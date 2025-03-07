برامج الإخطار في حالات الطوارئ - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

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يعد برنامج إشعارات الطوارئ جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجيات الأوسع لإدارة المخاطر، والاتصالات على مستوى الشركة، والتخطيط لحالات الطوارئ. فهو يعزز التواصل وسير العمل والخدمة قبل وأثناء وبعد حالات الطوارئ. يمكن تنفيذ هذا البرنامج داخل الشركة للتحضير للأحداث أو حالات الطوارئ التي قد تعطل العمليات التجارية، أو يمكن استخدامه من قبل المؤسسات كنظام رسائل للخدمة العامة. فهو يعمل على أتمتة الإجراءات الأساسية مثل إرسال إشعارات جماعية ومشاركة المعلومات وتعبئة الفرق لمنع الاضطرابات التشغيلية وتسريع الاستجابات لحالات الطوارئ. تم تصميم الأنظمة لتلبية المتطلبات والاحتياجات المحددة للمؤسسة باستخدام البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج إشعارات الطوارئ أن يتكامل مع قدرات نظام المعلومات الجغرافية أو يتضمنها لإنشاء خرائط ومستندات تعمل كمساعدات بصرية أثناء الأزمات.
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AlertMedia
alertmedia.com
تعتمد الآلاف من المنظمات على حل استخبارات التهديد في Alertmedia وتواصل الطوارئ للحفاظ على أمانهم آمنة ومستنيرة ومتصلة أثناء الأحداث الحرجة. مع Abertmedia ، يمكن للمؤسسات مراقبة وتحديد التهديدات المحتملة بالقرب من أفرادها وأصولها ومواقعها في الوقت الفعلي ، ثم ترسل تنبيهات واضحة إلى أي جمهور بحجم ثواني. الأسئلة المتداولة: من هي مجموعات المستخدمين الرئيسية لهذه الخدمة؟ تم تصميم حل التواصل الطارئ في Elertmedia لدعم المؤسسات عبر مجموعة واسعة من الصناعات ذات ميزات قابلة للتخصيص وقوية للمساعدة في السلامة ، والأمن ، واستمرارية العمل ، وفرق القيادة العليا في التواصل بشكل فعال خلال أي حدث حرج. تعتمد المنظمات في أكثر من 130 دولة ، من الشركات الصغيرة إلى Fortune 500 ، على Abertmedia للحفاظ على سلامة أفرادها وأعمالها. ما هي هذه الخدمة المستخدمة بشكل عام؟ يعد برنامج اتصال الطوارئ الحديث في Elertmedia أكثر من مجرد نظام إشعار جماعي تقليدي. يتكامل برنامجنا بسهولة مع أنظمتك الداخلية ويربط مؤسستك بأكملها مما يسمح لك بالتواصل مع الدقة أثناء الأزمة ، والوصول بسرعة إلى أي جمهور الحجم ، وتأكيد دقة. يدعم برنامجنا مجموعة واسعة من حالات الاستخدام التنظيمي المصممة لتحسين سلامة الموظفين ، وتخفيف الخسارة ، وضمان استمرارية العمل ، بغض النظر عن الموقف. ما هي المنصات التي تدعمها هذه الخدمة؟ ElertMedia عبارة عن منصة SaaS المستندة إلى مجموعة النظراء التي تقدم تجربة سطح مكتب بديهية متوفرة في جميع المتصفحات بالإضافة إلى تطبيقات Android و iOS المحمولة المحلية ذات الميزة الكاملة. ما هي بعض التطبيقات التي تستخدمها هذه الخدمة بشكل شائع جنبًا إلى جنب؟ أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) ، وبرامج إدارة الاستمرارية والتخطيط للأعمال (BCM) ، وأنظمة الحوادث/المراقبة في تكنولوجيا المعلومات ، وأنظمة إدارة السفر ، وأكثر من ذلك. هل تتكامل هذه الخدمة مع أي تطبيقات أخرى؟ برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM) ، برنامج واحد على برنامج هل تقدم هذه الخدمة واجهة برمجة تطبيقات؟ يوفر ElertMedia الوصول إلى برنامج التهديد الذكي وبرنامج الاتصالات الطارئة عبر واجهة برمجة تطبيقات مريحة. يمكنك نشر أطر عمل مخصصة ، أو دمج تقنية الاتصالات الخاصة بنا مباشرة مع البرامج في نظامك الإيكولوجي للتكنولوجيا. هل تقدم هذه الخدمة أدلة أو دروسًا أو دعمًا للعملاء؟ يوفر ElertMedia لجميع العملاء مدير نجاح العملاء المخصص ، وتوجيهات للتنفيذ العملية ، ودعم 24/7 دون أي تكلفة إضافية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مركز دعم عبر الإنترنت ومقاطع فيديو تدريب وقوالب الاتصال وأدوات الإطلاق والمزيد. كيف يبدو التسعير؟ يوفر Elertmedia خيارات تسعير مرنة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على تحقيق أهداف الاتصال الخاصة بها - بدون رسوم خفية. يعتمد التسعير على حجم الجمهور ومواقعك والمتغيرات الأخرى الخاصة بمؤسستك.
Beekeeper
beekeeper.io
يمكّن Beekeeper أعمال الخطوط الأمامية وعمالهم من خلال الحلول الرقمية التي يحتاجون إليها للقيام بأفضل عمل ممكن. تأسست في عام 2012 ، تم تصميم منصة Beekeeper الأولى للهواتف المحمولة وبناءها للموظفين بدون مكتب والذين-على الرغم من تمثيل 80 ٪ من القوى العاملة العالمية-كانت محرومة بشكل مزمن عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا مكان العمل. مع نظام النجاح في الخطوط الأمامية في Beekeeper ، يمكن للشركات أتمتة العمليات الورقية ، والتواصل مع الموظفين في الوقت الفعلي من أي مكان ، وتحسين المشاركة والإنتاجية وسلامة فرق الخطوط الأمامية.
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All هي خدمة مراسلة جماعية موجهة نحو الهدف وتعطي الأولوية للتأثير الإيجابي على المجتمع، وتقدم رسائل شخصية وإعلامية ورسائل طوارئ إلى مجموعات كبيرة. تعزز الشركة ثقافة وقيمًا قوية، مع التركيز على العظمة بدلاً من النمو ووضع الناس فوق الربح. تلتزم Text-Em-All بأن تكون ممتعة في التعامل معها، حيث تقدم منصة سهلة الاستخدام للمؤسسات من جميع الأحجام مع رفض تسليم البريد العشوائي أو الرسائل السياسية أو التسويقية. يكرس فريق Text-Em-All جهوده لخلق بيئة عمل إيجابية، مع التركيز على الرحمة والأصالة والتميز المشترك.
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls هي أداة إشعار جماعي يستخدمها عشرات الآلاف من المؤسسات والمدارس والشركات لإخطار مجموعة من الأشخاص عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة في ثوانٍ. يستخدمه أكثر من 25000 منظمة حول الولايات المتحدة وكندا ، ويسمح لك نظام الإخطار الشامل لـ DialMyCalls بإرسال إشعار عبر مكالمة هاتفية ورسالة نصية والبريد الإلكتروني في غضون ثوان. يستخدمه الجميع من شركات Fortune 100 إلى المدارس والكنائس وشركات التوظيف والمنظمات غير الربحية وغير ذلك الكثير. سواء كنت بحاجة إلى إرسال إشعارات الطوارئ أو رسائل إعلامية عامة ، يمكن لـ DialMyCalls إرسال أكثر من 10000 رسالة في الدقيقة ، مما يضمن لك الوصول إلى الجميع على الفور. لا يلزم وجود أجهزة أو برنامج. الوصول إلى حسابك من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول متصل بالإنترنت. إنه يحتوي أيضًا على تطبيق للهاتف المحمول الذي يمكنك استخدامه لإعداد عمليات البث ، بالإضافة إلى خط الاتصال الهاتفي المجاني في حال لم تتمكن من الوصول إلى الإنترنت وتحتاج إلى الحصول على رسالة!
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
تتيح لك تنبيهات نص الهاتف المحمول إرسال نصوص جماعية لعملائك وموظفيك دون أي متاعب. ** إرسال الرسائل • إنشاء وجدولة وإرسال حملات SMS و MMS • أضف صورًا مباشرة من لفة الكاميرا الخاصة بك • اختر مجموعات الاتصال أو القوائم لإرسالها إلى ** أتمتة الرسائل • إعداد ردود آلية للرد على الفور على الأسئلة الشائعة • قم بإنشاء حملات بالتنقيط للحفاظ على مشاركة جمهورك • جدولة نصوص مهمة مقدما ** إدارة جهات الاتصال • إضافة كلمات رئيسية يمكن للمستخدمين إرسال رسالة نصية للاشتراك في رسائلك • إدارة قائمة المشتركين وإضافة جهات اتصال • بناء جماهير جديدة ضمن قوائمك ** فهم الأداء • استخدم أداة إعداد التقارير الخاصة بنا لمعرفة كيفية أداء رسائلك • تصور معدلات النقر إلى الظهور ونمو المشترك وعدد الرسائل المرسلة من يستخدم تنبيهات النص المحمول؟ • أصحاب الأعمال الذين يحاولون دفع المبيعات والإيرادات وحركة المرور • الشركات التي تحتاج إلى التواصل مع الموظفين في تحديثات مهمة • المنظمات التي تقدم التحديثات والمعلومات للأعضاء • وغيرها الكثير!
OnSolve
onsolve.com
يعد OnSolve مزودًا رئيسيًا لإدارة الأحداث الحرجة الذي يخفف بشكل استباقي من التهديدات المادية ، مما يسمح للمنظمات بالبقاء رشيقًا عند ضربات الأزمة. باستخدام أكثر الخبرة الموثوقة وذكاء المخاطر التي تعمل بموثوقية AI ، والاتصالات الحرجة ، وتكنولوجيا إدارة الحوادث ، تمكن منصة ONSolve المؤسسات ومؤسسات SMB وجميع مستويات الحكومة من اكتشاف وتوقع وتخفيف التهديدات المادية التي تؤثر على شعبها والأماكن والممتلكات. مع إرسال المليارات من التنبيهات سنويًا ودعمًا مثبتًا لكل من القطاعين العام والخاص ، يتم استخدام Onsolve من قبل الآلاف من الكيانات لإنقاذ الأرواح ، وحماية المجتمعات ، وحماية البنية التحتية الحرجة ، وتمكين خفة الحركة للمنظمة التي تشغل اقتصادنا.
Alertable
alertable.ca
يوفر Alertable نظام تنبيه ذكي لإخطار الكنديين. اشترك اليوم للحصول على إشعارات الطقس القاسي والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات وإخطارات المجتمع المحلي.
iLobby
ilobby.com
Ilobby هو الرائد العالمي في إدارة المنشأة والزوار للمؤسسات المعقدة والصناعات المنظمة. تم نشرها في أكثر من 6000 موقع في جميع أنحاء العالم ، وتشغيل منصة Ilobby من منصة العمل المعقدة من خلال تحسين وأتمتة عمليات المنشأة الرئيسية لتحقيق الامتثال التنظيمي ، وفرض بروتوكولات السلامة ، ومتطلبات أمان الموقع. FacilityOS هي منصة لإدارة المنشآت من طرف إلى طرف ، تتكون من وحدات مستقلة متعددة لإدارة الزوار ، وإدارة الطوارئ والإخلاء ، والمراقبة المادية والمراقبة في الوصول إلى المقاول ، وجمع الحزم والتحقق منها. تعالج هذه الوحدات القوية مجالات وظيفية محددة وعند استخدامها مجتمعة ، توفر حلًا متكاملًا وشموليًا لإدارة الزوار. إدارة الزائرين التي تم تحميلها مسبقًا وتشكيلها مسبقًا على الأجهزة على مستوى المؤسسة ، يقوم الزوار بتبسيط وأتمتة إدارة الزوار حتى تتمكن من تحسين السلامة والأمن والامتثال في مكان العمل. تعمل الطوارئ وإخلاء الإخلاء على تحسين كفاءة وسرعة عمليات الإخلاء الخاصة بك وتحسين التأهب لإدارة الطوارئ. تقليل المخاطر ، وتقليل وقت التوقف ، وتجنب العقوبات المكلفة مع تنبيهات الطوارئ الرقمية والإخلاء والإبلاغ. يمتد Securityos الهوية المادية وإدارة الوصول إلى فوائد التحكم في الوصول إلى الزائرين والمقاولين والضيوف المؤقتة الأخرى التي تمكنك من إصدار وتتبع وإدارة وصول المنشأة المادية بشكل آمن. تبسيط وأتمتة توفير الإذن مع زيادة السيطرة والرؤية. إدارة الحزمة والتسليم تجعل تتبع وإدارة الحزم الواردة بسيطة وآمنة مع التوصيل. إدارة عمليات التسليم ، وتتبع المواد ، والتحقق من الحزم وقبولها ، وشاهد جميع عمليات التسليم في لمحة ، وأكثر من ذلك. مدعومًا بالتكنولوجيا والأفراد والعمليات المثبتة ، تعيد Ilobby تخيل كيف يمكن للمؤسسات أن تبقي موظفيها ومرافقها آمنة ومأمونة ومتوافقة.
Regroup Mass Notification
regroup.com
إعادة تجميع الإخطار الجماعي يمكّن التواصل الجماهيري الذي يجعل الناس آمنين ومستنيرين في جميع الأوقات. إن منصة الاتصالات الجماهيرية الحائزة على جوائز للشركة هي ما يعتمد عليه العملاء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وحول العالم لإرسال كل من الاتصالات الطارئة واليومية إلى ملايين الأشخاص. من خلال تمكين المراسلة بنقرة واحدة للأجهزة المحمولة ، والخطوط الأرضية ، والوسائط الاجتماعية ، والبريد الإلكتروني ، والمواقع الإلكترونية ، وأكثر من ذلك ، فإن إعادة تجميع الإخطار الجماعي يساعد على الحفاظ على آمنة الناس ، وتعزيز المرونة التشغيلية ، والتخفيف من المخاطر ، والازدهار في عالم غير متوقع بشكل متزايد.
Preparis
preparis.com
تعمل مجموعة البرامج السحابية الموحدة من Preparis على تحويل تخطيط استمرارية الأعمال من ترف معقد إلى برنامج يمكن الوصول إليه للشركات مثل شركتك تمامًا. بدءًا من إشعارات وتنبيهات الطوارئ وحتى التخطيط الشامل وإدارة الحوادث والتدريبات وإعداد التقارير، يمكن لـ Preparis التعامل مع كل جزء من استراتيجية الاستمرارية الخاصة بك — كل ذلك من موقع مركزي واحد. يتم تقديم مجموعة برامج Preparis بواسطة Agility Recovery.
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse عبارة عن نظام أساسي للاتصالات مصمم خصيصًا لمساعدة المؤسسات على تحديث الطريقة التي تشارك بها الإشعارات المهمة.
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