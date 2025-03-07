CLASSUM

classum.com

من خلال منصة قائمة على السحابة حيث يمكن لأعضاء الدورة التدريب الاتصال عبر المنشورات وجلسات الحياة والدردشات والتفاعلات الفريدة ، يوفر Classum اتصالًا سلسًا لتعزيز جميع بيئات التعلم ، عبر الإنترنت أو شخصيًا. -تأسست كلاسيوم في عام 2018 من قبل Chaerin Lee و Youjin Choi ، وهما طالتان في معهد كوريا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) ، لمواجهة التحديات التي واجهوها كمتعلمين. بعد 3 سنوات فقط ، يتم استخدام كلاسيوم الآن من قبل أكثر من 3700 مؤسسة في 23 دولة حول العالم ، ويستمر في كسر حواجز الاتصال وبناء بيئات التعلم التي تعزز النمو والتعاون. يشمل المستخدمون مؤسسات مثل Kaist ، وجامعة Yonsei ، وجامعة EWHA Womans ، بالإضافة إلى الشركات العالمية بما في ذلك LG و Samsung Electronics و Shiseido و Hyundai و World Vision و Prudential. هدفنا هو الجمع بين المتعلمين والمعلمين في مكان يمكنهم فيه التواصل بحرية ومريحة. نريد إنشاء وتوسيع المساحات حيث يمكن أن تتم التفاعلات الصحية والتعاون بشكل طبيعي داخل الفصول الدراسية وخارجها. يمكن للمتعلمين التفاعل بحرية على الفصل الدراسي ، والمشاركة في سؤال وجواب ومناقشات من خلال النص والوسائط الأخرى التي تناسب احتياجات التواصل الخاصة بهم في هذا العصر الرقمي. لقد عانى المعلمون الذين يستخدمون الفصل للتواصل مع طلابهم من زيادة مشاركة الطلاب وتقليل عمل المشرف. في أبريل 2021 ، جمع Classum سلسلة A بقيمة 6 ملايين دولار بقيادة Pearl Abyss Capital و Storm Ventures إلى جانب المستثمرين الحاليين Big Basin Capital و Smilegate Investment. تم الاعتراف المؤسس والمدير التنفيذي لدينا ، Chaerin Lee ، كعضو في فوربس 30 تحت 30 آسيا من عام 2021 لنهج Classum المبتكر لتحديات الاتصال في التعليم. تم اختيار Classum أيضًا كواحد من كأس GSV في عام 2020 ، والذي يسلط الضوء على الشركات الناشئة التي تلهم شركة Edtech و Talent Technology عبر ست قارات.