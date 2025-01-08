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برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
يعد برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني بمثابة أداة حاسمة للشركات لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بها والإشراف عليها، وتقسيمها إلى حملات بريد إلكتروني مستهدفة مع مراقبة تفاعلات المشتركين. تتيح هذه الأدوات إمكانية إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة، باستخدام إما HTML وCSS أو محررات WYSIWYG سهلة الاستخدام. يعمل التكامل مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) على تعزيز القدرات التنبؤية للمنصة. يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني ميزة نموذجية موجودة في أدوات أتمتة التسويق. على عكس حلول الأتمتة الشاملة التي تغطي قنوات مختلفة، تركز هذه المنتجات بشكل خاص على التسويق عبر البريد الإلكتروني. للحصول على استكشاف تفصيلي لقدرات التسويق عبر البريد الإلكتروني ضمن منتجات أتمتة التسويق، يمكن للمشترين الرجوع إلى صفحة فئة أتمتة التسويق.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم إغفال أي شيء، مما يسمح لفريقك بقضاء وقت أقل في حفظ الملفات ووقت أطول في البيع، باستخدام برنامج CRM الذي يتميز بالمرونة والقوة.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Zoho Campaigns
zoho.com
برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يحفز المبيعات. قم بإنشاء وإرسال وتتبع حملات البريد الإلكتروني التي تساعدك على بناء قاعدة عملاء قوية. بدءًا من قوالب البريد الإلكتروني الرائعة ومرورًا بالمحرر سهل الاستخدام وأدوات التشغيل الآلي والتحليلات في الوقت الفعلي، توفر Zoho Campaigns كل ذلك.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
SuiteDash
suitedash.com
أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم جعل هذه الأنظمة المتعددة تعمل معًا. يحل SuiteDash هذه المشكلة من خلال الجمع بين أدوات الأعمال الأكثر استخدامًا في أداة واحدة.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط للغاية. إلى جانب دعم العملاء الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة، توفر AWeber القدرة على إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة وتحميل وإدارة جهات الاتصال وإرسال رسائل بريد إلكتروني مذهلة وإرسال إشعارات فورية وتحليل النتائج دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا. . تعمل AWeber مع أكثر من 1000 حل برمجي شريك، مما يسمح للعملاء بالتكامل بسلاسة مع التطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها في التشغيل والنمو. يقع المقر الرئيسي لشركة AWeber، وهي شركة خاصة، في تشالفونت، بنسلفانيا.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل الاستخدام، ودعم العملاء الحائز على جوائز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني - مع الأتمتة، ونمو القائمة، وأدوات الاتصال الإضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والبث المباشر محادثات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية وبيع منتجاتها وخدماتها وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدمًا؟ يعد GetResponse MAX وMAX² حلولاً للمستخدمين المتطلبين الذين يبحثون عن ميزات تسويقية متقدمة ودعم موثوق.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمعت SendGrid أكثر من 81 مليون دولار ولديها مكاتب في دنفر، كولورادو؛ بولدر، كولورادو؛ إرفين، كاليفورنيا؛ ريدوود سيتي، كاليفورنيا؛ ولندن. تم طرح الشركة للاكتتاب العام لأول مرة في بورصة نيويورك في 16 نوفمبر 2017. واستحوذت Twilio على SendGrid في فبراير 2019.
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول الموحد، وإدارة اشتراكات العملاء. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا الترويج لمنتجاتك من خلال نظام الإدارة التابع المتكامل، ووضع قواعد العمولة والتعامل مع الدفعات، وما إلى ذلك.
ConvertKit
convertkit.com
احصل على أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تحتاجها لتنمية مدونتك وأعمالك. انضم إلى أكثر من 100000 منشئ وجرب ConvertKit اليوم.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Systeme
systeme.io
يحتوي Systeme.io على جميع الأدوات التي تحتاجها لتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت. انقر هنا لإنشاء حسابك المجاني!
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz عبارة عن منصة توعية باردة متعددة القنوات تساعد الشركات على تحويل عملائها المحتملين إلى مشترين. يوفر SendBuzz تسلسلات تدفق مخصصة، حيث يمكن لأصحاب الأعمال والمسوقين أتمتة عمليات التسويق والمبيعات الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والمزيد.
Podia
podia.com
موقع الويب الخاص بك والتسويق عبر البريد الإلكتروني والمنتجات. كل ذلك تحت سقف واحد. يستخدم الآلاف من الأشخاص مثلك Podia لجلب أعمالهم بالكامل إلى منصة واحدة. بوديا مجانية. ومع نموك، فهو يحتوي على كل الأدوات التي ستحتاجها لمواصلة النمو.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
SendFox
sendfox.com
قم بزيادة جمهورك من خلال حملات البريد الإلكتروني والأتمتة والصفحات المقصودة التي تدمج المحتوى الخاص بك.
AdRoll
adroll.com
باستخدام برنامج التسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعي من AdRoll، يمكنك الحصول على استهداف متطور للجمهور، والمشاركة عبر القنوات، والقياس المتقدم والإسناد، كل ذلك في مكان واحد. أنشئ علامة تجارية يحبها العملاء، وحوّل المزيد من الزوار إلى عملاء، وعزز ولاء العملاء من خلال منصة النمو الخاصة بـ AdRoll.
Success.ai
success.ai
Success.ai عبارة عن منصة بريد إلكتروني باردة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الفائق. مع التركيز على فتح عدد غير محدود من العملاء المحتملين ورسائل البريد الإلكتروني والإحماء وقدرات الكتابة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي، تهدف هذه الأداة إلى تعزيز جهود التوعية. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة تضم أكثر من 700 مليون عميل محتمل معتمد في مجال B2B، مما يسمح للمستخدمين باكتشاف عملائهم المثاليين والتفاعل معهم دون عناء. ويكتمل ذلك بمرشحات وكلمات رئيسية متقدمة تتيح اكتساب العملاء المستهدفين حسب الصناعة وحجم الشركة والموقع والإيرادات. يوفر Success.ai أيضًا حسابات إرسال بريد إلكتروني غير محدودة، مما يسمح للمستخدمين بإرسال آلاف رسائل البريد الإلكتروني يوميًا دون التأثير على سمعتهم. تساعد ميزة إحماء الأداة على ضمان أقصى قدر من الكفاءة في تسليم البريد الإلكتروني وإبعاد رسائل البريد الإلكتروني عن البريد العشوائي، مما يوفر راحة البال وتسليمًا مضمونًا للبريد الوارد. تتيح وظيفة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة دون عناء، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحفاظ على أصالة العلامة التجارية وإحداث تأثير يعتمد على البيانات. ويعمل تخصيص الذكاء الاصطناعي على تعزيز معدلات المشاركة والاستجابة، مما يمكّن المستخدمين من اغتنام المزيد من الفرص. تشتمل الميزات الإضافية على InboxHub، الذي يعمل على تبسيط استجابات العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات، وتحليلات الحملة القوية لتحقيق أقصى قدر من النتائج. توفر الأداة أيضًا إمكانية تدوير البريد الوارد لتوزيع إرسال البريد الإلكتروني بين حسابات متعددة بشكل عضوي، بالإضافة إلى التحقق من صحة البريد الإلكتروني واختبار النطاق المجمع لحماية إمكانية التسليم. بشكل عام، يعد Success.ai حلاً شاملاً يهدف إلى مساعدة الشركات على تسريع نموها وتحقيق أقصى قدر من التأثير والنجاح في حملات البريد الإلكتروني الباردة الخاصة بهم.
Rasa.io
rasa.io
تعمل رسائلنا الإخبارية على إشراك عملائك من خلال المحتوى المنسق والمساعدة في بناء العلاقات. نحن نمنح الشركات طريقة لتقديم فائدة حقيقية بشكل منتظم لكل شخص مدرج في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بهم. وليس فقط بشكل منتظم، ولكن بشكل وثيق الصلة بالموضوع. من خلال الأتمتة، يمكن للشركات التعامل مع مستوى جديد من التردد دون الحاجة إلى إنفاق المزيد من الوقت أو الجهد أو المال. ترسل منصتنا رسالة إخبارية فردية ومخصصة تمامًا لكل واحد من المشتركين لديك، في كل مرة ترسلها. اخترت المصادر والموضوع وسيتولى rasa.io الباقي. يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بجمع المقالات التي تنتجها مصادرك وغربلتها لسحب المقالات الأكثر صلة برسالتك الإخبارية فقط. يتم بعد ذلك تصفية المقالات وتعيينها لإرسالها إلى كل مشترك على حدة بناءً على اهتماماته الفريدة.
EcoSend
ecosend.io
أول منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المستدامة في العالم. قم بالتبديل من MailChimp لإرسال حملات بريد إلكتروني أفضل وزيادة جمهورك واستعادة الكوكب.
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus هي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تقدم مجموعة غنية من قوالب التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تتيح للمستخدمين إنشاء حملات تستجيب لأي جهاز، في غضون دقائق. يتمتع المستخدمون بالقدرة على إنشاء تسلسلات البريد الإلكتروني بالتنقيط، واستيراد جهات الاتصال، والتكامل مع النماذج، وإنشاء تقارير مخصصة. من خلال التجزئة، يمكن للمستخدمين إنشاء حملات بريد إلكتروني عالية الاستهداف استنادًا إلى بيانات العملاء الأكثر أهمية لأعمالهم. تتيح أدوات التشغيل الآلي لـ EmailOctopus للمستخدمين إمكانية إنشاء تسلسلات البريد الإلكتروني الخاصة بالإعداد والتنقيط على أساس الوقت. من خلال مشاركة المحتوى الأكثر قراءة مع المشتركين الجدد، يمكن للمؤسسات إبقاء جمهورها منخرطًا في مدونتها، أو إنشاء سلسلة ترحيب لتقديم عملاء جدد مع خصم مغري لزيادة إيرادات متاجر التجارة الإلكترونية. يتضمن الحل مجموعة موسعة من قوالب التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تتيح للمستخدمين إنشاء حملات سريعة الاستجابة مثل الرسائل الإخبارية المصممة بشكل جميل أو رسائل البريد الإلكتروني ذات النص العادي البسيط والمخصصة. يوفر EmailOctopus للمستخدمين بيانات متعمقة في الوقت الفعلي حول أداء الحملة، مع تتبع كل نقرة وفتح إلى جانب الارتدادات وعمليات إلغاء الاشتراك. تساعد الصفحات المقصودة والنماذج المضمّنة والمنبثقة ومكوّن Wordpress الإضافي المؤسسات على تنمية قاعدة جهات الاتصال الخاصة بها لجمع عناوين البريد الإلكتروني بدون تعليمات برمجية أو عمليات تكامل معقدة. تساعد أدوات التعامل مع الارتداد العلامات التجارية في الحفاظ على سمعة المرسل عن طريق مسح حالات إلغاء الاشتراك والارتداد والشكاوى من القوائم تلقائيًا. تسمح واجهة برمجة تطبيقات مطور EmailOctopus بالتكامل العميق في مواقع الويب التجارية الحالية والقدرة على الاحتفاظ بقوائم المشتركين الحالية. يمكن لـ EmailOctopus الاتصال بأكثر من 2000 منصة وخدمة عبر Zapier، بما في ذلك MailChimp وSalesforce وShopify وEventbrite وSurveyMonkey وGravity Forms وTicket Tailor والمزيد.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المختلطة لفرق التسويق الرقمي. إنه يتكامل مع العديد من موفري خدمة ترحيل واجهة برمجة تطبيقات تسليم البريد الإلكتروني ويتيح تسليم حملات البريد الإلكتروني إلى قائمة رسائل البريد الإلكتروني التي تم الاشتراك فيها. يمكنك تقسيم عمليات تسليم البريد الإلكتروني الاختبارية عبر خوادم الترحيل، وتنظيف قائمة البريد الإلكتروني، وإعداد البريد الإلكتروني والتحقق من التقارير، وتتبع نقرات البريد الإلكتروني، وفتح كل حملة بريد إلكتروني. كما أن لديها الرد الآلي الذكي وتجزئة قائمة البريد الإلكتروني. مع EasySendy، يمكنك إطلاق حملات متنوعة للتواصل مع المشتركين والعملاء، من خلال أجهزة الرد الآلي وحملات البريد الإلكتروني التلقائية. يمكنك أيضًا إدارة المشتركين في Facebook messenger وإشراكهم. يمكنك إضافة نماذج Web Pop لالتقاط مشتركي البريد الإلكتروني من موقع الويب الخاص بك، وإنشاء صفحات مخصصة للمشتركين، وإنشاء قوالب بريد إلكتروني باستخدام محرر السحب والإفلات، وإنشاء تدفق تلقائي للبريد الإلكتروني بالتنقيط، والقيام بتصفية تجزئة المشتركين. قم بربط تطبيقك / موقع الويب الخاص بك من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) وGoogle Analytics وWordPress وZapier. بالتعاون مع علامتها التجارية المتوسطة للمؤسسات Aritic، تقدم EasySendy أيضًا مجموعة من ميزات أتمتة التسويق المتقدمة، وواجهة برمجة تطبيقات تسليم البريد الإلكتروني للمعاملات، وإدارة علاقات العملاء الكل في واحد للشركات الصغيرة لإدارة عملائها وفرقها بكفاءة على تطبيق EasySendy. لذا، إذا كنت تصنع منتجات رقمية أو مادية، وتقدم خدمات، وتصمم برامج، وتسوق/تبيع عبر الإنترنت، فإن EasySendy هو الحل المناسب لك.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt هي أداة لأتمتة المبيعات موجودة فعليًا داخل Gmail وتطبيقات Google Workspace الأخرى. فهو يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المحتملين وتعزيز العلاقات مع العملاء ومراقبة تقدم المبيعات وإبرام المزيد من الصفقات. تنمو الشركات بمقدار خمسة أضعاف مع NetHunt CRM، وتحقق من قصص العملاء - https://nethunt.com/case-studies
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy عبارة عن منصة لكتابة البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا للمسوقين. مع التركيز على توفير وقت المستخدم وجهده، فإنه يوفر المساعدة في إنشاء محتوى مؤثر لمجموعة واسعة من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، بما في ذلك القطرات والنشرات الإخبارية. إنه يتميز بكاتب إعلانات يعمل بالذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة، ومنشئ تسلسل البريد الإلكتروني لكتابة تسلسلات متعددة للبريد الإلكتروني، ومنشئ الرسائل الإخبارية لتصميم رسائل إخبارية غنية بالصور. تتضمن الأداة أيضًا ميزة نشر البريد الإلكتروني لمساعدة المستخدمين على إرسال رسائل بريد إلكتروني مصممة بشكل جميل. بالإضافة إلى ذلك، يتيح برنامج Hoppy Copy للمستخدمين مراقبة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمنافسيهم، مما يوفر رؤى مهمة لتحسين استراتيجياتهم الخاصة. توجد أداة AI Chat، التي تحاكي نظامًا مثل ChatGPT، للمساعدة في التسويق. كما أنه يوسع أدواته ليشمل ميزات مثل AI Image Creator، وAI Copy Editor، وAI Content Converter، والتي تساعد في التصميم والتحرير وإعادة الاستخدام على التوالي. يتم توفير موارد إضافية في شكل قوالب التصميم والكتابة. يتوفر أيضًا فحص البريد العشوائي للتأكد من عدم وصول المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى مجلدات البريد العشوائي. بصرف النظر عن إنشاء البريد الإلكتروني، يمكن للمستخدمين استخدام Hoppy Copy لأنواع أخرى من المحتوى التسويقي أيضًا، بدءًا من أوصاف المنتج وحتى إعلانات Facebook وGoogle.
Customerly
customerly.io
امنح عملائك الدعم الذي يستحقونه. يُسهل برنامج Customerly الاستمرار في تقديم دعم عالمي المستوى لعملائك أثناء تنمية أعمالك وتوسيع نطاقها
Campaign Monitor
createsend.com
تعتبر Campaign Monitor by Marigold أداة مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من إرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وشخصية، وإنشاء قناة موثوقة لزيادة التفاعل مع المشتركين وتعزيز القراء المخلصين والتحويلات. تتيح القوالب الجميلة وأداة السحب والإفلات والتجزئة القائمة على المشاركة للمسوقين تقديم محتوى مستهدف لقوائم كبيرة من المشتركين دون أي خبرة فنية.
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات الفردية وحتى الشركات المتوسطة والكبيرة. من خلال عمليات التكامل المخصصة لمنصات التجارة الإلكترونية، يمكنك ببساطة إضافة منتجات إلى رسائلك الإخبارية عن طريق نسخ ولصق عنوان URL الخاص بالمنتج، وسيقوم المرسل تلقائيًا باستخراج صور المنتج وأوصافه وأسعاره والمزيد. يمكن للمدونين ومسوقي المعلومات استخدام ميزات الأتمتة الشاملة لـ Sender ومشاركة الرسائل الإخبارية مع متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع النتائج. علاوة على ذلك، يقدم Sender العديد من الميزات الإضافية للمساعدة في الوصول إلى أفضل نتائج تسويقية من خلال إيقاف إشعارات الدفع، وتسلسلات البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والآلية، وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات، وأداة إنشاء نماذج الاشتراك بالسحب والإفلات سهلة الاستخدام. كل هذه الميزات متوفرة في جميع خطط المرسل، بما في ذلك خطة مجانية للأبد سخية، والتي تسمح بإرسال ما يصل إلى 15000 بريد إلكتروني إلى 2500 مشترك كل شهر.
Transpond
transpond.io
إدارة المشتركين وتصميم قوالب جميلة وإنشاء رسائل بريد إلكتروني آلية وإرسال الحملات وتتبعها. مرحبًا بكم في Transpond - منصة التسويق المتطورة. جرب Transpond - مجموعة تسويقية سهلة الاستخدام. قم بإنشاء اتصالات متميزة لإرسالها إلى عملائك وتنمية أعمالك.
Litmus
litmus.com
عباد الشمس هو الطريقة التي يقوم بها المسوقون بجعل كل إرسال مهمًا. إنه مكون أساسي في مجموعتك التقنية التي تسمح لك بإنشاء وتخصيص واختبار ومراجعة وتحليل كل بريد إلكتروني ترسله. ترسل العديد من الشركات رسائل بريد إلكتروني معطلة دون معرفة ذلك، وتفتقد الرؤى الأعمق اللازمة لتحسين النتائج حقًا، وتكافح من أجل تخصيص رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع. مع Litmus، يمكنك الحصول على طريقة أفضل لبناء كل رسالة صادرة واختبارها والثقة بها. ولهذا السبب توجه إلينا أكثر من 700000 متخصص في التسويق، بما في ذلك 80% من قائمة Fortune 100. وهذه هي الطريقة التي حققنا بها معدل رضا العملاء بنسبة 98%. عباد الشمس. جعل كل إرسال العد.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد مؤسسات B2B على العمل معًا للفوز بمزيد من الصفقات. بسيط بما فيه الكفاية لأي مستخدم ومتطور بما فيه الكفاية لأي عمل تجاري، تم تصميم Nutshell للفرق التي سئمت من التوفيق بين أدوات المبيعات والتسويق المنفصلة ولا ترغب في الدفع لمشرف متفرغ لإدارة برامجها. يشتمل كل اشتراك في Nutshell على عدد غير محدود من جهات اتصال CRM وتخزين البيانات، وأدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص بالكامل، ومساعدة مجانية في ترحيل البيانات، ودعم مباشر على مستوى عالمي، كل ذلك بسعر مناسب للغاية. يتكامل Nutshell مع البرامج التي تستخدمها الشركات الصغيرة بالفعل، بما في ذلك Google Workspace/Gmail وMicrosoft Office/Outlook وQuickBooks Online وIntercom وSlack. تقدم Nutshell أيضًا تطبيقات iPhone وAndroid الأصلية، مما يسمح لمندوبي المبيعات بإنشاء معلومات الاتصال والبحث فيها وتحريرها أثناء تواجدهم في الميدان. تم إطلاق Nutshell في عام 2010، وهو يخدم الآلاف من الشركات حول العالم وقد تم اختياره كأفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) من حيث سهولة الاستخدام والقدرة على تحمل التكاليف.
Metrilo
metrilo.com
تساعد Metrilo العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل بيانات التسويق والعملاء قابلة للتنفيذ، والتركيز على الاحتفاظ وCLTV الأعلى. وتشمل الأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات العملاء، والتجزئة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة. التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية أمر سلس.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تحتوي على أداة إنشاء النوافذ المنبثقة متعددة الاستخدامات. فهو يساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على جذب العملاء المتكررين. يوفر التطبيق للتجار الأدوات التي يحتاجونها لتقديم العروض الخاصة، ومنع التخلي عن عربة التسوق، وإجراء الاستطلاعات، وجمع رسائل البريد الإلكتروني، وإدارة جهات الاتصال، وإنشاء عمليات أتمتة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإرسال عمليات بث عبر البريد الإلكتروني. يحتوي Getsitecontrol على تطبيق Shopify رسمي، ومكون إضافي لـ WordPress، وتطبيق Wix. ومع ذلك، فهو يعمل على أي منصة ويب أخرى بما في ذلك Squarespace وBigcommerce وMagento وغيرها.
Levitate
levitate.ai
تأسست شركة Levitate في عام 2017 على يد منشئ ShareFile جيسي ليبسون، وهي تساعد الشركات الصغيرة على التركيز على ما تفعله بشكل أفضل: بناء العلاقات. Levitate هي أداة تسويقية للبقاء على اتصال مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على بناء علاقات حقيقية مع عملائها والحفاظ عليها. تتيح منصة Levitate للمستخدمين إرسال رسائل بريد إلكتروني شخصية على نطاق واسع، والبقاء على اتصال مع العملاء عبر الرسائل النصية، وإرسال الاستطلاعات، وجدولة الاجتماعات، وتذكر الحقائق الأساسية حول جهات الاتصال الخاصة بهم، وتحقيق أهداف العمل من خلال نهج شخصي - كل ذلك مع مدرب تسويق مخصص من قبلك جانب.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend هو برنامج اتصالات للشركات والمطورين. نحن نقدم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والصوت والبريد عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني والفاكس - لمساعدتك في التحدث إلى الأشخاص الذين يهمونك. يتم دعم ClickSend بواسطة فريقنا الموهوب الذي يضم أكثر من 100 شخص يعملون في أستراليا والفلبين وإنجلترا وأمريكا وفيتنام وخارجها. يتم استخدام أدوات ClickSend من قبل بعض العلامات التجارية والمؤسسات والمطورين الأكثر ثقة على مستوى العالم. لأنها سهلة الاستخدام والأتمتة والتكامل. يوفر ClickSend دعمًا مفيدًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتسليمًا سريعًا عبر منصة آمنة وموثوقة. يرسل عملاء ClickSend الرسائل عبر ClickSend Dashboard أو تطبيق الهاتف المحمول أو واجهة برمجة التطبيقات المرنة أو عمليات التكامل. من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات، يعمل ClickSend على تشغيل مليارات الرسائل حول العالم من خلال أكثر من 232 اتصالاً مباشرًا بشركة الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickSend يتم دائمًا الدفع حسب الاستخدام. ولهذا السبب فإن ClickSend هو حل الاتصالات التجارية. ClickSend هي بكل فخر جزء من Sinch، سحابة اتصالات العملاء.
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. نحن نفعل ذلك من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي التعلم الآلي لاتخاذ القرار بشأن أنشطة المبيعات المهمة، وتعزيز المراسلة بكل لغة، والقضاء على الحاجة إلى حلول نقاط البيع المختلفة، وبالتالي تحقيق معدلات تحويل فائقة.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks عبارة عن منصة متكاملة لمشاركة العملاء. تساعد ميزات مثل المهام للفرق، وإمكانيات إدارة العملاء، وإنشاء مسارات عمل تلقائية، وتعيين رسائل البريد الإلكتروني، ووضع علامات على رسائل البريد الإلكتروني للبقاء منظمًا، وإضافة ملاحظات داخلية على تخفيف عبء عمل البريد الإلكتروني وتخفيف العبء على رسائل البريد الإلكتروني لفريقك. علاوة على ذلك، لدى Helpmonks خيار الدردشة المباشرة المضمن في كل خطة ومنصة قوية لتسويق البريد الإلكتروني لحملات البريد الإلكتروني ومشغلات البريد الإلكتروني الآلية. علاوة على ذلك، تعد Helpmonks أداة البريد الوارد المشتركة الوحيدة التي توفر نماذج نشر متعددة - SaaS (مستضافة)، وخوادم سحابية مخصصة، وخيارات محلية (مستضافة ذاتيًا) ويتم تسعيرها لكل صندوق بريد وليس لكل مستخدم. Helpmonks هو برنامج صندوق بريد مشترك يمكّن فريقك من التعاون في محادثات البريد الإلكتروني. تجعل Helpmonks جميع صناديق البريد المشتركة الخاصة بك متاحة في موقع مركزي، بحيث تكتسب مؤسستك الشفافية والرؤية الثاقبة لجميع رسائل البريد الإلكتروني لفريقك. لكل عضو في الفريق. في المكتب، في المنزل، أو للفرق البعيدة. علاوة على ذلك، يعمل Helpmonks مع كل مزودي خدمة البريد الإلكتروني حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام الأدوات التي تعرفها وتستخدمها بالفعل.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo عبارة عن منصة سحابية لتطبيقات الأعمال المتكاملة المصممة للشركات من جميع الأشكال والأحجام. فهو يسمح لك بإدارة أي مهمة تجارية تقريبًا باستخدام تطبيقات Apptivo، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى الفوترة والدعم وكل شيء بينهما. مع Apptivo، لا يوجد تسعير لكل تطبيق؛ يمكنك الوصول إلى النظام الأساسي بأكمله بدءًا من 10 دولارات شهريًا فقط لكل مستخدم. سواء كنت تستخدم Apptivo لتطبيق واحد أو لإدارة عملك بالكامل، فسوف يقدم قيمة مذهلة للمؤسسة. تغطي تطبيقاتها دورة حياة العميل الكاملة: * التسويق: إنشاء قوائم مستهدفة لجهات الاتصال، وإنشاء حملات البريد الإلكتروني وتقديمها، وتتبع التحليلات. * المبيعات: قدرة كاملة على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع إدارة قوية للاتصالات وخط أنابيب المبيعات والأتمتة وإعداد التقارير. * مكتب المساعدة: نظام تذاكر قوي مع تكامل البريد الإلكتروني وبوابة الويب وتتبع الوقت. * إدارة المشروع: إدارة جداول المشروع عبر مخططات جانت، وتتبع الوقت والمعالم، وفاتورة الجهد المبذول. * الخدمة الميدانية: تعيين أمر العمل وإرساله، وصورة الهاتف المحمول، والوقت، والتقاط المواد، وإعداد الفواتير. * عرض الأسعار والفوترة: أنشئ عروض أسعار احترافية وأرسلها بالبريد الإلكتروني إلى عميلك من خلال إمكانات الفوترة المتكاملة والفوترة المتكررة. * إدارة الطلبات: تحويل عروض الأسعار إلى طلبات، وتتبع المخزون والشحنات، وإصدار فاتورة للعميل مقابل منتجك. * المشتريات وسلسلة التوريد: إدارة البائعين وتتبع أوامر الشراء والفواتير وإدارة المخزون. يتم استخدام Apptivo من قبل مئات الآلاف من الشركات من 193 دولة حول العالم ويمكنها استيعاب مستشارين مستقلين تصل قيمة شركاتهم إلى مليار دولار. تعد مرونة Apptivo أحد عناصر التمييز الأساسية الثلاثة: القدرة على تحمل التكاليف والمرونة والقدرة. بفضل مجموعته الكاملة من تطبيقات الأعمال المتاحة بسعر واحد، فإنه يوفر ميزات غنية وقوية عبر مجموعة واسعة من التطبيقات التي توفر إمكانات لا مثيل لها لقيمتها، مع إمكانات التكوين الأفضل في فئتها التي تجعل النظام مرنًا لأي نوع من أنواع التطبيقات. عمل.
Sendy
sendy.co
Sendy هو تطبيق نشرة إخبارية عبر البريد الإلكتروني مستضاف ذاتيًا يتيح لك إرسال رسائل بريد إلكتروني قابلة للتتبع عبر Amazon Simple Email Service (SES). يتيح لك ذلك إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية موثقة بسعر منخفض للغاية دون التضحية بإمكانية التسليم.
Campaigner
campaigner.com
ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني المتقدمة بجزء بسيط من التكلفة. جميع ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأساسية والمتقدمة التي تحتاجها لتنمية أعمالك دون تكلفة إضافية لمجموعة التسويق. تجربة الحملة اليوم!
Markate
markate.com
Markate.com: أدوات قوية لإدارة علاقات العملاء وإدارة الوظائف وأتمتة التسويق لمقدمي الخدمات المنزلية يعد تطبيق Markate مثاليًا لكل شركة خدمات تبحث عن حل إدارة شامل وبأسعار معقولة وجاهز للجوال وسهل الاستخدام. تعرف على كيفية مساعدة Markate لأعمالك. * عملك، طريقك مع Markate ماركيت شركاء معك، يعملون معًا لتحقيق أهداف عملك. * تبسيط العمليات الخاصة بك لتحقيق الكفاءة تم تصميمه لتقليل الأعمال الورقية وأتمتة العمليات وتوفير وقتك. * حلول مرنة وبأسعار معقولة تناسب احتياجاتك تم تصميمه لتمكين الشركات الصغيرة ومساعدتها على العمل بكفاءة أكبر مع تقليل النفقات. * تعظيم الوقت والموارد والأرباح إنه هنا لتبسيط عملياتك حتى تتمكن من التركيز على ما يدفع عملك حقًا إلى الأمام. * حافظ على العملاء مدى الحياة مجهزة بأدوات التسويق المصممة لزيادة الاحتفاظ بالعملاء، وهو جانب حاسم في عملك الناجح.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email هي شركة كندية بولندية تأسست عام 2010. بعد سنوات عديدة من تزويد العملاء بخدمات البريد الإلكتروني، تعد Elastic Email اليوم منصة مذهلة لتسويق البريد الإلكتروني، مبنية على واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني الأكثر فعالية من حيث التكلفة. من خلال SMTP Relay، وواجهة برمجة التطبيقات HTTP القوية، وواجهة المستخدم البديهية، والدعم العالمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتسعير المصمم مع وضع الشركات الصغيرة في الاعتبار، فإن Elastic Email يشجعك ويدعمك في إنشاء وإرسال حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك. استخدم قوة المجموعة الشاملة من الأدوات الحديثة والحلول الذكية لتوسيع نطاق أعمالك وبناء علاقات أعمق مع عملائك. جائع للمزيد؟ قم بزيارة صفحة تكامل البريد الإلكتروني المرنة لمعرفة كيف يمكنك دمج عملك مع خدمات البريد الإلكتروني المرنة.
GoSquared
gosquared.com
أول منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المستدامة في العالم. قم بالتبديل من MailChimp لإرسال حملات بريد إلكتروني أفضل وزيادة جمهورك واستعادة الكوكب.
Big Mailer
bigmailer.io
منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني بأسعار معقولة - مجمعة + متقطعة + معاملات - ما يصل إلى 1000 جهة اتصال مجانية، تدعم BigMailer جميع أنواع حملات البريد الإلكتروني الرئيسية - المجمعة، والأتمتة، والتقطير، والمستجيبين التلقائيين، وRSS إلى البريد الإلكتروني، والمعاملات - وتسمح للمرسلين ذوي الحجم الكبير بدمج جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم الأنشطة على منصة واحدة. تتيح إدارة العلامات التجارية المضمنة تحسين سير العمل للوكالات والفرق الكبيرة والشركات متعددة المنتجات والصانعين الذين لديهم مشاريع متعددة. قم بدعوة عدد غير محدود من المستخدمين أو العملاء بمستوى الأذونات المناسب وقم بتغيير الوصول في أي وقت. يتوفر خيار البطاقة البيضاء في خطط الوكالات والمؤسسات. تتم معالجة حالات الارتداد وإلغاء الاشتراك والشكاوى تلقائيًا. خيار الخدمة الذاتية لتصدير القوائم أو حذفها في أي وقت دون التواصل مع الدعم. خيارات مرنة لإدارة قوالب البريد الإلكتروني - أنشئ قوالب جميلة محسنة للجوال باستخدام محرر السحب والإفلات الخاص بنا، أو استخدم محررنا الكلاسيكي لإدارة قوالب علامتك التجارية الحالية وتحريرها كنص منسق أو تعليمات برمجية. استضافة عدد غير محدود من الصور لاستخدامها في القوالب الخاصة بك. مشاركة القوالب المحددة بين العلامات التجارية. تبدأ جميع الحسابات بالمستوى المجاني، ولا يلزم وجود نسخة CC.
INBOX
useinbox.com
قم بإنشاء استراتيجية التسويق الخاصة بك. أرسل في ثوانٍ. قم بإرسال وتحليل حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. ابدأ خطتك المجانية برصيد غير محدود. مجانا مدى الحياة! قم بالتسجيل مجانًا تعرف على الأسعار INBOX هي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتمتع بميزات ومرونة أكثر قوة من أي أداة أخرى سهلة الاستخدام. قم بإنشاء حملة في | قم بإنشاء تسويق عبر البريد الإلكتروني سوف يعجب به المشتركون في INBOX
Bluecore
bluecore.com
Bluecore عبارة عن منصة لتسويق التجزئة تساعد المسوقين على تحويل البيانات إلى حملات مدرة للدخل في دقائق. من خلال البيانات المضمنة مباشرة في سير عمل الحملة إلى جانب النماذج التنبؤية التي تعتمد على الإشارة والنقر، يمكن لمسوقي التجزئة ترك العمليات اليدوية في الرؤية الخلفية وتشغيل أي اتصال وأتمتة تحديد من وماذا ومتى وأين لكل بريد إلكتروني وجوال وموقع ووسائط مدفوعة. رسالة لكل متسوق على حدة. تثق أكثر من 400 علامة تجارية في Bluecore لزيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء بسرعة وتحقيق إيرادات يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك Express وBass Pro Shops وLenovo وSteve Madden وAlo Yoga وLulu & Georgia.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني في مهمة عالمية لمساعدة الشركات في كل مكان على إقامة علاقات مع عملائها. * إنشاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم تحويلها يمكن للمستخدمين من أي مستوى مهارة إنشاء حملات بريد إلكتروني تحقق النتائج. تعمل أداة إنشاء البريد الإلكتروني البديهية بدون تعليمات برمجية والمقترنة بقوة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على تسهيل إرسال الرسائل التي تلقى صدى لدى جمهورك أكثر من أي وقت مضى. ابدأ من الصفر، أو اختر من مكتبة واسعة من القوالب الجاهزة. * تنمو قائمتك أنشئ صفحات مقصودة ونماذج واستطلاعات مخصصة لتنمية قائمتك وإشراكها. يمكن لأي شخص استخدام أدوات جذب العملاء المحتملين البسيطة الخاصة بـ Benchmark Email لجذب مشتركين جدد. أو اتصل بأدوات العملاء المحتملين التي تحبها باستخدام Zapier. * إضفاء الطابع الشخصي على التواصل أرسل محتوى بريد إلكتروني مخصصًا وفي الوقت المناسب باستخدام سير عمل الأتمتة في أداة إنشاء مرئية. قم بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني بناءً على سلوك أو سمات جهات الاتصال الخاصة بك. * تحسين وقياس النجاح توفر أدوات إعداد التقارير نظرة ثاقبة للحملات الأفضل أداءً، بينما يوفر اختبار أ/ب وسيلة لتحسين مقاييسك الرئيسية. على مدى عقود من الزمن، توفر Benchmark Email للشركات في جميع أنحاء العالم أدوات ذكية للتسويق عبر البريد الإلكتروني لمساعدتها في الوصول إلى جمهورها.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok، منصة التسويق عبر الإنترنت الشاملة للوكالات الرقمية والمسوقين والشركات والاستشاريين. الوظائف منشئ مواقع الويب، ومنشئ مسارات التحويل، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة، والتجارة الإلكترونية تتضمن إدارة علاقات العملاء (CRM) مع التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات، والجدولة عبر الإنترنت، وأتمتة سير العمل، والتحليلات، وخطافات الويب، والمزيد! الحل الأمثل لك. تضمن لك سهولة السحب والإفلات وبساطة السحب والإفلات ومجموعة أدوات التحويل عائد الاستثمار المالي. ابدأ بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا!
Cakemail
cakemail.com
جميع الأدوات التي تحتاجها لتوصيل رسائل البريد الإلكتروني التي يريدها الأشخاص. قم بإشراك جمهورك وتنمية أعمالك باستخدام الأدوات والدعم المستمر الذي تحتاجه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية والمعاملات.
MailUp
mailup.com
يعد MailUp حلاً بسيطًا وقابلاً للتطوير لإنشاء الحملات التسويقية لتطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمراسلة وأتمتتها وتخصيصها. يحظى بثقة ما يزيد عن 10,000 عميل حول العالم، فهو يوفر ميزات أتمتة متقدمة وأفضل التقنيات لاستراتيجيات التسويق الخاصة بك. حل كامل لاحتياجات التسويق متعدد القنوات: النشرات الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات ونماذج الاشتراك والصفحات المقصودة والعروض الترويجية والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات المراسلة (Facebook Messenger وTelegram) وغير ذلك الكثير! جرّب أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإسقاط، ودمج مجموعتك التسويقية، وأنشئ مسارات عمل تلقائية متعددة القنوات في غضون ثوانٍ، وراقب أداء حملتك من خلال تقارير متعمقة. إيطالي بالولادة، دولي بالمهنة. تأسست MailUp في عام 2003، وتطورت على مر السنين لتصبح الشركة الرائدة في السوق في إيطاليا وتعمل في أكثر من 50 دولة، ولها 5 فروع حول العالم. تثق أكثر من 10000 شركة حول العالم في MailUp كشريك استراتيجي لأنشطة التسويق الرقمي الخاصة بها. يقدم MailUp أفضل البنية التحتية والشهادات الدولية لضمان أقصى قدر من إمكانية تسليم رسائلك. يتم استكمال منصة المراسلة القوية الخاصة بها بمجموعة من الأدوات لمساعدة حملاتك التسويقية اليومية على العمل بسلاسة. فرقها في مراكز التكنولوجيا في كريمونا (إيطاليا) ووادي السيليكون هي في طليعة تطوير البرمجيات المرنة والقابلة للتطوير والمتكاملة.
Flexmail
flexmail.be
لقد جعل Flexmail التسويق عبر البريد الإلكتروني أمرًا سهلاً: حيث يمكنك تصميم رسائل البريد الإلكتروني والحملات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك، والوصول إلى الأشخاص المهمين بالنسبة لك والتعلم من النتائج الصحيحة. شاهد الصورة الأكبر لكل شخص في قائمتك، واجمع المعلومات معًا باستخدام النماذج والصفحات المقصودة، وقم بإعداد رسائل مخصصة ومتابعة التشغيل الآلي. يدعم Flexmail التواصل متعدد اللغات بشكل كامل ويقدم لك أفضل إمكانية التسليم.
SendX
sendx.io
SendX هو برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني سهل الاستخدام وبأسعار معقولة وغني بالميزات للمسوقين وأصحاب الأعمال. تفتخر SendX بتمكين المسوقين من خلال واحدة من أبسط واجهات المستخدم في الصناعة. يوفر SendX عمليات إرسال غير محدودة للبريد الإلكتروني مع كل خطة، وإمكانيات أتمتة قوية، ودعمًا مباشرًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني الأفضل على الإطلاق. أكثر من 3000 شركة حول العالم تثق في SendX لتسويق بريدها الإلكتروني. **ابدأ بفترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا (لا يلزم وجود بطاقة ائتمان). **يبدأ السعر من 7.49 دولارًا شهريًا الميزات والفوائد الرئيسية: - إرسال حملات بريد إلكتروني غير محدودة - إنشاء قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام النماذج والنوافذ المنبثقة - أدوات أتمتة قوية - التصميم باستخدام محرر البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات (لا يتطلب الأمر أي تعليمات برمجية) - الأفضل من نوعه إمكانية تسليم البريد الإلكتروني (احصل على رسائل البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها في البريد الوارد الأساسي - خدمة الترحيل المجانية (سنقوم بترحيل حساب التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك من أي ESP مجانًا) - موثوق به من قبل أكثر من 3000 شركة حول العالم - نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا (لا يلزم وجود بطاقة ائتمان، إعداد فوري)
MadMail
madmail.allapps.io
أصبح التسويق عبر البريد الإلكتروني أمرًا بسيطًا، قم بإحداث ثورة في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني باستخدام MadMail من allapps.io. تواصل بسهولة مع جمهورك، سواء كانوا عملاء أو عملاء أو عملاء محتملين، وادفع التفاعل إلى آفاق جديدة. قم بصياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة، واجذب انتباه المستلمين، وحقق نتائج رائعة. الميزات: 👉 إنشاء حملة بدون جهد: صمم رسائل بريد إلكتروني ملفتة للنظر باستخدام قوالب سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص. 👉 التقسيم والاستهداف: يمكنك الوصول إلى الجمهور المناسب بدقة من خلال التقسيم المتقدم. 👉 الأتمتة: قم بإعداد سير العمل الآلي لرعاية العملاء المحتملين والمستخدمين على متن الطائرة والمزيد. 👉 محتوى جذاب: قم بتضمين الصور ومقاطع الفيديو والعناصر التفاعلية لجذب الانتباه. 👉 التحليلات والرؤى: احصل على رؤى قيمة باستخدام مقاييس أداء البريد الإلكتروني التفصيلية. 👉 تصميم سريع الاستجابة: تأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك تبدو رائعة على أي جهاز، مما يعزز تجربة المستخدم. 👉 التخصيص: قم بصياغة رسائل مخصصة لجعل كل مستلم يشعر بالتقدير. 👉 إدارة القائمة: تنظيم وإدارة جهات الاتصال الخاصة بك بكفاءة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. 👉 اختبار A/B: قم بتحسين حملاتك عن طريق اختبار عناصر مختلفة لتحقيق معدلات تحويل أعلى. مع MadMail، أنت لا تقوم فقط بإرسال رسائل البريد الإلكتروني - بل تقوم بتكوين اتصالات ذات معنى. ارفع مستوى استراتيجيتك التسويقية وشاهد عملك يزدهر. جرب MadMail اليوم واختبر قوة التسويق عبر البريد الإلكتروني المؤثر.
Glue Up
glueup.com
Glue Up عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) شامل يساعدك على بناء مجتمعك وتنميته من خلال الأحداث والعضويات والأدوات الرقمية الأخرى من مكان واحد. تدمج منصة Glue Up الكل في واحد أفضل إدارة علاقات العملاء وإدارة الأحداث وإدارة العضوية والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة المشاريع وإدارة التدريب والاستطلاعات والتمويل وأدوات الإنتاجية الأخرى. تأتي الحلول السحابية من Glue Up مع تطبيقين للهواتف المحمولة - أحدهما للمؤسسات والآخر لمجتمعاتها. تعتبر الحلول مثالية للجمعيات والغرف التجارية ومنظمي الأحداث وجميع المنظمات القائمة على الأعضاء الذين يرغبون في خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل - حتى عندما لا يكون الاجتماع شخصيًا ممكنًا دائمًا. منذ جائحة عام 2020، تم تجهيز Glue Up أيضًا بميزات مشاركة متقدمة مثل سرعة الشبكات أو حل مشاركة المجتمع أو حل مشاركة الندوة عبر الإنترنت.