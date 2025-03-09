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يقوم برنامج اتصالات الموظفين بتخصيص وتقديم الاتصالات الداخلية مثل الرسائل الإخبارية والمدونات وموجزات الأخبار والتحديثات في جميع أنحاء الشركة. في كثير من الأحيان، لا تكون المعلومات الواردة في النشرات الإخبارية للموظفين ذات صلة بالجميع، مما يؤدي إلى عدم الاهتمام بتحديثات القيادة. يمكّن هذا البرنامج قادة الشركة من تقسيم الاتصالات بناءً على القسم والموقع والمنصب، مما يضمن أن تكون الرسائل ذات صلة بالمستلمين. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أجهزة مختلفة، مما يسمح للقيادة بتخصيص طرق التسليم، مما يزيد من احتمالية تفاعل الموظفين مع المحتوى. غالبًا ما يتم دمج ميزات الاتصال هذه في منصات دعم الموظفين الأوسع وإقرانها بأدوات مثل مشاركة الموظفين وبرامج الدفاع عن الموظفين. على الرغم من أن برنامج الإنترانت الخاص بالموظفين قد يتضمن بعض ميزات الاتصال، إلا أنه يفتقر عادةً إلى إمكانات التخصيص العميق وتتبع المشاركة التي تتمتع بها برامج اتصالات الموظفين المخصصة.
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Socxly
socxly.com
تطبيق Socxly هو أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد المستخدمين على إدارة المحتوى ومشاركته بشكل فعال وتحليل الأداء عبر مختلف المنصات.
Poppulo
poppulo.com
Poppulo هو تطبيق يساعد في إدارة المساحات المكتبية وحجزها، مما يسهل العمل الهجين والتواصل بين الموظفين في المؤسسات.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe هو تطبيق لتسهيل إنشاء تجارب تعليمية تفاعلية ومجموعة، تدعم التعلم السريع وتوزيع المحتوى على مختلف الأجهزة.
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast هو جناح اتصال الموظفين للموظفين الممتازين. على عكس حلول الهاتف المحمول عبر البريد الإلكتروني فقط أو المحوطة التي تركز على النظام الأساسي ، يقوم البث بتوحيد قنوات Comms الحالية للموظفين لتقديم تجربة موظف حديثة. يمكن للموظفين الحصول على comms المستهدفة إلى بريدهم الإلكتروني ، و SharePoint ، والفرق ، وتطبيق البث المحمول ، والمزيد. تشجع تجربة البث عبر القناة الموظفين على استهلاك المحتوى على النظام الأساسي المفضل لديهم. شارك في الوقت الفعلي ، التحليلات عبر القنوات مع فريقك وقيادتك لتتبع أهداف COMMS التنظيمية. ميزات البث التي ستجعل موظفيك أكثر سعادة ، وتبسيط العمليات ، وتساعدك على الوصول إلى حالة Rockstar.
DSMN8
dsmn8.com
محتوى معتمد من العلامة التجارية ، وجاهز للمشاركة في متناول متناول الموظفين. توزيع المحتوى من خلال المؤثرين الأكثر ثقة في مجال عملك - موظفيك: ✓ زيادة الوصول إلى المحتوى دون تعزيز ميزانية إعلانك ✓ قيادة خط الأنابيب وتقصير دورات المبيعات ✓ الوصول إلى أفضل المواهب وتقليل تكلفة الاستئجار DSMN8 هي منصة الدفاع عن الموظفين في المرتبة. تساعد DSMN8 العلامات التجارية على الاستفادة من قوة الأصول الأولى - موظفيها ، من خلال تزويد الموظفين بطريقة مبسطة لمشاركة المحتوى المعتمد من خلال شبكاتهم المهنية والشخصية. تحقيق المزيد من مشاركة المحتوى ، والمزيد من المبيعات الواردة ، وابحث عن موظف النجم التالي مع DSMN8.
Sociabble
sociabble.com
توفر Sociabble حلول المؤسسات الأولى للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ، والدعوة للموظفين ، ومشاركة الموظفين. كبرنامج كخدمة (SAAS) ، يقوم النظام الأساسي بتجميع المحتوى المصدر من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية ، ومواقع الشركة ، وما إلى ذلك) ومنصات التنشيط ، وكذلك المحتوى الذي اقترحه مستخدمي النظام الأساسي (UGC) والمسؤولين. يتم تخصيص المحتوى وتنظيمه في قنوات تحت عنوان ويمكن عرضه على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب والإنترانت والشبكات الاجتماعية للمؤسسات وشاشات العرض. يمكن مشاركة المحتوى المعتمد بنقرة واحدة إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية للمستخدم. إلى جانب استهلاك المحتوى ، يمكن للموظفين أيضًا التعامل مع الاختبارات المدمجة والمسوحات. تشمل الميزات: * إشعارات للمحتوى الجديد وأخبار الشركة الداخلية * نقرة واحدة المشاركة لجميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي المفضلة لديك * ميزات المحتوى الداخلي "أعجبني" و "تعليق" * قم بإنشاء رسائلك ومحتوىك * شارك في ، وتحقق من آخر التحديات والجوائز * إمكانية الوصول إلى لوحة القائد لمعرفة كيف تحتل أنت وزملائك * إنشاء والرد على الاختبارات والاستطلاعات توظف Sociabble تنشيط المستخدم ، والمكافآت ، والاعتراف عبر مستويات مختلفة من تجربة المستخدم لزيادة المشاركة. منصة التواصل والدعوة الفريدة للموظفين تجعل الاتصالات سهلة وسريعة وجذابة. يتم إطلاع الموظفين بشكل أفضل على أخبار الشركة ، والتحديثات ، ومكان عملهم ، مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر انشغالًا وتأثيراً. يمكن للشركات تمديد استخدام Sociabble لشركائها أو المؤثرين الخارجيين أو عشاق العلامة التجارية. تم إطلاق Sociabble في عام 2014 من قبل فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في تكنولوجيا إدارة الأصول الرقمية ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وتسويق المحتوى ، يتم استخدام Sociabble حاليًا في أكثر من 80 دولة ، وقد استحوذت على بعض العملاء الأكثر شهرة في العالم ، بما في ذلك Microsoft و BNP Paribas و L’Oréal و PWC. يقع مقرها الرئيسي في باريس وفرنسا و Sociabble أيضًا في مدينة نيويورك ولندن ومومباي.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين تعمل على تحويل الموظفين إلى مؤثرين من خلال تمكينهم من إنشاء محتوى أصيل ومشاركته بسهولة. بعض المؤسسات ذات الأداء الأعلى في العالم، بما في ذلك Qualtrics وMeta وHighspot، هم عملاء EverySocial الذين يثقون بنا للمساعدة في توزيع المحتوى على نطاق واسع، وتوسيع الوعي بعلامتهم التجارية، ودفع نمو الأعمال من خلال قوة شبكات الموظفين. بغض النظر عما إذا كنت شركة ناشئة صغيرة أو كنت مكان عمل عالمي يضم آلاف الموظفين، فإن احتياجاتك هي نفسها. أنت بحاجة إلى النمو، ولكي تنمو: تحتاج إلى التوظيف. أنت بحاجة إلى التسويق، أنت بحاجة إلى البيع.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle Managers على إنشاء محتوى فريد مرة واحدة وتوزيعه إلى الأبد على كل مدافع عن الموظفين. مع زيادة تنشيط وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم موظفوك ببناء علاماتهم التجارية الشخصية مع توسيع الوعي بالعلامة التجارية للشركة، وفرص الصحافة، وتوليد العملاء المحتملين، وأداء الحملات التسويقية. يستفيد أعضاء GaggleAMP من الألعاب ولوحات المتصدرين والمكافآت مقابل المشاركة في جهود دعم موظفي شركاتهم، مما يجعل من السهل والسريع على الأعضاء رؤية فوائد المشاركة. لمعرفة مدى تأثير برنامج دعم الموظفين لشركتك، تفضل بزيارة حاسبة عائد الاستثمار (لا يلزم عنوان بريد إلكتروني): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
في عالم يستهلك المنتجات والخدمات والوظائف بناءً على الكلمات الشفهية ، تحتاج المؤسسات إلى تقديم تجارب استثنائية للباحثين عن العمل والموظفين والعملاء والشركاء والخريجين على حد سواء. من خلال منصة واحدة موحدة ، يربط بشكل واضح النقاط بين الموظفين المشاركين والمستنيرين ، العملاء السعداء والإنجيليين. يساعد بشكل واضح المنظمات على إدارة المشاركة والاتصالات والخبرة والدعوة في جميع مجموعات الموظفين والعملاء.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هو منصة للتواصل الداخلي تساعد المؤسسات على إنشاء رسائل موجزة وواضحة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Cisco
cisco.com
تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.
Appspace
appspace.com
قم بإنشاء تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل مع أدوات التواصل وإدارة الفضاء البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال ، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. يقدم AppSpace حلولًا عالمية ودعمًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم الهجينة في مكان العمل. نحن فخورون بمساعدة عملائنا على تقديم تجربة حديثة في مكان العمل ، وتوحيد ثقافة العلامة التجارية ، وتعزيز الاتصالات.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories هي أسهل طريقة لإنشاء مقاطع فيديو للموظفين. في دقائق، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو ترفع مستوى برامج الأشخاص والاتصالات لديك، وتوفر أموالك عن طريق النقر على أصواتك الداخلية، وبناء المزيد من التواصل البشري. سواء كان الأمر يتعلق بالاتصالات الداخلية أو DEI أو الإعداد أو العلامة التجارية للمواهب أو التوظيف أو التعلم والتطوير، تعمل Spokn على تبسيط عملية إنشاء مقاطع فيديو أصلية تحمل علامة تجارية. تعتمد شركات مثل Udemy وSnyk وLifeLabs وغيرها على Spokn لالتقاط قصص الموظفين الحقيقية.
Oneteam
oneteam.io
قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة بدون مكتبك يمثل تحديًا كبيرًا. تنتشر في مواقع متعددة ، ولا تجلس خلف جهاز كمبيوتر ، ولا تملك عنوان بريد إلكتروني تجاري ، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط ، على سبيل المثال لا الحصر. لم تعد أساليب المدرسة القديمة مثل الإنترانت ، وتفجيرات البريد الإلكتروني ، وأدلة الورق ، ولوحات النشرات ، فقط تقطعها. يقومون بإنشاء ما نصفه "الفجوة بدون مكتب". وتخمين ماذا؟ يمكن لهذه الفجوة أن تستنزف مشاركة فريقك وولائها ونجاحه ، ودفع أفضل مواهبك من الباب والتأثير سلبًا على نمو عملك. في Oneteam ، قمنا بصياغة التطبيق النهائي لسد هذه الفجوة. فكر في الأمر كمجموعة أدوات الكل في واحد: اتصال سلس ، وسلس على متن الطائرة ، والتعليم التفاعلي ، والمسوحات الثاقبة ، وقوائم الفحص المفيدة: كل ما تحتاجه ، كل ذلك في Oneteam. اليوم ، يسعى Oneteam إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للعمال بدون مكتب في جميع أنحاء العالم وحقق بالفعل نجاحًا في سد الفجوة بدون مكتب للمنظمات بما في ذلك H&M و Toolstation و Ibis و Westcord Hotels و DPD. يجعل HUB للموظفين السالحين في ONETEAM من السهل على الجميع الوصول إلى التحديثات والمعلومات الأساسية أثناء التنقل. فوائد Oneteam: • ميزات التطبيق المدمجة للتواصل والتدريب والمشاركة • قابلة للتخصيص بالكامل لاحتياجات مؤسستك • سهل التنفيذ والإدارة
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
تقوم Showcase Workshop بتحويل جهاز iOS أو Android أو Windows الخاص بك إلى مجموعة أدوات قوية للمبيعات والعروض التقديمية والتدريب. قم بإنشاء عروض تقديمية مذهلة وتفاعلية يمكن لزملائك تنزيلها وتقديمها ومشاركتها مباشرة من أجهزتهم. احتفظ بالمحتوى الخاص بك محدثًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية وجاهزًا لأي عروض مبيعات عن بعد أو مشاركة شاشة إلى شاشة تأتي في طريقك. - قم باستيراد أصول المبيعات والتسويق الحالية لديك وابدأ في الإنشاء خلال دقائق. قم بإنشاء عروض تقديمية جذابة باستخدام الصور ومستندات PDF والروابط ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والنماذج التفاعلية أو الآلات الحاسبة. - قم بتنزيل العروض التقديمية لعرضها وتقديمها دون الاتصال بالإنترنت - لا تقلق أبدًا بشأن شبكة WiFi غير الموثوقة مرة أخرى! - أرسل المحتوى المحتمل مباشرة من جهازك - ثم تعقب وقت فتحه، وما ينظرون إليه، والمدة. استمتع بمكالمة المتابعة الخاصة بك من خلال رؤى مخصصة حول ما يهتم به عميلك بالفعل! - حافظ على تحديث فريق المبيعات الخاص بك من خلال إشعارات الدفع كلما قمت بتحديث العرض التقديمي. لا مزيد من البحث عن أحدث إصدار أو إرباك العملاء بمواد قديمة. - توفير تكاليف الطباعة، وتقليل البصمة الكربونية، وزراعة الأشجار المحلية في نيوزيلندا عن طريق التحول إلى العروض التقديمية الرقمية. تعرف على المزيد على موقع Exhibitionworkshop.com أو احصل على عرض الفيديو التجريبي المجاني على bit.ly/my-showcase-demo.
ChangeEngine
changeengine.com
إن إنشاء اتصالات داخلية ومحتوى الموارد البشرية ليس بالأمر السهل. غالبًا ما تواجه فرق الموارد البشرية والتسويق التحدي المتمثل في التوفيق بين أدوات متعددة أو الاعتماد على القوالب الأساسية التي لا تلتقط صوت مؤسستهم. وهذا يؤدي إلى العلامات التجارية غير المتناسقة ، والعمليات اليدوية المستهلكة للوقت ، والرسائل التي تفشل في التواصل مع الموظفين. لكن ليس من الضروري أن تكون بهذه الطريقة. يجمع ChangeEngine بين برنامج الاتصالات الداخلية التي تعمل بمنظمة العفو الدولية وخدمات التصميم الإبداعي لحل هذه التحديات. إنه يجلب أدوات الأتمتة والتخصيص إلى منصة واحدة ، مما يسمح للفرق بتسليم الرسائل بسلاسة عبر Slack ، والفرق ، والبريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة أثناء تتبع المشاركة مع التحليلات في الوقت الفعلي. في الوقت نفسه ، يتعاون فريق Creative المتفاني من Changeengine معك لتصميم مواد مصقولة على العلامة التجارية-مثل النشرات الإخبارية ، والكتيبات ، وحملات المعلم-التي تتجاوز بكثير القوالب التي يمكن أن تقدمها وحدها. سواء كنت فريقًا صغيرًا للموارد البشرية أو إدارة الاتصالات العالمية ، فإن تغيير العمل يبسط سير العمل الخاص بك ويوفر وقتًا ثمينًا. مع المزيج الصحيح من التكنولوجيا الذكية والإبداع الإنساني ، يساعدك ChangeEngine على إنتاج اتصالات متسقة وذات مغزى تعزز اتصالات الموظفين وإبقاء الجميع مخطوبًا. لا يتعلق الأمر بالأدوات فقط ؛ يتعلق الأمر بتحويل كيفية تواصل فريقك. يمنحك ChangeEngine كل ما تحتاجه لإنشاء رسائل مدروسة مؤثرة ، كل ذلك في مكان واحد.
Zelos Team Management
getzelos.com
تطبيق إدارة الفريق الأكثر سهولة مع الجدولة البسيطة والمهام والمحادثات. مثالي للقوى العاملة أو المتطوعين أو المستقلين غير المستقلين. - الجداول الزمنية البسيطة - إرسال المهام والتتبع - الدردشة المباشرة - الويكي الداخلي - Gamification Zelos بسيط للغاية للأعضاء لاستخدامه ، ولا يزال قويًا للمسؤولين.
Cleary
gocleary.com
رحب بموظفيك في الردهة الرقمية للفرق الموزعة. تقوم شركة Cleary بالمهمة الصعبة لمساعدة أفضل الشركات في العالم على تقديم أهم مكونات تجربة الموظف الرقمية. - الاتصالات المنسقة. قم بإدارة التغيير وقيادة المشاركة وتقليل العبء الزائد على الموظفين وبناء الثقة من خلال الاتصالات المخصصة. - الثقافة المتصلة. قم ببناء ثقافة يشعر فيها الجميع بأنهم جزء من الشركة، من خلال أن يكونوا أكثر اتصالاً وأقل عزلة في البيئة الرقمية. - الكفاءة عبر الفريق. قم بتوفير مركز افتراضي مركزي للعثور بسرعة على أهم المعلومات ومشاركتها حتى تتمكن الفرق من التعاون بسرعة. - بشكل كلي. قدِّم تجربة رقمية عالمية المستوى للموظفين في كل لحظة تهم الفرق الموزعة، بدءًا من الإعداد عن بُعد وما بعده. تأسست شركة Cleary عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وتعمل على ابتكار مستقبل العمل لبعض أكبر الأسماء في وادي السيليكون. نحن مدعومون من قبل Quiet وCrosslink Capital وغيرهم من المستثمرين الأقوياء مثل ديك كوستولو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Twitter، وجورج هو، مدير العمليات في Twilio. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.gocleary.com.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder هو حل SaaS يساعد مديري الموارد البشرية ومديري الاتصالات وكبار مسؤولي السعادة على: - تعزيز مشاركة الموظفين من خلال دعم الموظفين، - خلق تأثير حقيقي من خلال الحديث الرقمي الشفهي، - جذب مواهب جديدة وتضخيم جهود البيع الاجتماعي الخاصة بهم. يتم تحقيق معدل رضا العملاء المرتفع لدينا بأجزاء متساوية من خلال منصة سهلة الاستخدام والمنهجية الأساسية التي تتجنب أساليب التلعيب الرخيصة والنتائج قصيرة المدى.
goHappy
gohappyhub.com
تحدث GoHappy ثورة في كيفية تواصل أصحاب العمل والتفاعل مع عمال الخطوط الأمامية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا الأكثر شمولاً وسهلة الاستخدام التي تم إنشاؤها على الإطلاق. في عالم يكون فيه التواصل المستمر مع عمال الخطوط الأمامية أمرًا ضروريًا ، أدرك Gohappy أن الحلول القائمة على التطبيق ، والتجمع اليومية ، والرسائل على لوحات PIN لا تعمل. يتمثل مفتاح نجاح Gohappy في تمكين أصحاب العمل من الوصول إلى 100 ٪ من موظفي الخطوط الأمامية حيث هم بالفعل - في رسائلهم النصية. إن التغذية الآلية من نظام سجل صاحب العمل تعني أن موظفيهم النشطين هم دائمًا على بعد ثوانٍ من تلقي الاتصالات الفورية. إنهم قادرون على الوصول إلى جميع موظفيهم ، أو مجموعات محددة ، مع النصوص القياسية ، أو تضمين الفيديو أو الصور والروابط والمسوحات وأكثر من ذلك - كلها قابلة للترجمة إلى لغتهم المفضلة. أسسها شون بوير الذي أسس أيضًا سناجاجوب - أكبر سوق في البلاد للعمل بالساعة - وفريق يجلب أكثر من 100 عام من تجربة مشاركة الموظفين في الخطوط الأمامية ، تتمثل مهمة Gohappy في مساعدة جميع عمال الخطوط الأمامية على الشعور بمزيد من القيمة والتواصل حتى يتمكنوا من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. من خلال إمكانات تجميع المراسلة والتعليقات القوية ، تقود Gohappy تقدم مشاركة العمال في الخطوط الأمامية ويسعى جاهدة لتكون أفضل شركة في العالم في مساعدة أصحاب العمل على زيادة هذه المشاركة.
Thrive.App
thrive.app
يوفر Thrive.App Ltd ، الذي أنشئ في عام 2011 ، التكنولوجيا والدعم لمساعدة المنظمات في "تشغيل" الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي أي شخص في المؤسسة من تولي اتصالات الشركة وإنشاء وإضافة محتوى إلى منصة اتصال موظف واحد وتوزيعها على الأجهزة المحمولة للفرق. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المنظمات متعددة الجنسيات ، وكلهم يستخدمون منصة Thrive لإنشاء وتخصيص تطبيقات اتصالات الموظفين الخاصة بهم لتعزيز الاتصالات الداخلية وإشراك فرقها الموزعة. يمكّن هذا البرنامج كحل للخدمة الموارد البشرية ، والتسويق ، و comms الداخلية ، و Comms Comms ، وتكنولوجيا المعلومات ، وغيرهم من المهنيين من إنشاء وتعزيز معلومات مهمة وذات صلة وفي الوقت المناسب ومخصصة لفرقهم "الصعبة الوصول" - أولئك الذين لا يتمتعون بالوصول أو الوصول إلى البريد الإلكتروني. على عكس الآخرين ، تتخصص Thrive في إلهام وتثقيف العملاء في رحلة التحول الرقمية الخاصة بهم من خلال منصة SaaS ، ونجاح العميل على متن الطائرة ، والدعم المستمر. يتم استخدام منصة اتصالات الموظفين Thrive على مستوى العالم من قبل العملاء في العديد من الصناعات. من بين العملاء Deloitte و SSE و Biffa و Fairchild Medical Center و Air France KLM و Santos Brasil و A Post و SGN وغيرها الكثير. إلهام وإبلاغ وإشراك الموظفين مع منصة الاتصالات والمشاركة التي هي فعالة من حيث التكلفة وسهلة الاستخدام بشكل يبعث على السخرية.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.
Blink
joinblink.com
تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch هي منصة اتصالات سحابية تقدم ميزات متقدمة لإدارة المكالمات، مما يسهل التواصل بين الشركات والعملاء.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.
Dex
getdex.com
ديكس هو تطبيق لإدارة العلاقات الشخصية يساعدك على تذكر التواصل مع الآخرين وتحديد تذكير للوصول إليهم وتعزيز الروابط.
Happeo
happeo.com
Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.
Jostle
jostle.us
Jostle هو منصة تعزز الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين، وتنظم المحتوى في فئات لتحسين التعاون والثقافة داخل المؤسسات.
Haiilo
haiilo.com
هايليو هي منصة اتصالات عربية تتيح تحسين تواصل الموظفين والمشاركة والإنتاجية داخل الشركات.
LumApps
lumapps.com
تقدم LumApps منصة شاملة لتعزيز الاتصالات الداخلية والتعاون وإدارة المحتوى داخل المؤسسات. تتكامل مع Google Workspace و Microsoft 365.
Assembly
joinassembly.com
Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على AI-تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون في جميع أنحاء المؤسسة. يقدم هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات ، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل من الذكاء الاصطناعي والمسابقات والمسوحات والمزيد. يوفر Assembly كتالوجًا واسع النطاق من المكافآت ، مثل بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت ثقافية ، والتبرعات الخيرية ، وتعزيز ثقافة مكان العمل حيث يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والاتصال. تمكن التحليلات القوية من المديرين من اكتساب رؤى حول مشاعر الشركة ، مما يضمن بيئة يشعر فيها الموظفون بالسماع والفهم. تعرف على فريقك بطريقة ذات معنى توافق على القيم الأساسية مع الاعتراف لتشجيع احتضان الفريق من قبل الفريق. تعزيز الاعتراف مع كتالوج واسع من المكافآت بما في ذلك بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت الثقافة ، والتبرعات الخيرية. أتمتة المعالم والتعرف على الذكرى السنوية تحتفل بعيد ميلاد كل زميل أو ذكرى سنوية مع الصراخ المخصص الآلي. إن التكامل السلس مع فرق Microsoft و Slack يشاركان بسلاسة حيث تعمل بالفعل ، مع تكامل آمن وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي. بيانات الإدخال مرة واحدة للمزامنة الفورية عبر الأنظمة الأساسية. تعزيز مشاركة الموظفين الاستفادة من الرئيس التنفيذي والتحديثات التنفيذية ، ومسوحات مختلفة للموظفين ، والتحقق الأسبوعية ، ومسوحات الرضا لتحسين المشاركة. تبسيط أدوات رافعة الاتصالات الداخلية مثل قوالب AMA ، خلاصات الأخبار ، قوالب مساعدة ، خلاصات جماعية ، كاسبات الجليد ، إدارة الأفكار ، الويكي الداخلي ، وأدوات الاجتماع لتعزيز مهام سير عمل الاتصال. تعزز إنتاجية الفريق استخدم الملخصات اليومية ، وجداول الأعمال ، وملاحظات الاجتماع ، وردود فعل المنتج ، وقوائم الفوز ، و CRM مبيعات خفيفة الوزن لزيادة الإنتاجية. تبسيط الموارد البشرية والتوظيف استطلاعات تنفيذ استحقاقات الموظفين ، ومقابلات الخروج ، ودرجات ENPS ، والإحالات الداخلية ، وأسئلة المقابلة ، وتعليقات تأجير جديدة ، إلى جانب تتبع وقت المقاول وقوالب الموارد البشرية الأخرى.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.
Podbean
podbean.com
تطبيق Podbean يتيح للمستخدمين إنشاء وتوزيع البودكاست بسهولة، مع استضافة غير محدودة وأدوات الترويج والتحليل.
Simpplr
simpplr.com
يعتبر Simpplr منصة اتصال داخلية حديثة تعزز مشاركة الموظفين وتبسيط الاتصالات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Speakap
speakap.com
Speakap هو تطبيق يتيح التواصل المنظم بين الشركات وموظفيها، مما يسهل مشاركة المعلومات والتعاون من أي مكان.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit هو تطبيق للتعاون الجماعي، يجمع التواصل والمشاريع والأفكار في منصة واحدة، يدعم المراسلة ومشاركة الملفات ويعمل على جميع الأجهزة.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد العاملين غير المكتبيين على تحسين الإنتاجية والتواصل وإدارة المهام في بيئات العمل المتنوعة.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.
Konverse
konverse.com
Konverse عبارة عن منصة وتطبيقات اتصالات قوية مصممة لتوحيد الفرق التي لا تعمل مكتبيًا. بفضل ميزات تتراوح من إدارة المهام والتدريب إلى الدردشة المباشرة والاتصالات المؤسسية، تثق مؤسسات مثل Hyatt وRealogy وFollett في Konverse لتوحيد موظفيها وتمكينهم.
Rewatch
rewatch.com
ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.
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