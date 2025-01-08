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أنظمة تخطيط موارد المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
تعمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على تبسيط وإدارة العمليات التجارية اليومية عبر مختلف الأقسام مثل الإنتاج والتمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد. تشمل الأمثلة Oracle Netsuite وSAP ERP. يوفر تطبيق ERP فوائد مثل أتمتة AP والإدارة المالية وتحسين رعاية المرضى في مجال الرعاية الصحية. يسهل برنامج ERP معالجة كشوف المرتبات وتتبع الوقت وإدارة المخزون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة. ومن خلال كسر عزلة الأقسام، تضمن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الوصول الآمن إلى البيانات والمقاييس الأساسية لجميع الفرق. تعمل التقارير ولوحات المعلومات التحليلية في الوقت الفعلي على إبقاء المستخدمين على اطلاع بأداء الأقسام. تتضمن الوظائف الرئيسية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عادةً ميزات محاسبية مثل دفتر الأستاذ العام وإدارة النقد، ووظائف الموارد البشرية مثل التوظيف وكشوف المرتبات، وميزات إدارة المبيعات والعملاء الأساسية، وسير عمل الشراء، وإدارة المخزون والمستودعات، ووحدات سلسلة التوريد المتقدمة، ووحدات الإنتاج، وإعداد التقارير و تحليلات. بالنسبة للشركات ذات الاحتياجات الفريدة، يمكن دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو برامج أتمتة الخدمات المهنية، أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على المشاريع لتعزيز الوظائف وتوفير رؤية شاملة للعمليات.
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Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (المعروف سابقًا باسم QuickBooks Time وTSheets Time Tracker) هو تطبيق قائم على السحابة لتتبع وجدولة الوقت يسمح لموظفيك بتسجيل الدخول والخروج من موقع العمل باستخدام الأجهزة الموجودة بالفعل في جيوبهم.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
احصل على بداية قوية. يمنح برنامج QuickBooks للعاملين لحسابهم الخاص المبتدئين والشركات الصغيرة الميزات التي يحتاجونها للمضي قدمًا.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ودعم البرامج والإدارة (PSA) والتجارة الإلكترونية. استحوذت شركة Oracle Corporation على NetSuite مقابل ما يقرب من 9.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2016. تتم إدارة وحدة أعمال Oracle Netsuite التي تم تشكيلها حديثًا من قبل نائب الرئيس التنفيذي إيفان جولدبيرج باعتباره Cloud ERP من Oracle للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
Deskera
deskera.com
Deskera هو منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن SMBs من التوسع بشكل أسرع مع عدد أقل من الأدوات. من المتاجر إلى مصانع التصنيع ، تستخدم مئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة ، المخزون ، كشوف المرتبات ، المبيعات ، وأتمتة التسويق.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite هو برنامج لإدارة الأعمال السحابية يركز على البساطة والوظائف والتخصيص. التحكم الكامل في مشترياتك ومبيعاتك ومخزونك وأموالك وتكاليفك. إدارة كافة الأنشطة التجارية اليومية الخاصة بك في مكان واحد. مناسب تمامًا لجميع أنواع الشركات والتجزئة.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف لوحات المعلومات المضمنة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وإدارة الوقت والنفقات، ومحاسبة المشاريع، وإدارة الإيرادات، وعمليات الدمج العالمية لكيانات متعددة. يمكن استخدام البرنامج في مجموعة واسعة من الصناعات كنظام محاسبة أفقي، ولكنه يوفر أيضًا ميزات متخصصة للصناعات التالية: المؤسسات غير الربحية، والبرمجيات وإدارة العلاقات مع الخدمات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والضيافة، والتوزيع بالجملة، والبناء والعقارات. .
ECOUNT ERP
ecount.com
منذ عام 1999، تواصل شركة Ecount Inc. تقديم أحد حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة ذات الأسعار المعقولة والقابلة للتخصيص في السوق. من خلال توفير نظام قوي ومتكامل لإدارة البيانات، ساعد Ecount ERP أكثر من 20000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم. يستفيد مستخدمو Ecount ERP من برنامج موحد تم تحسينه لمجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع والخدمات القائمة على البيع بالجملة والبناء والمزيد. باستخدام برنامج ERP موحد وقابل للتطوير، يمكن للمستخدمين الاستفادة من ابتكارات الميزات وترقياتها دون أي تكلفة إضافية. أيضًا، ليست هناك حاجة لشراء معدات وخوادم باهظة الثمن لاستضافة البرنامج - يمكن للمستخدمين الوصول إلى Ecount ERP من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية في أي وقت. سيستفيد أصحاب الأعمال والمديرون الذين يستخدمون Ecount ERP من الأدوات التي تهدف إلى تحسين إدارة المخزون والمبيعات والمشتريات والمستودعات والموارد البشرية والمحاسبة. ومن خلال استخدام الوحدات المتكاملة وبوابات الطلب، يمكن للمديرين التنفيذيين وصناع القرار الحصول على معلومات في الوقت الفعلي من أي مكان في العالم. مقابل 55 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا، يقدم Ecount ERP حل ERP متكامل تمامًا وقائم على السحابة لأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن الكفاءة في سير عملهم. يتضمن كل اشتراك إمكانية الوصول لعدد غير محدود من المستخدمين والتدريب الافتراضي والدعم عن بعد دون أي تكلفة إضافية.
SAP
sap.com
SAP هي الشركة الرائدة في مجال تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال. إنهم يقفون عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا، حيث تم تصميم ابتكاراتهم للتصدي مباشرة لتحديات الأعمال الحقيقية وإحداث تأثيرات في العالم الحقيقي. حلولهم هي العمود الفقري للعمليات الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في العالم. تعمل محفظة SAP المتكاملة على توحيد عناصر المؤسسات الحديثة - بدءًا من القوى العاملة والشؤون المالية وحتى العملاء وسلاسل التوريد - في نظام بيئي موحد يدفع عجلة التقدم.
Acumatica
acumatica.com
تأسست شركة Acumatica في عام 2008، وهي مزود تكنولوجيا يقوم بتطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة والمتصفح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). يقع المقر الرئيسي للشركة في بلفيو، واشنطن (منطقة العاصمة سياتل). يوفر Acumatica Cloud ERP أفضل الوظائف في فئتها للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتزدهر في الاقتصاد الرقمي. يمتد سير العمل الخاص به إلى المجموعة الكاملة من تطبيقات إدارة الأعمال، كما أنه مصمم باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة للتكامل السريع مع البرامج الهامة الأخرى. رسوم الترخيص القائمة على الاستهلاك للموارد المستخدمة، وليس لكل مستخدم، ومنصتها المقاومة للمستقبل تعمل على زيادة القيمة وتوفر المرونة والكفاءة والتعاون عن بعد.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) تم تطويره بواسطة شركة برمجيات هندية Frappe Technologies Pvt. Ltd. وهي مبنية على نظام قاعدة بيانات MariaDB باستخدام Frappe، وهو إطار عمل من جانب الخادم يعتمد على Python. ERPNext هو برنامج ERP عام يستخدمه المصنعون والموزعون وشركات الخدمات. يتضمن وحدات مثل المحاسبة وإدارة علاقات العملاء والمبيعات والمشتريات والموقع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ونقاط البيع والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع والمخزون والخدمات. كما أن لديها وحدات خاصة بالمجال مثل المدارس والرعاية الصحية والزراعة والمنظمات غير الربحية. يعد ERPNext بديلاً لـ NetSuite وQAD، ويشبه في وظيفته Odoo (OpenERP سابقًا) وTryton وOpenbravo. تم إدراج ERPNext في قائمة ERP FrontRunners بواسطة Gartner باعتباره محدد السرعة.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM عبارة عن حزمة برامج حديثة تساعد في إدارة أنشطة مؤسستك (جهات الاتصال، الموردين، الفواتير، الطلبات، المخزون، جدول الأعمال...). إنها مجموعة برامج مفتوحة المصدر (مكتوبة بلغة PHP مع تحسينات JavaScript) مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمؤسسات والمستقلين. يمكنك استخدامه أو دراسته أو تعديله أو توزيعه بحرية وفقًا لترخيصه. يمكنك استخدامه كتطبيق مستقل أو كتطبيق ويب للوصول إليه من الإنترنت أو من شبكة LAN. لدى Dolibarr مجتمع كبير جاهز لمساعدتك، ومنتديات مجانية وشركاء مفضلون على استعداد لتقديم الدعم التجاري إذا كنت في حاجة إليه
weclapp
weclapp.com
weclapp هي شركة رائدة في مجال توفير برامج CRM وERP المستندة إلى السحابة والمصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن استخدام النظام المتكامل تمامًا لإدارة جميع العملاء والمشاريع والفواتير والأوامر والمقالات والتذاكر وغير ذلك الكثير بسهولة. يقدم weclapp واجهة مستخدم رائعة ويمكن استخدامها بشكل حدسي. العمل معها سهل وغير معقد على الإطلاق. برنامج واحد لإدارة شركتك بأكملها!
Marg ERP
margcompusoft.com
مع أكثر من مليون مستخدم راضٍ وأكثر من 800 مركز مبيعات ودعم، أصبحت Marg ERP رائدة حقيقية في تسهيل عملية التكيف مع ضريبة السلع والخدمات. تتمتع شركة MARG ERP Ltd. بخبرتها في تقديم حلول المخزون والمحاسبة المخصصة المثالية لجميع الشركات للحصول على التوافق مع ضريبة السلع والخدمات. Marg ERP هي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير تطبيقات البرامج في ضريبة السلع والخدمات وكانت لاعبًا رئيسيًا في مساعدة الشركات على الانتقال بشكل أكثر سلاسة إلى ضريبة السلع والخدمات. نحن نقدم حلول برامج المخزون والمحاسبة لتحسين الأعمال ومساعدتهم في رحلة التحول لضريبة السلع والخدمات. تؤمن مارج دائمًا بإضافة القيمة والاستدامة إلى بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار وهي لاعب رئيسي في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يوفر Marg ERP برنامج كشوف المرتبات الشامل "HRxpert" الذي يحتوي على ميزات غنية مثل برنامج الحضور وبرامج كشوف المرتبات وإدارة الإجازات وما إلى ذلك مما يساعد الشركات في الانتقال بشكل أكثر سلاسة إلى ضريبة السلع والخدمات.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ذات رؤية تركز على خلق مستقبل الوفاء متعدد القنوات. من خلال شبكتنا التي لا مثيل لها والتي تضم أكثر من 1500 3PLs متصلة ومجموعة من منصات المستودعات السحابية الأصلية وإدارة الطلبات والمخزون، فإننا نمكن التجار والعلامات التجارية الحديثة من تلبية الطلب في أي مكان بمرونة ونطاق فائقين دون عمليات ترحيل مؤلمة للمنصة.
MYOB Australia
myob.com
سواء كنت بدأت للتو، أو تدير مؤسسة قائمة، يمكنك إدارة عملك بالكامل مع MYOB. منصة واحدة لإدارة الأعمال، مع جميع مسارات العمل الرئيسية لديك - بدءًا من التمويل وسلسلة التوريد وحتى إدارة الموظفين والمشاريع - يوفر لك MYOB الوقت والمال. أينما يتجه عملك، يتكيف MYOB لتلبية احتياجاتك المتغيرة. أثناء توفير الرؤية والثقة، فإنك تحتاج إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. أطلق العنان لإمكانات عملك مع MYOB.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy هو برنامج تخطيط إنتاج ذاتي الخدمة قائم على السحابة وبأسعار معقولة وسهل الاستخدام للمصنعين الصغار (10-200 موظف). البرنامج عبارة عن مجموعة تشتمل على وحدات تخطيط الإنتاج وإدارة علاقات العملاء والمشتريات وإدارة سلسلة التوريد ومراقبة المخزون. يتميز التطبيق بجدول السحب والإفلات الذي يساعد مديري المشاريع في تخصيص الموارد لوظائف مختلفة. تسمح وحدة المشتريات للشركات بتبسيط عملية الشراء الخاصة بها من خلال تنظيم كل دورة شراء وأوامر شراء.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl هو نظام تشغيل التجزئة الأول للتجارة الإلكترونية والعلامات التجارية للبيع بالتجزئة متعددة القنوات وتجار الجملة. تعمل Brightpearl على إزالة المشاكل اليومية التي يواجهها تجار التجزئة من خلال نظام تشغيل قابل للتطوير يدمج عمليات ما بعد الشراء ويقوم بتشغيلها تلقائيًا. بفضل مكتبة ضخمة من عمليات تكامل Plug & Play، والوصول العميق إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) المفتوحة وشبكة شركاء موثوقة، يتمتع العملاء بالحرية والمرونة لاحتضان التجارة الإلكترونية القابلة للتطوير بشكل كبير - والنمو بلا خوف. يتضمن حل المكتب الخلفي الكامل من Brightpearl الإدارة المالية، وإدارة المخزون وطلبات المبيعات، وإدارة المشتريات والموردين، وإدارة علاقات العملاء، والتنفيذ، والتخزين، والخدمات اللوجستية. تستخدم أكثر من 1200 شركة في 26 دولة منصتنا وندير أكثر من 10 ملايين معاملة و3 مليارات دولار من الأعمال سنويًا. يقع المقر الرئيسي لشركة Brightpearl في الولايات المتحدة في وسط مدينة أوستن، كما يوجد مقر عالمي في مدينة بريستول بالمملكة المتحدة.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف لوحات المعلومات المضمنة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وإدارة الوقت والنفقات، ومحاسبة المشاريع، وإدارة الإيرادات، وعمليات الدمج العالمية لكيانات متعددة. يمكن استخدام البرنامج في مجموعة واسعة من الصناعات كنظام محاسبة أفقي، ولكنه يوفر أيضًا ميزات متخصصة للصناعات التالية: المنظمات غير الربحية، والبرمجيات وإدارة العلاقات مع الخدمات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والضيافة، والتوزيع بالجملة، والبناء والعقارات. .
ERPAG
erpag.com
ERPAG هو أحد حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة. وهي مناسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات وتجارة التجزئة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والمزيد. تشمل الميزات الأساسية إدارة المبيعات والمشتريات وإدارة التصنيع والمحاسبة والتمويل وإدارة المخزون وإعداد التقارير والتحليلات. يتيح ERPAG للمستخدمين إدارة العمليات التجارية بما في ذلك بوابة العملاء b2b والبيع والطلب والاستلام والتسليم. وتشمل الميزات الأخرى إدارة الخدمة، وإدارة الشحن، وإدارة وصول المستخدم، ونقاط البيع ومسح الباركود. يوفر ERPAG التكامل مع Google Mail وGoogle Calendar وGoogle Drive وMicrosoft وMagento وWooCommerce وShopify وQuickBooks وSquare وStripe والمزيد. وهو يدعم أكثر من 40 شركة شحن على مستوى العالم بما في ذلك UPS وFedEx وUSPS. وهي متوفرة في ثلاثة إصدارات: Basic وStandard وPremium في تسعير الاشتراك. وهو متوافق مع أنظمة التشغيل ويندوز، ماك، ولينكس. يتم تقديم الدعم عبر البريد الإلكتروني وعبر الهاتف وعبر دروس الفيديو.
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد المؤسسة). تقدم Epicor منصات إدارة الأعمال كحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالصناعة. تبتكر شركة Epicor Software Corporation دمج التقنيات الأحدث في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). على سبيل المثال، تستخدم شركة Epicor إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) لربط الأجهزة بأجهزة الاستشعار وأجهزة PLC (وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة) الموجودة على أرض المصنع في برنامج Advanced MES (برنامج تنفيذ التصنيع) الذي يتكامل بسلاسة مع نظام Epicor ERP (وMRP) . توفر Epicor قنوات شاملة متقدمة، بما في ذلك برامج التجارة الإلكترونية لتجار التجزئة.
Striven
striven.com
عملك في أفضل حالاته. Striven هو برنامج متكامل لإدارة الأعمال يحتوي على كل ما تحتاجه لزيادة الإيرادات والعمل بكفاءة وتحسين العمليات. يعد Striven حلاً برمجيًا متكاملاً، حيث قمنا بدمج جميع الميزات الأساسية التي تحتاجها للمحاسبة والمبيعات والمشاريع والإدارة وإعداد التقارير في نظام واحد بسيط. تبسيط وتوحيد وتزدهر. مع Striven، لن تحتاج أبدًا إلى تطبيقات برمجية منفصلة وغير متصلة مرة أخرى. وأخيرًا، يمكنك إدارة عملك بالكامل من أي مكان وعلى أي جهاز.
Exact
exact.com
تعمل شركة Exact على تطوير البرامج السحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومحاسبيها. تعمل المنتجات على أتمتة العمليات التجارية في مجالات مثل المالية والموارد البشرية وتوفر حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحددة للتوزيع بالجملة والتصنيع والمشاريع والبناء. وهذا يوفر الوقت ويوفر رؤى. فهو يمكّن العملاء من العمل بكفاءة واتخاذ قرارات مستنيرة ومواصلة النمو. تعتمد أكثر من 675000 شركة في هولندا وبلجيكا وألمانيا بشكل أساسي على برنامج Exacts. تأسست شركة Exact في عام 1984 في مدينة دلفت بهولندا، والتي لا تزال مقرًا لمكتبنا الرئيسي. كل يوم، يعمل أكثر من 2000 متخصص طموح على الابتكار. إن قيادة الأعمال المسؤولة، مع احترام بعضنا البعض، والبيئة والمجتمع أمر أساسي بالنسبة له.
Mero ERP
meroerp.com
مزود برامج تخطيط موارد المؤسسات المستندة إلى السحابة. تتضمن الميزات نظرة عامة على لوحة المعلومات، وإدارة كتالوج المنتجات، وإدارة المستخدمين، وإدارة الدخل والتدفق المالي، وإدارة النفقات، وإدارة المشتريات، وإدارة المبيعات والبائعين، وإدارة العملاء، وإدارة الموظفين والمخزون، وإنشاء التقارير، وإدارة الأدوار والأذونات، وإدارة المتجر، وما إلى ذلك .
LOGIC ERP
logicerp.com
إن خبرتنا في توفير برامج ERP المتكاملة وبرامج البيع بالتجزئة ونقاط البيع لآلاف العملاء حتى الآن، ساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم. تتميز حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التي طورتها شركة LOGIC بمرونتها وقابلية التوسع للمساعدة في نمو الأعمال التجارية للعملاء في المستقبل. تساعد الحلول الفعالة من حيث التكلفة والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات وقطاعات محددة، المشاريع التجارية المتوسطة والكبيرة على معالجة المشكلات ومراجعة أداء الأعمال والمساعدة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية لتحقيق الازدهار في الأسواق. تم تطوير مجموعتنا المتنوعة من البرامج لتناسب الجوانب والمجالات المتنوعة في الأعمال التجارية. بدلاً من الحلول العامة ذات الحجم الواحد التي تناسب الجميع، تشتمل محفظتنا على تطبيقات برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالصناعة، والخاصة بالقطاع الرأسي، والخاصة بالوحدة والتي تتوفر بشكل شامل ضمن مجموعة من حلول LOGIC. يقع المقر الرئيسي للشركة في موهالي، البنجاب، وتمتلك الشركة مرافقها التشغيلية الخاصة والمكاتب الفرعية والشركاء المرتبطين بها في كل المدن الكبرى في الهند. مجهزة بأسطول من المهنيين ذوي المهارات والمؤهلات الاستثنائية، نحن الرواد في تقديم أفضل الحلول في شكل تخطيط موارد المؤسسات والبرامج والتطبيقات الخاصة بالرأس والتي تسد الفجوة بين المتاجر والمقر الرئيسي، مما يسهل الوصول إلى الواقع البيانات والمعلومات الزمنية عبر المراحل المختلفة. ولتبرير شعار LOGIC، تركز الحلول والخدمات على إلهام الأسواق وAspire Businesss. على مدار عشرين عامًا تقدميًا، تمكنا كشركة من تحقيق أفضل النتائج في مجال الصناعة من خلال تقديم حلول أعمال على قدم المساواة لعملائنا. نحن نفخر بترسيخ ثقة عملائنا وشركائنا الكرام ونشارك فرحة النجاح والإنجازات مع كامل الأخوة المرتبطين بـ LOGIC ERP.
Veepan ERP
veepan.com
Veepan هو برنامج ERP قائم على السحابة لأي عمل تجاري. تم تأسيسها في نوفمبر 2018 في نيودلهي، الهند. تشمل خدمات Veepan ما يلي: 1) برامج الفواتير 2) إدارة المخزون 3) المحاسبة 4) دعم إيداع ضريبة السلع والخدمات 5) إدارة المبيعات والمشتريات 6) إدارة نفقات الأعمال 7) تتبع المدفوعات 8) إدارة العملاء والبائعين 9) التخصيصات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Veepan أيضًا 1) التسويق الرقمي 2) إنشاء الموقع 3) استشارات الأعمال
Access
theaccessgroup.com
يعمل برنامج Access على تغيير وجه برامج إدارة الأعمال، ليس فقط في كيفية خدمتنا لعملائنا، والوفاء بوعدنا بمنحهم الحرية للقيام بالمزيد مما هو مهم بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لموظفينا ومستثمرينا والجمعيات الخيرية القريبة منهم. قلوبنا حيث نعيش ونعمل. يساعد Access أكثر من 100000 عميل على تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام برامج الأعمال الخاصة بهم، مما يمنح كل موظف الحرية في القيام بالمزيد مما هو مهم.
Daftra
daftra.com
Daftra هي أول بوابة متكاملة وآمنة لإدارة عملك أو شركتك عبر الإنترنت. تعمل خدمات Daftra السحابية على مدار الساعة، مما يضمن تواجدًا بنسبة 99.9% على الشبكة، حيث تتواجد خوادمنا الآمنة في عدة دول وتعمل بالتوازي للوصول إلى البيانات الآمنة لشركتك في أسرع وقت ممكن، من أي مكان أو جهاز.تم إنشاء Daftra بقلم إيزام ويب سوليوشنز؛ شركة تعمل في مجال إدارة الشركات ومزود رائد لبرامج SaaS منذ أكثر من 7 سنوات، وقد أنشأت العديد من حلول إدارة الأعمال للسوق العربية والأجنبية ولها مقر رئيسي في الولايات المتحدة ومصر. ومن مجمل تجربة عزام، خرجت دفترا كحل كامل ومتكامل لإدارة الأعمال في السوق العربي، الذي يفتقر بشدة إلى مثل هذه الخدمات. مهما كانت طبيعة عملك، ستجد أن دفترا مجهزة بالكامل وقابلة للتخصيص لتناسب طبيعة عملك واحتياجات الصناعة الخاصة بك، بدءًا من خدمات الفواتير البسيطة إلى الحسابات المالية المعقدة والمخزون والفرق وإدارة العملاء ومتابعتهم. تم تصميم جميع ميزات Daftra خصيصًا لتسهيل عمليات عملك وتوفير الوقت والجهد بحيث يمكن لأي مستخدم ليس لديه خبرة سابقة في إدارة الأعمال والمحاسبة استخدامه لإدارة أعماله مثل المحترفين. تلتزم دفترا بدعم الأنظمة والعملات والإعدادات الضريبية في الدول العربية والأجنبية على حد سواء. الحل الذي نقدمه هو تحقيق لرؤيتنا؛ تسهيل إدارة الأعمال للشركات في المنطقة العربية، مما يتيح لهم الفرصة لمتابعة شغفهم دون تحمل تعقيدات إدارة أعمالهم بأنفسهم.
MYOB New Zealand
myob.com
سواء كنت بدأت للتو، أو تدير مؤسسة قائمة، يمكنك إدارة عملك بالكامل مع MYOB. منصة واحدة لإدارة الأعمال، مع جميع مسارات العمل الرئيسية لديك - بدءًا من التمويل وسلسلة التوريد وحتى إدارة الموظفين والمشاريع - يوفر لك MYOB الوقت والمال. أينما يتجه عملك، يتكيف MYOB لتلبية احتياجاتك المتغيرة. أثناء توفير الرؤية والثقة، فإنك تحتاج إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. أطلق العنان لإمكانات عملك مع MYOB.
INNERGY
innergy.com
INNERGY هو أحد حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي يقود العملية التجارية الكاملة لمتاجر الأعمال الخشبية المخصصة. تعمل منصتنا على توحيد مجموعات البيانات المختلفة المنتشرة عبر مؤسستك في نظام واحد، يمكن الوصول إليه من المكتب أو الميدان. لقد ولت أيام جداول البيانات المفككة أو التطبيقات المتخصصة التي لا تشارك البيانات بسهولة!
OpenPro
openpro.com
OpenPro هي شركة رائدة في برامج ERP (تخطيط موارد المؤسسات) المرخصة مفتوحة المصدر. توفر حلول برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من OpenPro نظام إدارة مرنًا وقابلاً للتطوير ومميزًا بالكامل للشركات الصغيرة والشركات. يوفر التصميم المعياري للنظام أقصى درجات المرونة للعملاء. يمكن أن يكون OpenPro بمثابة نظام حسابات للشركات الصغيرة فعال من حيث التكلفة، كما أنه يحتوي على برنامج محاسبة متميز بالكامل للتصنيع. يتمتع OpenPro بأحدث الإمكانيات المطلوبة لبرامج التجارة الإلكترونية كما أنه مزود برامج سلسلة توريد مثبت. على مدى السنوات العشر الماضية، تمت كتابة برنامج OpenPro بلغة PHP مفتوحة المصدر، باستخدام بنية مفتوحة (تعمل على أي جهاز وقاعدة بيانات SQL). مع ميزات OpenPro المتقدمة مثل تصوير المستندات؛ تدفقات العمل اللاورقية الخضراء؛ الترميز الشريطي المتكامل؛ أنظمة الهاتف المتكاملة؛ قراءة التعرف الضوئي على الحروف لمعاملات XML؛ وإمكانيات اللغة والعملة المتعددة، وفرنا لعملائنا ملايين الدولارات من كفاءات التشغيل. يمكن نشر البرنامج كبرنامج كخدمة (SAAS) أو ASP أو تشغيله على الخادم الخاص بك. تقدم OpenPro حلولاً برمجية للأعمال لكل شركة تبحث عن المزيد من القيمة والمزيد من الميزات من حلول برمجيات ERP الخاصة بها.
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP هو حل برمجي شامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) مصمم لتبسيط وتحسين العمليات التجارية عبر الأقسام المختلفة داخل المؤسسة. إنها أداة قوية تدمج وظائف متعددة وتساعد الشركات على إدارة مواردها وعملياتها ومعلوماتها بشكل فعال. يقدم DosoERP مجموعة واسعة من الوحدات والميزات التي تلبي الجوانب المختلفة للعمليات التجارية. تتضمن هذه الوحدات عادةً ما يلي: * الإدارة المالية: يوفر DosoERP أدوات لإدارة العمليات المحاسبية وإعداد التقارير المالية وإعداد الميزانية وإدارة التدفق النقدي. فهو يسمح للشركات بتتبع النفقات بكفاءة، وإنشاء الفواتير، وإدارة كشوف المرتبات، والتعامل مع المهام المالية الأخرى. * إدارة المستودعات والفواتير: تساعد هذه الوحدة الشركات على إدارة عمليات الشراء والمخزون والخدمات اللوجستية الخاصة بها. فهو يمكّن الشركات من تتبع تدفق السلع والخدمات والتحكم فيه، وتحسين مستويات المخزون، وتبسيط عملية سلسلة التوريد. * إدارة الموارد البشرية: مع DosoERP، يمكن للمؤسسات التعامل مع وظائف الموارد البشرية المختلفة مثل تأهيل الموظفين، وتتبع الحضور، وإدارة الأداء، ومعالجة كشوف المرتبات. فهو يساعد على تبسيط عمليات الموارد البشرية ويضمن الامتثال للوائح العمل. * النقل: تعمل هذه الوحدة على تعزيز الكفاءة اللوجستية من خلال تخطيط وتتبع النقل لتحسين عملية النقل بدءًا من التخطيط والجدولة وحتى التتبع وإعداد الفواتير، وبالتالي تقليل التكاليف. * التخليص الجمركي: يعمل نظام التخليص الجمركي على تقليل الأخطاء والتأخير في التخليص الجمركي من خلال مجموعة من الميزات، وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير. * التحليلات وإعداد التقارير: يوفر DosoERP إمكانات قوية لإعداد التقارير والتحليلات، مما يسمح للشركات بالحصول على رؤى قيمة حول عملياتها. فهو يوفر لوحات معلومات قابلة للتخصيص وأدوات تصور البيانات وميزات إعداد التقارير لمساعدة صناع القرار على مراقبة الأداء وتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة. تشتهر DosoERP بواجهتها سهلة الاستخدام وقابلية التوسع والمرونة. ويمكن تخصيصه لتلبية احتياجات العمل المحددة ودمجه مع تطبيقات البرامج الأخرى لتبادل البيانات بسلاسة. علاوة على ذلك، غالبًا ما يعتمد DosoERP على السحابة، مما يتيح سهولة الوصول من أي مكان متصل بالإنترنت ويسهل التعاون في الوقت الفعلي بين الفرق. بشكل عام، يعمل DosoERP على تمكين المؤسسات من تبسيط عملياتها وتحسين الإنتاجية وتعزيز عملية صنع القرار وتحقيق كفاءة أكبر عبر مختلف الإدارات، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين أداء الأعمال ونموها. عرض أقل
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
يمنح Plex المصنعين القدرة على الاتصال والتشغيل الآلي وتتبع وتحليل كل جانب من جوانب أعمالهم - من طابق المتجر إلى الطابق العلوي - لدفع تحول الأعمال. تشتمل منصة Plex Smart Manufacturing، المبنية في السحابة، على MES وERP وإدارة سلسلة التوريد وإنترنت الأشياء الصناعية والتحليلات لربط الأشخاص والأنظمة والآلات وسلاسل التوريد، مما يمكنهم من القيادة بدقة وكفاءة وخفة الحركة في عالم دائم التغير. سوق.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory هو برنامج لإدارة المخزون قائم على السحابة مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة. فهو يسمح للمستخدمين بإدارة المخزون والمبيعات والمشتريات والموردين والعملاء والمزيد. من خلال ميزات مثل مسح الباركود وإدارة الطلبات والدعم متعدد المواقع، يهدف ZapInventory إلى مساعدة الشركات على تبسيط عملياتها وتحسين كفاءتها الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر رؤى وتقارير في الوقت الفعلي لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. يتكامل ZapInventory أيضًا مع العديد من منصات التجارة الإلكترونية وبرامج المحاسبة، مما يجعله حلاً متعدد الاستخدامات للشركات من مختلف الأنواع والأحجام.
Workcube
workcube.com
يعد Workcube Catalyst الوجهة الأكبر والأحدث والأخير لبرامج المؤسسات في عالم اليوم. يحتوي Workcube Catalyst على نماذج أعمال وأساليب إبداعية مصممة خصيصًا لمساعدتك على إدارة وتنظيم أعمالك بشكل أفضل. يوفر لك Workcube Catalyst وظائف برامج إدارة المؤسسات الأكثر شمولاً في البيئة السحابية. تم تطوير Workcube Catalyst من وجهة نظر شمولية. يمكنك العثور على جميع وظائف ERP، وCRM، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المشاريع، وإدارة الأصول المادية، وإدارة المحتوى، ووظائف إدارة B2B، وإدارة B2C، وأدوات التعاون والاتصال بطريقة متكاملة وكلها بطريقة واحدة. تبدأ بما تحتاجه اليوم وتستمر في إضافة وظائف ووحدات جديدة بما يتماشى مع الاحتياجات المتطورة لشركتك. يعتمد Workcube Catalyst على الإنترنت بنسبة 100% ويعمل على البنية السحابية. يمكنك استخدام Workcube Catalyst إما من خلال رسوم الاشتراك الشهرية المستندة إلى المستخدم، أو من خلال ترخيص غير محدود للمستخدم محليًا لخادمك. يمكن للموظفين وشركاء الأعمال والعملاء الوصول إلى النظام بشكل آمن باستخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج. إنهم يقومون بعملهم ويتواصلون ويتعاونون مع بعضهم البعض. على عكس تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقليدية التي تستمر لعدة أشهر أو حتى سنوات، يكفي التدريب القصير لجعل Workcube Catalyst يعمل لصالح شركتك. يمكّنك Workcube Catalyst من استخدام برنامجك دون الاعتماد على أطراف ثالثة، وذلك بفضل مجموعات الأدوات المضمنة في Workcube Catalyst. ومن خلال خدمات الويب وأدوات التكامل، يقوم Workcube Catalyst بتبادل البيانات بشكل آمن مع التطبيقات الأخرى. هناك شركات الخدمات اللوجستية والبنوك وتطبيقات الحكومة الإلكترونية التي يمكن دمجها بشكل مباشر. يسمح الهيكل المفتوح لـ Workcube Catalyst بدمج العديد من التطبيقات الشائعة مثل MS Exchange وGoogle وOffice Live وFacebook وTwitter وAlibaba وAmazon وeBay.
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 هو برنامج متطور لإدارة المخزون يساعد الشركات بجميع أحجامها على تبسيط عمليات المخزون الخاصة بها. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، يسهل Inventory365 على الشركات تتبع مستويات مخزونها، ومراقبة حركة المخزون، وأتمتة عملية الشراء وتلبية الطلبات. سواء كنت تدير متجرًا للتجارة الإلكترونية، أو متجر بيع بالتجزئة، أو مستودعًا، يمكن أن يساعدك Inventory365 في البقاء على اطلاع بمخزونك وزيادة ربحيتك. يقدم البرنامج مجموعة من الميزات المتقدمة، مثل تتبع المخزون في الوقت الفعلي، وتنبيهات المخزون التلقائية، وأدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص، والتي تتيح لك اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتحسين استراتيجية إدارة المخزون لديك. مع Inventory365، يمكنك أن تقول وداعًا للصداع وعدم الكفاءة في تتبع المخزون اليدوي والاستمتاع بفوائد نظام إدارة المخزون الآلي بالكامل.
Viindoo
viindoo.com
توفر Viindoo برامج إدارة مؤسسية شاملة ومتزامنة ومتصلة (Viindoo Solution) على النظام الأساسي السحابي، مما يلبي جميع احتياجات المؤسسات. يتمتع منتج Viindoo بالمرونة وتكامل الوظائف الكاملة لتلبية احتياجات حتى المؤسسات الأكثر تعقيدًا. قم بتثبيت المزيد من التطبيقات مع نمو طلباتك. لا يقتصر الأمر على توفير التكنولوجيا فحسب، بل نقوم أيضًا بدمج الخبرة الحديثة في إدارة الأعمال في البرنامج بحيث يمكنك تطبيقها على عملية التشغيل بأكملها في المؤسسة. تم دمج جميع تطبيقات Viindoo مثل برنامج Viindoo للمحاسبة وبرنامج Viindoo لإدارة الموارد البشرية وبرنامج مبيعات Viindoo ونظام المكتب الإلكتروني Viindoo وبرنامج Viindoo MRP وبرنامج Viindoo SCM وبرنامج Viindoo للتسويق الرقمي وإدارة موقع Viindoo مع بعضها البعض.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge هو حل معياري وقابل للتطوير لأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية المعقدة. يعتمد Shipedge بالكامل على الويب ووحداته الرئيسية هي إدارة الطلبات وأنظمة إدارة المستودعات لأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية. نحن نساعد الشركات على إنشاء تنفيذ فعال للطلبات من خلال إدارة مستودع واحد أو عدة مستودعات (شبكات التنفيذ). تشمل الوحدات الأخرى عمليات الإرجاع والاستبدال، والشحن متعدد شركات النقل، وإدارة التوريد، والتكامل متعدد القنوات، وتوجيه الطلبات، وفواتير 3PL، وتطبيقات Mobile WMS وغير ذلك الكثير. يقوم حل إدارة الطلبات (OMS) الخاص بـ Shipedge بربط جميع مصادر المخزون الممكنة بالعديد من قنوات البيع عبر الإنترنت. تقوم Shipedge بتوجيه الطلبات إلى أفضل موقع للمخزون، مع الاختيار بين الشحن من المتجر أو الاستلام أو مراكز التنفيذ أو المستودعات الشريكة، بما في ذلك إدارة عمليات النقل بين مراكز التوزيع الخاصة بك. وتشمل الوحدات الأخرى إدارة الموردين، والتنبؤ بالمخزون. تعمل Shipedge على تقليل تكاليف المخزون والشحن، مع تحسين تجربة العملاء الخاصة بك. تم تصميم نظام إدارة المستودعات (WMS) الشامل من Shipedge لمراكز تنفيذ التجارة الإلكترونية التي تدير عمليات متعددة المستأجرين. وهي تشمل تقنية الباركود، وتطبيقات الهاتف المحمول للهواتف الذكية، وإدارة المشاريع، وخوارزميات التعبئة والتغليف، والإرجاع والاستبدال الشاملين، ومتجر أسعار الشحن، والتحكم في الكمية/الرقم التسلسلي/انتهاء الصلاحية وغير ذلك الكثير. تستخدم Shipedge تقنيات الويب واللاسلكية المتطورة لتبسيط وتبسيط العمليات والقضاء على الأخطاء وتحسين استخدام المساحة وتقليل تكاليف العمالة. Shipedge هو حل OMS وWMS الأكثر شمولاً لتبسيط وأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية المعقدة.
Fulcrum
fulcrumpro.com
يستبدل Fulcrum ERP وMRP وMES بمنصة برامج التصنيع كخدمة (SaaS)، مما يسمح للمصنعين الصغار ومتوسطي الحجم بتحسين الكفاءة من خلال تحسين سير العمل وجمع البيانات تلقائيًا. توفر Fulcrum القيمة من خلال سير عمل رقمي بالكامل وغير ورقي يستفيد من التعلم الآلي والأتمتة والتحليلات التنبؤية والاستدلالات المتقدمة لزيادة الإنتاجية والربحية. لا يجب أن تكون البرامج معقدة. تعتبر البرامج التي تستخدمها في حياتك الشخصية (Facebook وUber وAmazon وما إلى ذلك) بديهية، ولا تحتاج إلى تدريب لفهم كيفية عملها. لماذا يجب أن يكون برنامج عملك مختلفًا؟ نحن نساعد الشركات المصنعة على الانتقال إلى البرامج المتطورة والمستقبلية التي تقلل من ضغط العمليات اليومية، وتستفيد بشكل أكبر من الموظفين الجيدين الذين يصعب توظيفهم، وتقوم بأتمتة المهام الشاقة، وتعمل بكفاءة أكبر مما هو موجود في برامج التصنيع الفضاء اليوم.
WinWeb
winweb.com
قامت WinWeb بتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات الأكثر تكاملاً. دعم البنية التحتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم - WinWeb CLOUD. الدمج بسلاسة بين المكاتب الخلفية والتصنيع والمواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مما يوفر نظامًا متكاملاً وقابلاً للتطوير لتكنولوجيا المعلومات. البيئة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وخفض التكاليف. تتميز Business CLOUD بأنها قابلة للتخصيص وبأسعار معقولة ومرنة لجعل WinWeb CLOUD الخيار المفضل لتحقيق الإيرادات وتحقيق النتائج لأصحاب المشاريع والإدارة. تعد تطبيقات WinWeb APPs عبارة عن تقنية سحابية متكاملة تعادل الأعمال الصغيرة لمنع تجزئة بيانات الأعمال وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات.
DMSi Software
dmsi.com
تقدم DMSi تكنولوجيا جديدة وأفكارًا جديدة لصناعة مواد البناء من خلال برنامجنا المتخصص لإدارة الأعمال. نحن نحدث ثورة في أحد أكبر القطاعات وأكثرها أهمية في العالم. ولحسن الحظ، نحن نحب التحدي. لدينا وظائف للأشخاص الذين يرغبون في التدريب على برامجنا والبحث وحل مشكلات أعمال العملاء وتحسين سلاسل التوريد بحلول مخصصة. لدينا وظائف لمهندسي البرمجيات والمصممين ومهندسي الأنظمة والمحللين وأصحاب المنتجات ومديري المنتجات الذين يستكشفون التقنيات المبتكرة وينشئون واجهات بشرية. لدينا مناصب تجعل شركتنا تعمل في مجالات المبيعات والتسويق والموارد البشرية والمحاسبة، مما يساعد على تطوير علامتنا التجارية وفريقنا. ما يحفزنا هو إحاطة أنفسنا بأشخاص أذكياء ولطيفين وفضوليين يحبون الإمكانيات اللامحدودة التي يقدمها مجال برامج الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسات.
KEBS
kebs.ai
KEBS عبارة عن مجموعة أعمال تم تصميمها لتسهيل الحياة بالنسبة لصناعة الخدمات المهنية. سيمكن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الحديث هذا الشركات من تقليل تسرب التكاليف والموارد وزيادة إنتاجيتها وربحيتها بمقدار 10 أضعاف. يمكن للمؤسسات، بغض النظر عن حجمها وحجمها، تبسيط وأتمتة مهامها اليومية وإنشاء سير عمل سلس بسهولة. لقد أعجب عملاؤنا في جميع أنحاء العالم بكيفية عمل KEBS - جعل البيانات مصدرا واحدا للحقيقة - زيادة معدل الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 76% - ضمان تسليم المشاريع في الوقت المناسب في حدود الميزانية - تضخيم الإيرادات بما يصل إلى 5 أضعاف من ذي قبل - جلب المزيد من الشفافية داخل المنظمة - جعل موظفيهم أكثر عرضة للمساءلة - إرضاء عملائهم 10 مرات أفضل من ذي قبل KEBS شامل. ومن ثم، فهو جناح الأعمال الوحيد الذي ستحتاج إليه على الإطلاق.
Unit4
unit4.com
Unit4 هي شركة برمجيات تقوم بتصميم وتقديم برامج المؤسسات وتطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والخدمات المهنية ذات الصلة للأشخاص في مؤسسات الخدمات، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المهنية والتعليم والخدمات العامة والقطاعات غير الربحية. ولديها فروع ومكاتب في 23 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا. تشتهر الشركة بمجموعة تجربة الأشخاص الخاصة بها، بما في ذلك Unit4 ERP وUnit4 Financials وUnit4 FP&A وUnit4 Talent Management. في عام 2015، أعلنت Unit4 عن شراكة مع Microsoft لبناء تطبيقات أعمال ذاتية القيادة على سحابة Microsoft Azure. يتوفر برنامج Unit4 إما في الإعدادات السحابية أو المحلية، مع انتهاء الدعم المحلي في ديسمبر 2024. في عام 2020، أطلقت الشركة برنامج شركاء القنوات العالمية لمساعدة الشركاء في تنفيذ برنامج Unit4. تعمل حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من الجيل التالي من Unit4 على تشغيل العديد من مؤسسات السوق المتوسطة في العالم، حيث تجمع بين قدرات الشؤون المالية والمشتريات وإدارة المشاريع والموارد البشرية والتخطيط والتحليل لمشاركة المعلومات في الوقت الفعلي وتقديم رؤى أكبر للمساعدة تصبح المنظمات أكثر فعالية.
Xledger
xledger.net
Xledger هو الحل الأكثر آلية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) المالي في السوق - والذي تستخدمه أكثر من 10000 شركة في 60 دولة. يعتمد Xledger على السحابة بنسبة 100% - وهو مصمم للمؤسسات الطموحة التي ترغب في الاستفادة من أفضل الممارسات والأتمتة لتحسين عملياتها التجارية. يتميز Xledger بالأتمتة وقابلية التوسع ورؤية الأعمال. شرع مؤسسو Xledger في تبسيط إدارة الأعمال وتقليل التعقيد من خلال توفير حل جاهز قابل للتكوين حسب احتياجات كل عميل ومبني على أفضل الممارسات. يعتمد Xledger على التكوين بدلاً من التخصيص، مما يعني ترقية كل عميل بسلاسة إلى أحدث إصدار من النظام. يوفر Xledger المحاسبة الأساسية (GL، AP، AR)، ومعالجة الدفع (طباعة الشيكات، ACH، التحويل البنكي)، وإدارة النقد، والفواتير والفواتير، وجدول الوقت، وتقارير النفقات، والميزانية والتنبؤ، والتعرف على الإيرادات، ومحاسبة الأصول الثابتة، وإدارة المخزون والمشتريات وإدارة الجهات المانحة ومحاسبة المشاريع ومحاسبة الصناديق وإدارة علاقات العملاء وكشوف المرتبات وإدارة المستندات وقدرات إعداد التقارير المالية. يمكن للمستخدمين الوصول إلى تحليل GL، والقدرة على التعمق، وإعداد التقارير في المعلومات في الوقت الفعلي، والرسوم البيانية، ولوحات المعلومات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والعديد من أدوات ذكاء الأعمال والأدوات التحليلية.
UdyogMART ERP
udyogmart.com
يعد حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ضروريًا لتبسيط العمليات وتوفير التقارير التفصيلية التي يتعين عليك اتخاذها لاتخاذ قرارات مستنيرة. يعتقد العديد من الأشخاص أن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هو عنصر. وبالتالي، يعد برنامج المحاسبة ERP هو الحل المطلق الذي يجعل كل منهج إدارة المحاسبة. تم إنشاء برنامج ERP للكمبيوتر المحاسبي بمجموعة من الميزات والأدوات التي تعمل على تبسيط المحاسبة والتمويل مما يجعل إجراءات التداول بسيطة جدًا للشركات. يربط حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بين التقنيات المختلفة التي يستخدمها كل جزء على حدة في الشركة، مما يزيل التكنولوجيا المكررة وغير المتوافقة التي تكون مكلفة للشركة. يجب أن يُنظر إلى برامج المحاسبة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) على أنها نظام تسجيل يمكن أن يتكامل مع سلع الطرف الثالث المتخصصة، مما يجعل حدود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في العصر الحديث لا حدود لها.
Freespace ERP
freespaceerp.com
تم تصميم Freespace لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل بسهولة. من المبيعات والمشتريات إلى البيانات المالية والعمليات، يتم الاهتمام بأعمالك من خلال التطبيق السحابي.
Divalto
divalto.com
Divalto infinity هو حل كامل وقابل للتخصيص يدمج في بيئة فريدة جميع المجالات والوظائف التطبيقية المطلوبة لإدارة الأعمال. تشارك Divalto Infinity في جميع مستويات عملك. إنه يقلل التكاليف (مثل تحسين المخزون والإعداد والتخطيط) ويوفر تحليلات مفصلة لهوامش الربح الخاصة بك. بغض النظر عن النطاق الذي تعمل به أعمالك، فإن Divalto Infinity هو الحل الإداري الشامل!
Glowsis
glowsis.com
تُعد شركة Glowsis إحدى أفضل الشركات التي تقدم خدمات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في ولاية كيرالا، حيث تقدم حلولاً برمجية كاملة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لجميع الصناعات. يسترشد Glow Diametric بمتطلبات الجيل القادم من رواد الأعمال وهو حل عالمي لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) يوفر الاختيار والمرونة واليقظة اللازمة لدعم المبادرات الإستراتيجية. يوفر Glow Diametric قدرات الإدارة المالية المثبتة والشاملة اللازمة لتنمية الأعمال المتغيرة والمعقدة.
SoftLedger
softledger.com
توفر SoftLedger رؤية في الوقت الفعلي للبيانات المالية الهامة. تساعد برامج المحاسبة وواجهات برمجة التطبيقات السحابية الأصلية لدينا المؤسسات على إدارة عملياتها وأصولها الموزعة. يتضمن ذلك دفتر أستاذ عام كامل المواصفات، وحسابات القبض، والحسابات الدائنة، وإدارة المخزون، وإدارة الأصول المشفرة، والمزيد.
TECHO
techoerp.in
Techo ERP هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات. يلبي هذا المنتج احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعات مثل التصنيع والبيع بالتجزئة والخدمات المهنية. يتميز المنتج بوحدات للمحاسبة وإدارة المخزون وإدارة الطلبات وإدارة علاقات العملاء. يوفر Techo ERP لوحات معلومات قائمة على الأدوار، وتقارير قابلة للتخصيص، وأتمتة سير العمل. يحتوي البرنامج على عمليات موافقة قابلة للتكوين ومسارات التدقيق. يتكامل Techo ERP مع تطبيقات الطرف الثالث الشائعة مثل أنظمة الرواتب ومنصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع عبر واجهات برمجة التطبيقات. يتطلب Techo ERP اتصالاً بالإنترنت ومتصفح ويب للوصول إلى النظام الأساسي القائم على السحابة. يوفر البائع دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة. - خدمات التنفيذ متاحة. يفي Techo ERP بمعايير الامتثال التنظيمية.
Kladana
kladana.com
مزود حلول برمجيات إدارة المخزون المستندة إلى SaaS لشركات التجارة الإلكترونية. الحلول المقدمة هي إدارة الطلبات، وإدارة المخزون، وإدارة العائدات، وتحسين تنفيذ الطلبات، وأتمتة سير العمل، وإنشاء قوائم المواد، وحساب المواد الخام والمنتجات النهائية.
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab هو حل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر الإنترنت متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومجهز بأحدث أدوات المحاسبة المالية وأدوات مسك الدفاتر وواجهة لوحة القيادة سهلة الاستخدام.
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP هو نظام ERP سحابي مصمم للشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تريد التحكم والنمو في نفس الوقت. لدينا فريق فريد من نوعه. المهنيين ذوي الخبرة في التصنيع ومهندسي تطوير البرمجيات.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy عبارة عن منصة سحابية شاملة لتلبية الاحتياجات التجارية B2B. تمكين العمليات التجارية الخلفية للعلامات التجارية D2C. يتمثل المفهوم في جمع جميع أصحاب المصلحة في مجال B2B على منصة سحابية مشتركة، مما يجعل التجارة B2B: آلية | كفاءة | متوافق. تعمل Cloud Platform على تغيير الطريقة التي تتعامل بها العلامات التجارية مع ما يلي: * مصادر الموردين ومقدمي الخدمات والمصنعين * إدارة المعاملات مع الأطراف المذكورة أعلاه * التحكم في سلسلة القيمة بطريقة ذكية * تحسين العمليات التجارية الداخلية والخارجية
Selly Erp
sellyerp.com
تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على السحابة للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في إيطاليا. يساعد المستخدمين في إدارة العملاء والمبيعات والأنشطة والفواتير والشراء والمستودعات.
Realsoft
realsoft.ae
RealSoft هو برنامج تداول من الدرجة الأولى لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بأكثر من 19 عامًا من التاريخ والتنوع، ويقوم بتنفيذ أكثر من 4000 مشروع في الشرق الأوسط. برنامج ERP عبارة عن تطبيق ERP ممكّن لضريبة القيمة المضافة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ورقمي بالكامل ومصمم بشكل مثالي للصناعة التجارية (الأحذية والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والملابس ومواد البناء والسيارات وقطع الغيار والمنسوجات وتجارة الجملة والتجزئة وما إلى ذلك). .).
ERP Gold
erp.gold
تم تصميم ERP Gold خصيصًا لك ولعملياتك. قم بتبسيط جميع العمليات الخاصة بك بما في ذلك المحاسبة والتصنيع والمخزون والطلب والتجارة الإلكترونية والشحن باستخدام نظام مرن تم تصميمه خصيصًا لعملياتك. هل تعاني من نقص المرونة وخيارات التخصيص التي يوفرها أي نظام محاسبي أساسي أو Excel أو أي حزمة أخرى؟ يتكامل ERP Gold بسلاسة مع حساباتك الحالية وبرامج إدارة المخزون لإنشاء حزمة قوية تمنحك رؤية مطلقة وتحكمًا كاملاً. من خلال مزامنة البيانات من برامج متعددة، يقوم ERP Gold بإنشاء وظائف واسعة النطاق وشاشات وتقارير وأتمتة العمليات الهامة.