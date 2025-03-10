ERIN

erinapp.com

ERIN عبارة عن منصة لإحالة الموظفين والتنقل الداخلي تعمل على زيادة عدد الموظفين بمقدار 5 أضعاف من إحالات الموظفين وخفض معدل دوران الموظفين إلى النصف. تعمل ERIN على إشراك الموظفين من خلال الإشعارات الآلية والإحالات السهلة وميزات التنقل الداخلي وميزات اللعب لإبقائهم يشاركون في اكتساب المواهب بشكل أكثر فعالية وبشكل متكرر. يتيح تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني البديهي الخاص بـ ERIN للموظفين إجراء الإحالات في أقل من 30 ثانية، وتتبع مكافآتهم، وتنمية حياتهم المهنية في شركتك! أفضل ما في الأمر هو أن فريق اكتساب المواهب لديك لا يغير شيئًا على الإطلاق فيما يتعلق بكيفية عمله اليوم، ويمكنه الاستمرار في العمل من ATS لإدارة المرشحين. إن نظام ERIN مؤتمت بنسبة 100% ويتكامل بسهولة مع ATS وHRIS الحاليين لديك. من الإحالة إلى يوم الدفع، لا يوجد وقت إداري مطلوب. هل سياستك مليئة بالاستثناءات الخاصة؟ حوافز إضافية لتعيين التنوع؟ هل تركز المدفوعات المتدرجة على الاحتفاظ؟ عملات مختلفة في بلدان مختلفة؟ لا مشكلة! تم تصميم ERIN لأتمتة كل تفاصيل وثيقتك، مما يسمح لك بإدارة الإحالات تلقائيًا وفي كل بلد تعمل فيه.