإنتاجية الأفراد والفرق، يستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة جدولة المهام وإدارة الوقت والتركيز على الأولويات.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.
Zoho Bookings
zoho.com
حجوزات Zoho هي أداة لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، تسمح للعملاء بجدولة المواعيد والدفع بسهولة، وتدعم التكامل مع التقويمات وأدوات مؤتمرات الفيديو.
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro هو تطبيق لإدارة الأعمال يقدم ميزات مثل جدولة الوظائف، إدارة العملاء، الفواتير، ومعالجة المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook هو تطبيق لإدارة تدفق العملاء للمستقلين، يوفر أدوات للفواتير، الاقتراحات، المدفوعات، الجدولة وإدارة العلاقات مع العملاء.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.
Doodle
doodle.com
Doodle هو تطبيق لتسهيل جدولة الاجتماعات، يسمح للمستخدمين بإنشاء صفحات حجز مخصصة ويقدم ميزات مثل التذكيرات والتكامل مع تطبيقات أخرى.
Cal.com
cal.com
Cal.com هو تطبيق مفتوح المصدر لتسهيل جدولة المواعيد وإدارة التقويم، مما يمكّن الأفراد والشركات من حجز المواعيد بسهولة.
Bloom
bloom.io
بلوم هو تطبيق يعزز بيئة العمل لأصحاب الأعمال المستقلين، حيث يدمج جميع نقاط التواصل مع العملاء مثل الفواتير، والعقود، والتواصل، والجدولة.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving هو تطبيق لإدارة الأعمال في مجال العافية واللياقة البدنية، يوفر أدوات لتنظيم الحجوزات والمدفوعات وتفاعل العملاء.
Picktime
picktime.com
Picktime هو تطبيق لتجدولة المواعيد يساعد الشركات في إدارة المواعيد والموظفين والخدمات عبر الإنترنت بسهولة.
Booksy
booksy.com
Booksy هو تطبيق لإدارة الأعمال والحجز، يساعد الشركات في جدولة المواعيد، إدارة المدفوعات، وزيادة قاعدة العملاء.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، يسمح للعملاء بالحجز بسهولة ويقدم ميزات مثل تذكيرات عبر الرسائل والإشعارات.
Mindbody
mindbodyonline.com
تطبيق Mindbody يساعدك في البحث عن حصص اللياقة البدنية مثل اليوغا والبيلاتس، بالإضافة إلى خدمات التعافي مثل التدليك والعلاج بالإبر.
zcal
zcal.co
ZCAL هي منصة جدولة مجانية تساعد المستخدمين في تنظيم المواعيد الفردية والاجتماعات الجماعية بأسلوب مخصص، وتتكامل مع تطبيقات التقويم وأدوات مؤتمرات الفيديو.
Setmore
setmore.com
Setmore هي أداة جدولة مواعيد عبر الإنترنت تساعد على إدارة المواعيد والجدول الزمني للعملاء بسهولة من خلال تطبيق ويب.
Weshare
weshare.net
ووشير هو تطبيق يتيح لك جدولة المواعيد بسهولة مع أي شخص، سواء عبر الإنترنت أو خارجه.
vcita
vcita.com
تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.
Qualified
qualified.com
Qualified هو منصة لتوليد الفرص البيعية لفِرق الإيرادات باستخدام Salesforce، تربط بين البيانات والمحادثات البيعية الفورية.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات في تنظيم عمليات المبيعات وتحليلها، مع واجهة رسومية لدعم تتبع العملاء والفرص.
Timely
gettimely.com
تطبيق "Timely" هو برنامج حجز يساعد صالونات التجميل على إدارة المواعيد، المدفوعات، والتواصل مع العملاء بسهولة ومرونة.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform هو تطبيق يساعد الشركات على تحويل زوار المواقع إلى عملاء باستخدام أدوات توليد العملاء المحتملين والتحليلات وإدارة العلاقات مع العملاء.
GReminders
greminders.com
GReminders هو تطبيق للتذكير بالاجتماعات والمواعيد، يعمل مع تقاويم Google وMicrosoft، ويتيح التواصل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
Reservio
reservio.com
Reservio هو تطبيق لجدولة المواعيد وحجزها عبر الإنترنت، يساعد الشركات في تنظيم مواعيدها وتقديم خدمات الحجز 24/7.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe هو تطبيق جدولة يساعد الأفراد والفرق على إدارة الحجوزات بسهولة، مع صفحات مخصصة وتذكيرات آلية، وتكامل مع أنظمة التقويم.
OnceHub
oncehub.com
تطبيق OnceHub يسهل جدولة المواعيد والتفاعل الرقمي لضمان تقديم خدمات فعالة، مع دمج أنظمة التقويم وأدوات إدارة علاقات العملاء.
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