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يمكّن برنامج امتيازات الموظفين الشركات من تقديم وإدارة مزايا إضافية لموظفيها. تشمل هذه الامتيازات إدارة سداد الرسوم الدراسية، وتوفير قسائم الطعام، وترتيب خدمات النقل المكوكية، وتنظيم الأنشطة خارج الموقع. يتم تقديم الامتيازات، المعروفة باسم المزايا الإضافية، إلى جانب المزايا القياسية مثل التأمين الصحي، والتأمين ضد العجز، وخطط التقاعد، والتأمين على الحياة، والإجازة العائلية (FMLA)، والإجازة مدفوعة الأجر. تم تصميم هذه الأدوات لأقسام الموارد البشرية لتعزيز ثقافة الشركة وتحسين بيئة العمل وتعزيز رفاهية الموظفين.
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Circula
circula.com
تطبيق سيركولا هو منصة لإدارة نفقات الموظفين مثل نفقات السفر وبطاقات الائتمان، تهدف لتبسيط الإدارة المالية وضمان التوافق.
Compt
compt.io
Compt هو برنامج مرونة تخصيص المنح المالية للموظفين، يدعم فرق العمل عالمياً ويوفر أدوات إدارة النفقات بشكل سهل ومتوافق مع الضرائب.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle هي منصة لمشاركة الموظفين والتقدير، تقدم أدوات لتعزيز ثقافة التقدير وتحسين تجربة الموظف داخل المؤسسات.
Perks
perks.tech
تطبيق Batik يقدم حلول فوائد ومزايا مخصصة للموظفين، ويساعد الموارد البشرية على إدارة المزايا بسهولة وتناسب احتياجات الجميع.
Maven Clinic
mavenclinic.com
تطبيق Maven Clinic يقدم خدمات الصحة الرقمية لدعم الصحة الإنجابية والعائلية، مع إمكانية الوصول إلى متخصصين في مجالات متعددة ومساعدة في خيارات بناء الأسرة.
Remodel Health
remodelhealth.com
تطبيق Remodel Health هو برنامج يتيح لأصحاب العمل إدارة فوائد الرعاية الصحية بفعالية وتقليل التكاليف من خلال خطط ICHRA.
Abenity
abenity.com
Abenity هي منصة توفر خصومات وامتيازات حصرية للمستخدمين، مما يساعدهم على توفير المال في مجالات مثل الطعام والسفر والتسوق.
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