برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - رواندا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج - دون المساس بالأمن أو الخصوصية. نحن نؤمن بأن الكتابة الرائعة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - Grammarly Business، وGrammarly Premium، وGrammarly Free، وGrammarly for Education - تعمل أينما كنت، وتقدم دعمًا كتابيًا ملائمًا للسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق وموقع ويب. تأسست شركة Grammarly عام 2009، وهي تحتل المرتبة السابعة في قائمة Forbes Cloud 100، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في مجلة TIME، وواحدة من أكثر شركات Fast Company ابتكارًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أفضل أماكن العمل في Inc. نحن نعمل باستخدام نموذج عمل مختلط عن بعد، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي من أجل التعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة كان يُعرف سابقًا باسم بارد.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic هو مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي الذي صممته Anthropic وتم تدريبه ليكون آمنًا ودقيقًا ومأمونًا لمساعدتك على أداء أفضل أعمالك.
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs هي شركة متخصصة في أبحاث ونشر الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم فريق البحث لدينا بتطوير نماذج صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تولد تأثيرات صوتية وصوتية واقعية ومتعددة الاستخدامات ومدركة للسياق. يجعل فريق المنتج لدينا هذه النماذج في متناول المستخدمين العاديين والمستهلكين والشركات لإنشاء المحتوى وتوطينه. تُستخدم تقنيتنا للتعبير عن الكتب الصوتية والمقالات الإخبارية، وتحريك شخصيات ألعاب الفيديو، والمساعدة في مرحلة ما قبل الإنتاج للأفلام، وأتمتة عمليات الترجمة في مجال الترفيه، وإنشاء محتوى صوتي ديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات، وتدريب المتخصصين في المجال الطبي. كما أعادت الأصوات لأولئك الذين فقدوها وساعدت الأفراد في تلبية احتياجات الوصول في حياتهم اليومية.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بكل سهولة * نسخ تلقائيا انسَ أمر تعلم برامج التحرير القديمة والمكلفة أو الاعتماد على الوكالات. VEED هي مجموعتك البديهية من أدوات الفيديو. يمكن لأي شخص، بدءًا من الرئيس التنفيذي وحتى المتدرب، استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو احترافية، دون الحاجة إلى مهارات احترافية. يتيح لك VEED Enterprise ما يلي: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الحقيقي * الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 30.000 من أصول الوسائط المخزنة * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه، وVEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لجعل الإنتاج أكثر كفاءة بعشر مرات. يتيح لك VEED AI ما يلي: * تحويل النص إلى مقاطع فيديو باستخدام الصور الرمزية AI * إنشاء ترجمات دقيقة تلقائيًا * إزالة خلفيات الفيديو والصور على الفور * وأكثر VEED هو البرنامج الذي يغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ المحتوى. * VEED عبارة عن منصة لتحرير الفيديو توفر ميزات مثل الترجمة التلقائية واكتشاف المحتوى وخيارات التصميم المتنوعة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ودقة ميزة الترجمة وتنوع خيارات التصميم التي تتيح التحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة الاحترافية. * واجه المراجعون مشكلات مثل القيود المفروضة على الميزات بناءً على مستوى العضوية، وأوقات المعالجة البطيئة في بعض الأحيان، والرغبة في المزيد من الميزات المتقدمة في الخطة الأساسية.
Voiceflow
voiceflow.com
يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstacart إلى JP Morgan Chase وThe Home Depot - تثق في Voiceflow كمنصة بناء عملاء الذكاء الاصطناعي التعاونية. يتم إقران لوحة منشئ الوكلاء البديهية وقاعدة المعرفة ونظام إدارة المحتوى مع مجموعة أدوات مطور قابلة للتوسيع لشحن وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين الذين يمكنهم التوسع عبر تجربة العميل. يقوم أكثر من 250.000 فريق طموح في جميع أنحاء العالم ببناء وكلاء على Voiceflow اليوم.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.
Relevance AI
relevanceai.com
إن "الارتباط بالذكاء الاصطناعي" عبارة عن منصة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على بناء وإدارة القوى العاملة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. فهو يوفر أدوات وحلول لتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم أتمتة مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى دعم العملاء والعمليات. توفر المنصة أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية، مما يسهل على أي شخص إنشاء ونشر عوامل ذكاء اصطناعي قوية دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترفين من خلال وظائفه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة وصور واقعية وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لإنشاء صور مذهلة. توفر هذه المنصة أيضًا "تحرير الصور المختلطة"، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في تركيبات جذابة، وبالتالي توفير مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتوسيع الصور إلى ما هو أبعد من حدودها الأصلية، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية في واقع مرئي. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار مع الآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراته القوية، يحافظ Playground AI على التزامه بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والشمولية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المتمرسين والمبتدئين الذين يغامرون في إنشاء الصور.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام المتصفح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع عبر طرق مختلفة. كما أنهم يستضيفون مسابقات "ازدحام" في البرمجة تعتمد على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقات بين ترقية مؤقتة للحساب، أو أموال، أو عملة مشفرة، أو بطاقة هدايا. Repl في Repl.it هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بمعظم لغات البرمجة الشائعة، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك. في أي repl، هناك جزأين رئيسيين - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco، وهي نفس التقنية التي تعمل على تشغيل Visual Studio Code. على الهاتف المحمول، المحرر هو Ace. لدى Repl.it مستوى متميز يسمى خطة Hacker. فهو يتيح مساحة تخزين أكبر، ورمزًا خاصًا، وعددًا غير محدود من المتعاونين في المشروع، وتتضمن خطة Github Education 3 أشهر مجانًا من خطة Hacker. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على repl.it، بما في ذلك Python وRuby وHTML وJava. وقد تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator وAndreessen Horowitz وBloomberg Beta وآخرين. " لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعيًا وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى للنقاش. يستخدم هذا المنتدى العديد من المطورين حول العالم لمشاركة إبداعاتهم. يتم الحفاظ على المنتدى نظيفًا بواسطة مشرفي Repl Talk.
Runway
runwayml.com
Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تشكيل العصر القادم من الفن والترفيه والإبداع البشري. كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)، التي تتيح للمستخدمين أن يكون تحت تصرفهم مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS لأجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة؛ الذاكرة المحلية/ذاكرة الوصول العشوائي؛ تخزين القرص الصلب/SSD؛ اختيار أنظمة التشغيل؛ الشبكات؛ وبرامج التطبيقات المحملة مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تطبيق تقنية AWS في مزارع الخوادم في جميع أنحاء العالم، وتتم صيانتها بواسطة شركة Amazon الفرعية. تعتمد الرسوم على مزيج من الاستخدام (المعروف باسم نموذج "الدفع أولاً بأول")، أو الأجهزة، أو نظام التشغيل، أو البرامج، أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك والتي تتطلب التوفر والتكرار والأمان وخيارات الخدمة. يمكن للمشتركين الدفع مقابل كمبيوتر AWS افتراضي واحد، أو كمبيوتر فعلي مخصص، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك، توفر أمازون الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 مناطق في أمريكا الشمالية. تقوم أمازون بتسويق AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على سعة حوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من بناء مزرعة خوادم فعلية. تتم محاسبة جميع الخدمات على أساس الاستخدام، ولكن كل خدمة تقيس الاستخدام بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017، تمتلك AWS حصة مهيمنة تبلغ 34% من جميع الخدمات السحابية (IaaS وPaaS) بينما يمتلك المنافسون الثلاثة التاليون Microsoft وGoogle وIBM 11% و8% و6% على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy Group.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم المتحركة.
Monica
monica.im
Monica عبارة عن امتداد Chrome مدعوم من ChatGPT APl، وهو مصمم ليكون مساعد Al الشخصي الخاص بك للدردشة وكتابة النصوص بسهولة. ما عليك سوى الضغط على Cmd+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو اسمح لمونيكا بمساعدتك في إنشاء نص وإدراجه في أي صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حدد نصًا في صفحة الويب ودع مونيكا تشرح لك وتترجم وتعيد الصياغة.
Hour One
hourone.ai
تُحدث Hour One ثورة في إنشاء المحتوى للشركات من خلال مركزية جميع مسارات العمل في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نحن نفتخر بالصور الرمزية الأكثر واقعية في السوق، والتي تتميز بالحركات الطبيعية التي تحرك رسائل عملك بشكل واضح. تعمل قوالبنا، القابلة للتخصيص لأي علامة تجارية، على تمكين الفرق من صياغة محتوى مخصص على نطاق واسع - دون الحاجة إلى مهارات التصميم أو التحرير. بالإضافة إلى ذلك، بفضل العرض السريع والأمان عالي المستوى، يبرز Hour One باعتباره نظام تشغيل المحتوى الرائد المصمم لتلبية متطلبات المؤسسات. ما كان يستغرق أشهرًا، أصبح الآن يستغرق دقائق فقط وينتج تفاعلًا أعلى... اعمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر مع الساعة الأولى وأنتج مقاطع فيديو عمل مخصصة تؤدي إلى التأثير. * HourOne هي أداة لإنشاء الفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تسويقية وعروض تقديمية باستخدام مجموعة متنوعة من القوالب والأصوات والشخصيات. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام، ونطاق الأصوات والشخصيات للاختيار من بينها، والعملية السريعة ووقت التنزيل، والدعم من فريق نجاح العملاء. * واجه المراجعون مشكلات مثل ميزة تحويل النص إلى التحدث الآلية، وخيارات الصور الرمزية المحدودة، ومنحنى التعلم للمستخدمين العاديين، وإمكانيات العلامة التجارية المحدودة، وبطء وقت التحميل، وعدم وجود تعليمات واضحة لميزات معينة.
HeyGen
heygen.com
يمكن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد الكتابة، أو النقر، أو السحب، هذا كل شيء! مع خبرة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص، يمكن أن تكون أكثر من 100 صورة رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي من HeyGen هي المتحدث الرسمي الجذاب الذي يتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة لحالات الاستخدام المختلفة بما في ذلك الترويج للتسويق وعرض المبيعات المخصص والتعليم الإلكتروني والتدريب والتطوير والشرح وكيفية الاستخدام. أشرطة الفيديو. لا مزيد من طاقم الكاميرا أو وكالات الفيديو أو الممثلين/الممثلات المكلفين والمستهلكين للوقت. لديك الآن استوديو فيديو شخصي بين يديك! * المنتج عبارة عن أداة لإنشاء الفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي ووظيفة تحويل النص إلى كلام. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام وجودة الصور الرمزية ومزامنة الشفاه والسرعة التي يمكنهم بها إنشاء مقاطع الفيديو. * لاحظ المراجعون مشكلات تتعلق بخدمة العملاء، والقيود المخفية على المعاينات، ونظام الائتمان باهظ الثمن، ومشاكل في ميزة ترجمة الفيديو.
D-ID
d-id.com
D-ID هو رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجارب تفاعلية تضم أشخاصًا رقميين. تعد واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بها فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين إنشاء الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للبث المباشر والمشاركات التفاعلية عبر قطاعات مثل تجربة العملاء (CX) والتسويق والتعلم والتطوير. يعمل استوديو Creative Reality™ Studio ذاتي الخدمة وتطبيقات الهاتف المحمول على توسيع نطاق الوصول المبتكر لـ D-ID، وتبسيط إنشاء وتخصيص مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتجسيد التزام D-ID بإثراء الاتصالات الرقمية.
Rask.ai
rask.ai
تعرف على Rask AI - أداة تعريب شاملة تتيح لمنشئي المحتوى والشركات ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى أكثر من 130 لغة بسرعة وكفاءة. ومن خلال تقنيات "تحويل النص إلى صوت" و"الاستنساخ الصوتي"، يمكنهم إضافة تعليق صوتي بجودة احترافية إلى مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى التسجيل أو الاستعانة بممثل صوتي. والآن يمكنك الاحتفاظ بصوتك أو نغمة التعليق الصوتي عند الدبلجة. في أوائل أبريل 2023، فاز Rask AI بجائزة منتج اليوم في Product Hunt، وخلال الأسابيع القليلة الأولى، حقق المشروع أول إنجاز وهو 10000 تسجيل! قام الفريق بإزالة حدود 20 دقيقة و100 ميجابايت للمستخدمين المشتركين. يستطيع منشئو المحتوى الآن نسخ مقاطع فيديو طويلة على YouTube أو الدورات التدريبية دون أي قيود. والشيء الرائع الآخر هو أن عملية الدبلجة أسرع بثلاث مرات وأكثر كفاءة! يعد اكتشاف مكبرات الصوت المتعددة وترجمتها ميزة فريدة نعتقد أنها تميزنا عن الخدمات الأخرى. يفخر فريق Rask للذكاء الاصطناعي بكونه من أوائل الذين قدموا هذه التجربة. تم دمج الأدوات بالكامل مع منصات الفيديو الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي مثل YouTube وVimeo وInstagram وTwitter وTikTok. في أوائل شهر مايو، سيضيف الفريق ميزتين رائعتين. سوف تقوم بمزامنة حركات الشفاه مع أي صوت. الميزة الثانية هي التلخيص. أو ببساطة، إنها السراويل القصيرة. سيختار الذكاء الاصطناعي اللحظات الأكثر إثارة من الفيديو ويحولها إلى مجموعة من أجمل الحلقات. يقوم فريق Rask AI بكسر الحواجز اللغوية ومساعدة منشئي المحتوى والشركات على مشاركة المحتوى الخاص بهم مع جماهير مختلفة في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من مدى وصول المحتوى وتأثيره المحتمل.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip عبارة عن منصة تحرير فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل لقطاتك الطويلة بسهولة إلى فيديوهات قصيرة جاهزة للانتشار بنقرة واحدة. تم تصميم Opus Clip بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء محتوى الفيديو، مما يجعله في متناول أي شخص لديه قصة يرويها أو شغف لمشاركتها، وليس فقط أولئك الذين لديهم خبرة في إنشاء المحتوى أو تحرير الفيديو.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Fliki
fliki.ai
يساعدك Fliki على إنشاء محتوى صوتي وفيديو على نطاق واسع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * Fliki هي أداة لإنشاء الفيديو تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو من الأفكار المقدمة من المستخدم أو روابط منتجات أمازون. * يقدر المراجعون واجهة Fliki سهلة الاستخدام، وقدرتها على توفير الوقت في إنشاء الفيديو، والجودة المرئية العالية لمقاطع الفيديو التي تنتجها. * ذكر المستخدمون مشكلات مثل مواطن الخلل في التعليقات الصوتية، وعدم الوضوح بشأن استخدام "الدقائق"، والأخطاء العرضية في الإصدار المجاني، والقيود في التخصيص وتحرير الفيديو.
Narakeet
narakeet.com
أنشئ تعليقات صوتية بسهولة باستخدام تحويل النص إلى كلام واقعي. توقف عن إضاعة الوقت في تسجيل صوتك وتحرير الأخطاء ومزامنة الصورة مع الصوت. ما عليك سوى كتابة البرنامج النصي الخاص بك أو تحميله، واختيار واحد من أكثر من 500 صوت لدينا، والحصول على صوت أو فيديو احترافي في دقائق. جرب تطبيق Narakeet لتحويل النص الواقعي إلى كلام مجانًا، دون الحاجة للتسجيل.
Rephrase.ai
rephrase.ai
تحويل النص إلى فيديو مدعوم من الذكاء الاصطناعي وأنت. Rephrase Studio عبارة عن منصة لإنشاء تحويل النص إلى فيديو تقضي على تعقيد إنتاج الفيديو، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي باستخدام صورة رمزية رقمية في دقائق.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. إنه يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصلي وأصلي وغير قابل للاكتشاف بواسطة معظم أجهزة الكشف. العملية سريعة وسهلة وتنتج نصًا عالي الجودة وقابل للقراءة وخاليًا من الأخطاء النحوية. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، فإنه يضمن أصالة النص المعاد كتابته ويقدم أمثلة حقيقية على فعاليته. أشاد المستخدمون بفعاليته في تجنب الكشف ووجدوه مفيدًا لأنواع المحتوى المختلفة. يضمن Humbot أيضًا سلامة وأمن بيانات المستخدم. بفضل نهجها المبتكر، تلقت ردود فعل إيجابية من منشئي المحتوى والباحثين والشركات. يمكن لأداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي أن تفيد أولئك الذين يحاولون تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون المساس بالصدق والنزاهة. بشكل عام، يقدم Humbot حلاً موثوقًا للبقاء في المقدمة في إنشاء المحتوى مع تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون عناء
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في الكتابة، وإضفاء الحيوية على شخصيات جديدة، ومساعدتك في جعل قصصك أكثر جاذبية. يشبه الأمر وجود صانع كلمات خبير جاهز لمساعدتك في العثور على الكلمات الصحيحة، وإعادة صياغة الجمل، وحتى الخروج بتقلبات في الحبكة ربما لم تفكر فيها. يستخدم Sudowrite أحدث تقنيات التعلم العميق لإنشاء نص واقعي ومناسب للسياق. يعتمد Sudowrite على نماذج محولات GPT-3 وGPT-4 التي تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة، والتي تتعلم المفاهيم العامة من بيانات التدريب الخاصة بها. يقوم النموذج بإنشاء نص عن طريق تخمين ما هو الأرجح أن يأتي بعد ذلك، كلمة واحدة في كل مرة. ليس المقصود من Sudowrite أن يكتب لك ولكنه يمكن أن يساعدك على تحسين كتابتك وتسريعها بشكل كبير. إنها أداة ممتازة للمؤلفين والمبدعين وكتاب الروايات.
Type
type.ai
Type هو محرر المستندات الأول الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يساعد أي شخص على كتابة محتوى عالي التأثير. بدلاً من كتابة محتوى مهم من الصفر، يمكن للأفراد والفرق استخدام الكتابة لإنشاء الكتابة وتحريرها وصقلها بصوتهم وأسلوبهم.
Autocode
autocode.com
إشعارات المستخدم الجديد. تنبيهات الشراء. الوظائف المجدولة. روبوتات المجتمع. استعلامات SQL. الأدوات الداخلية. قم بإنشاء ما تريد باستخدام JavaScript وAPIs.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أضعاف من ~100 مليون إلى 1 مليار
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter عبارة عن منصة SaaS (البرنامج كخدمة) تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي OpenAI المتطورة GPT4 لإنشاء محتويات نصية متنوعة، مثل المقالات والمدونات والإعلانات والوسائط وما إلى ذلك بـ 33 لغة. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء صور AI فقط من خلال وصف الصورة عبر OpenAI DALL-E AI Solution. يمكن للمستخدمين إدخال مطالبة أو موضوع في AIWriter، وسيقوم النظام الأساسي بإنشاء جزء كامل من النص بناءً على هذا الإدخال، باستخدام تقنية GPT4.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani هي أداة قوية لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور SaaS (البرنامج كخدمة) مصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط عمليات كتابة المحتوى للمحترفين. يقدم Zomani. مساعدة ذكية في الكتابة، والتدقيق النحوي والإملائي، واكتشاف الانتحال، وتحسين المحتوى، وميزات التعاون السلس لمساعدة كتاب المحتوى على إنتاج محتوى عالي الجودة وخالي من الأخطاء بكفاءة. يقوم زوماني بمقارنة المحتوى الخاص بك بقاعدة بيانات شاملة للمحتوى الموجود لتحديد أي أوجه تشابه غير مقصودة أو حالات سرقة أدبية. وأكثر.
Rephrasely
rephrasely.com
Rephrasely هي أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي توفر مجموعة شاملة من خدمات إعادة الصياغة والتدقيق النحوي والتحقق من الانتحال بأكثر من 100 لغة. تستخدم أدواتها الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئته لإنتاج مخرجات عالية الجودة، مما يمكّن المستخدمين من تحسين مهاراتهم الكتابية بفعالية. سواء كان المستخدمون يتطلعون إلى تنظيم عملهم وتبسيطه، أو توليد أفكار فريدة، أو التأكد من أن النص الخاص بهم فريد وخالي من الانتحال، فإن Rephrasely يقدم مجموعة من الخدمات التي تجعله الخيار الأفضل. تقدم الشركة 20 وضعًا متنوعًا، بما في ذلك أداة تلخيص، ومدقق نحوي مجاني، ووضع لتبسيط النص، ومختصر الجملة، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم إنشاء مخرجات تلبي مستوى الخصوصية والسياق الخاص بهم. Rephrasely سهل الاستخدام، ويوفر واجهة سهلة الاستخدام تمكن المستخدمين من التنقل بين ميزاته بكفاءة. خيارات التخصيص الخاصة به، مثل Synonym Slider والإعدادات المخصصة، تجعل منه أداة مخصصة للغاية تلبي احتياجات وتفضيلات مستخدميها. وبصرف النظر عن أدواتها الاستثنائية القائمة على الذكاء الاصطناعي، فإن Rephrasely أيضًا فعال من حيث التكلفة، حيث يقدم تكلفة سنوية أو شهرية منخفضة تجعله في متناول المستخدمين من جميع المستويات. وتقدم الشركة تجربة لمدة ثلاثة أيام لاختبار منتجاتها قبل اتخاذ القرار النهائي، مما يضمن الثقة في إمكانيات الخدمة.
RareGenie
raregenie.com
RareGenie عبارة عن منصة قوية لكتابة المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تنتج محتوى فريدًا وعالي الجودة بسلاسة. بفضل تقنيتها المتقدمة، فإنها تتيح إنشاء محتوى فعال وفعال لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت وإشراك جمهورهم. تقدم RareGenie نفسها كأداة لا غنى عنها في عالم إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي سريع التطور. مشيدا بمهمتها المتمثلة في "تمكين كتابة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى الإبداعي"، تم تصميم النظام الأساسي لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات المحتوى. سواء أكان ذلك منشورات مدونة، أو إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، أو أوصاف المنتج، تعد RareGenie بتقليل الوقت والجهد اللازمين تقليديًا لهذه المهام بشكل كبير. * إنشاء سريع للمحتوى: لا يتطلب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ RareGenie سوى عدد قليل من الأوصاف لإنشاء مجموعة متنوعة من أنواع المحتوى تلقائيًا في غضون ثوانٍ، مثل مقالات المدونة وأوصاف المنتج. * منشورات مدونة محسّنة: تركز المنصة على إنشاء منشورات مدونة متوافقة مع تحسين محركات البحث (SEO) لزيادة حركة المرور العضوية، مما يجعل المحتوى الخاص بك أكثر وضوحًا للجمهور عبر الإنترنت. * أوصاف المنتج المحسنة: مع RareGenie، يمكنك إنشاء أوصاف منتج مقنعة مصممة لجذب العملاء وتشجيع النقرات والشراء. * إعلانات الوسائط الاجتماعية: يتيح RareGenie للمستخدمين صياغة نسخ فعالة من إعلانات الوسائط الاجتماعية بسرعة، مما قد يؤدي إلى تضخيم تأثير حملات التسويق عبر الإنترنت. * تحسين الصفحة المقصودة: توفر المنصة القدرة على صياغة عناوين أو شعارات أو فقرات تجذب الانتباه خصيصًا للصفحات المقصودة لمواقع الويب. * تحسين المحتوى: بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين المحتوى الحالي، يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة كتابة النص وتحسينه، مما يجعل النظام الأساسي مفيدًا لكل من مهام الإنشاء والتحسين.
R2 Copilot
r2copilot.ai
R2 Copilot هو مساعد AI يركز على الخصوصية ويعمل بتقنية GPT لاتصالاتك التجارية اليومية. يتوفر R2 Copilot كوظيفة إضافية لمنتجات Microsoft Office 365 ومنصات الوسائط الاجتماعية وكملحق لمختلف الخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت. تم تصميم R2 لتغيير طريقة تفاعلك مع مساعدي الذكاء الاصطناعي، ويستخدم نماذج تعلم لغة الذكاء الاصطناعي المتطورة وبروتوكولات تبادل البيانات المبتكرة لجعل تفاعلاتك آمنة وسريعة وسرية تمامًا. يعتمد العمل مع R2 على نموذج مشترك للتفاعل بين المستخدم ومساعد الذكاء الاصطناعي - من خلال المطالبات التي يدخلها المستخدم والإجابات المستلمة من المساعد. نظرًا لأنه نموذج شائع، فهو لا يتطلب منحنى تعليميًا حادًا من المستخدم. ما يميز R2 Copilot عن المساعدين الآخرين هو تركيزه على سرية المراسلات يتم تشفير أي محتوى تقوم بإنشائه ويطالبك بإدخاله أثناء العمل مع R2 Copilot على جهازك ويتم حذفه على الفور عند إغلاق الوظيفة الإضافية. بهذه الطريقة، تظل مراسلاتك مع R2 خاصة دائمًا.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI هو مساعد كتابة آلي عبر الإنترنت يقدم مجموعة كاملة من أدوات الكتابة والمراجعة، بما في ذلك مصحح القراءة بالذكاء الاصطناعي، وإعادة الصياغة بالذكاء الاصطناعي، وملخص الذكاء الاصطناعي، ومترجم اللغة، ومدقق الانتحال. يهدف Wordvice AI إلى أن يكون مصدرك الشامل لجميع احتياجاتك في الكتابة والمراجعة. مثالي للباحثين والطلاب ومحترفي الأعمال، يستخدم Wordvice AI أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أدوات مفيدة وبديهية. يجري حاليًا العمل على مولدات وإضافات جديدة للكتابة بالذكاء الاصطناعي...
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me هو تطبيق ويب يساعد المستخدمين على ترقية مهارات الاتصال لديهم بسهولة. فهو يتيح للمستخدمين إنشاء رسائل احترافية ورسائل تعريفية وصيغ Excel معقدة ببضع نقرات فقط. تهدف الخدمة إلى تبسيط التواصل وتوفير وقت المستخدمين. تعمل الخدمة من خلال مطالبة المستخدمين بإدخال بعض المعلومات الأساسية حول الرسالة أو الخطاب أو الصيغة التي يحتاجون إلى إنشائها. يقوم المستخدمون بتحديد نغمة الرسائل ولغتها وطولها. بالنسبة للرسائل التعريفية، يقدم المستخدمون معلومات حول الدور والشركة. بالنسبة لصيغ Excel، يصف المستخدمون ما يحتاجون إلى الصيغة لحسابه. يستخدم برنامج Professionalize It To Me الذكاء الاصطناعي المتقدم لإنشاء اتصالات احترافية بناءً على مدخلات المستخدم. تم تصميم الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى باللغة الطبيعية يشبه الإنسان.
PodScribe
podscribe.com
Podscribe هو النظام الأساسي المستقل للتحقق والإسناد الآلي لإعلانات البودكاست. من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي + المراجعة البشرية، نتحقق من أكثر من عشرة عناصر للتأكد من أن إعلانات البودكاست الخاصة بك تعمل بشكل مثالي. تشمل هذه العوامل ما يلي: - الترويجي / URL الصحيح - الانفصال التنافسي - الطول الصحيح - المكان الصحيح (على سبيل المثال، منتصف مقابل ما قبل التشغيل) - غير مكدسة خلف 4 إعلانات أخرى - علامة تجارية آمنة نحن نستخدم أيضًا مزيجنا من الذكاء الاصطناعي + المراجعة البشرية لتوفير درجات أمان العلامة التجارية البشرية الأولى والوحيدة على نطاق واسع في الصناعة (استنادًا إلى معايير IAB/GARM). تمنح هذه النتائج الموثوقة الثقة للمعلنين فيما يتعلق بمشترياتهم، خاصة في ملفات البودكاست الأصغر حجمًا والأقل شهرة. تعرف على كيف يمكننا تحسين عائد استثمار البودكاست/YouTube الخاص بك اليوم، وزيادة كفاءة فريقك الداخلي بمقدار 5 أضعاف، وتخفيف المخاوف المتعلقة بسلامة علامتك التجارية!
Cohesive AI
cohesive.so
قل وداعًا للمعاناة مع مطالبات ChatGPT! يجمع Cohesive بين تألق الذكاء الاصطناعي وإبداعك، مما يتيح لك إنشاء محتوى عالمي المستوى دون عناء. يمكنك التحسين والتحرير والنشر بسلاسة باستخدام محرر قوي. رحب بإنشاء المحتوى السحري!
Pennore
pennore.com
Pennore هي الطريقة السهلة والسريعة للحصول على محتوى ويب عالي الجودة. معنا يمكنك طلب المحتوى لمواقع الويب الخاصة بك في لحظة. الطلب سهل وبسيط للغاية، والمحتوى الخاص بك مكتوب بواسطة كتاب ملتزمين وأكفاء.
younet.ai
younet.ai
Younet عبارة عن منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) تمكن المستخدمين من إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة بناءً على معرفتهم بالبيانات. تعمل منصتنا على تسخير قوة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم استفسارات المستخدم وتقديم إجابات دقيقة لها. مع التطبيقات التي تمتد عبر خدمة العملاء والتسويق والعلوم والمبيعات والتحليلات وإشراك العملاء، تعد Younet أداة متعددة الاستخدامات للشركات التي تسعى إلى الحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتقديم تجارب مخصصة. ويمكن استخدامه أيضًا للاستخدام الشخصي لمعالجة المهام الفكرية. اكتشف مستقبل الذكاء الاصطناعي مع Younet.
Xzero
xzeroai.com
عزز إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام Xzero AI، النظام الأساسي الرائد للكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتوليد الصور والبرمجة. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة بسهولة لمواقع الويب والمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. أطلق العنان لقوة أفضل كاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج مذهلة
Writerly
writerly.ai
Writerly هو برنامج إنتاجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج قوي وليس طاغيًا. نحن نحظى بثقة أكثر من 500000 من المنظمات والمبدعين الأكثر ابتكارًا في العالم، ونحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز نتائج الأعمال. اكتب بشكل أسرع وأفضل: عزز التحويلات وقم بأتمتة تسويق المحتوى الخاص بك باستخدام Writerly، أفضل مساعد للكتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي. Writerly هو حل الكتابة الكل في واحد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لمساعدة الأفراد والمؤسسات على حد سواء في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة وجذاب وخالي من الانتحال ومناسب لجميع مجالات العمل. أنشئ المحتوى بشكل أسرع 4 مرات. قم تلقائيًا بتحويل أفكار عملك إلى كتابة عالية التحويل تعمل على تعزيز حركة المرور والتحويلات وتصنيفات تحسين محركات البحث. يمكنك توفير الوقت والمال مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل في كتابة النصوص الخاصة بك باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك.
Xerolag
xerolag.com
Xerolag هو تطبيق لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي مدعوم بـ GPT-3، وهو أحدث نموذج لغة متقدم للتعلم العميق. باستخدام Xerolag، يمكنك إنشاء محتوى فريد وعالي الجودة بسرعة وسهولة. يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدينا إنشاء محتوى بأي لغة، ويغطي أي موضوع - بدءًا من منشورات المدونة والمقالات وحتى أوصاف المنتج ومحتوى الويب. احصل على المحتوى الذي تحتاجه بسرعة مع Xerolag!
Write On AI
writeonai.com
تُعد Write On AI المنصة الأولى لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتُحدث ثورة في الطريقة التي يقوم بها الأفراد والشركات بصياغة المحتوى المكتوب. بفضل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفر منصتنا مجموعة من الأدوات المبتكرة المصممة لتحسين إنتاجية الكتابة وجودتها. بدءًا من إنشاء مقالات عالية الجودة وحتى تحسين الكتابة باستخدام الاقتراحات الذكية، تعمل ميزة Write On AI على تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى مقنع دون عناء. إن واجهتنا سهلة الاستخدام والميزات القابلة للتخصيص تجعلها الأداة المفضلة للطلاب والمهنيين والشركات على حدٍ سواء.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai هو مساعد الذكاء الاصطناعي النهائي، استخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز التدفق وتوفير ساعات العمل. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بنا.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine هي أداة كتابة إعلانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي GPT-3 تمكن المستخدمين من إنشاء نسخة فعالة وعالية الجودة بسرعة وسهولة. يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل النص وإنشاء محتوى جذاب ومقنع ومصمم خصيصًا للجمهور المستهدف للمستخدم. يوفر TypeEngine أيضًا للمستخدمين مكتبة من القوالب تتيح لك إنشاء نسخة لمشروعك بسرعة. باستخدام TypeEngine، يمكنك إنشاء نسخة مقنعة تتحدث إلى جمهورك بطريقة طبيعية وفعالة.
Twain
twain.ai
Twain هي أداة مساعدة اتصالات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للمساعدة في صياغة رسائل المبيعات الصادرة وتحسينها. فهو يمتلك القدرة على إنشاء رسائل مخصصة بأسلوب فريد للمستخدم، وبأشكال متنوعة، بدءًا من المباشرة والجريئة وحتى الإبداعية والعادية. تلبي الأداة العديد من القنوات والسيناريوهات الصادرة، مما يسهل التشغيل السهل عبر الأنظمة الأساسية مثل البريد الإلكتروني أو LinkedIn. ويقدم المساعدة من المقدمة إلى المتابعة لحالات الاقتراح والانفصال. من أجل تحفيز المشاركة، يضمن Twain رسائل موجهة نحو الهدف وموجهة نحو السياق وتعتمد على اللهجة والأهداف والسياق والتاريخ. توفر الأداة أيضًا اقتراحات في الوقت الفعلي لتحسين الرسائل، وتقدم بدائل وتحسينات تفصيلية. بدءًا من صياغة مقدمات قوية وحتى إنشاء رسائل متابعة والتعامل مع التعليقات، يعمل Twain على تبسيط عملية اتصالات المبيعات بشكل فعال. نظرًا لأدائه في إنتاج رسائل واضحة وذات صدى، يقدم Twain خطط تسعير مختلفة وهي خطط فريق مجانية ومحترفة ومخصصة. تم الإشادة به في الغالب من قبل المستخدمين لقدراته في تحسين نغمة الرسائل وبنيتها وطولها وخصائص توفير الوقت والقدرة على العمل بطريقة قابلة للتطوير.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - أداة للذكاء الاصطناعي تغير حياة الكتاب والقراء في جميع أنحاء العالم. قم بإنشاء محتوى مذهل وبسرعة فائقة. Jaq N Jil هي أداة كتابة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل عملية كتابة المحتوى الخاص بك أسرع وأفضل مع مجموعة كبيرة من الميزات مثل تخطيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوسيع النص وإعادة كتابته بالذكاء الاصطناعي ومكتبة ضخمة للصور وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المنشط بالنص والصوت وغير ذلك الكثير. المزيد في نسختهم الاحترافية +. كما أنه يتكامل مع أكثر من 5000 أداة عبر Zapier. استخدم الأداة لمقالات مدونة تحسين محركات البحث، والتسميات التوضيحية للمنشورات الاجتماعية، والمقالات والأبحاث، والمواد التسويقية وغير ذلك الكثير. تم إنشاء Jaq n Jil مع وضع مسوق المحتوى في الاعتبار. يشهد الكتاب والوكالات على حد سواء سير عمل فعال وزيادة في إنتاج المحتوى بفضل Jaq n Jil.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالإمكانات البشرية. مع Eleo، يمكنك إطلاق العنان لإنتاجيتك وإبداعك كما لم يحدث من قبل. تخيل توفير آلاف الساعات من البحث عن المعلومات، وصياغة النصوص، والكشف عن الأفكار، والحصول على الصور. لقد حان الوقت لتعزيز عقلك، والحصول على مزيد من الوقت لنفسك، وزيادة سرعة كتابتك بمقدار 20 مرة. Eleo ليست مجرد خدمة أخرى للذكاء الاصطناعي. على عكس المنصات الأخرى، يتيح لك Eleo الدردشة والكتابة بالأسلوب المناسب، وطرح أسئلة جيدة، والترجمة باستخدام وظيفة كتابة النصوص، وحتى إنشاء الصور. إنها أداة شاملة تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ممتعًا وسريعًا وعمليًا. والجزء الأفضل؟ إنها ميسورة التكلفة، مع خطط تسعير مصممة لتناسب احتياجاتك. ولكن لماذا إليو سوبر؟ حسنًا، لقد قامت الشركات الرائدة بالفعل بتزويد موظفيها بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على ميزة تنافسية. يمنحك Eleo المهارات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في سوق العمل سريع التطور. إنه يعزز الكفاءة والسرعة والإبداع، مما يجعلك محترفًا في مجال عملك. استخدام إليو سهل. ما عليك سوى التسجيل واختيار الخطة والانغماس في المنصة والبدء في أداء مهامك دون عناء. يتوفر Eleo على أي جهاز، حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات والصور الخاصة بك أينما ذهبت. لا تتخلف عن الركب. احتضن قوة Eleo.ai واطلق العنان لإمكاناتك الكاملة اليوم. انضم إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية إلى عالم الذكاء الاصطناعي واختبر مستقبل الإنتاجية والإبداع.
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