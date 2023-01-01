TechFeed Pro
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الموقع الإلكتروني: techfeed.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TechFeed Pro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: techfeed.io
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