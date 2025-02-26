برامج محتوى التعلم الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - تركمانستان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يلبي موفرو محتوى التعليم الإلكتروني احتياجات الشركات والمهنيين من خلال تقديم مكتبات محتوى جاهزة يمكن الوصول إليها عبر السحابة. تشمل هذه المكتبات دورات ودروسًا ومقاطع فيديو وكتبًا في موضوعات متنوعة مثل مهارات الأعمال والإدارة والقيادة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب على الامتثال للصحة والسلامة البيئية (EHS) والمزيد. تعد نماذج الاشتراك شائعة بين هؤلاء المزودين، حيث تمنح عددًا محددًا من المستخدمين حق الوصول إلى المحتوى المنسق. بالإضافة إلى ذلك، يتقاضى بعض موفري التعليم الإلكتروني رسومًا مقابل شهادات الإكمال أو يقدمون إمكانية الوصول على مستوى المؤسسة إلى الدورات التدريبية وميزات التعليم الإلكتروني المتقدمة. يقدم بعض مقدمي الخدمة أيضًا برامج نظام إدارة التعلم (LMS) أو عمليات التكامل المصممة لاستكمال مكتبات المحتوى الخاصة بهم. تساعد حلول وتكاملات نظام إدارة التعلم (LMS) الشركات وأقسام التعلم في الإشراف على التقدم المحرز في التدريب على التعلم الإلكتروني لموظفيها وتحسينه. علاوة على ذلك، يمكن لشركات التدريب دمج حلول محتوى التعليم الإلكتروني بسلاسة مع برامج نظام إدارة التدريب الحالية الخاصة بها.
إرسال تطبيق جديد
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هي منصة مخصصة لتطوير الموظفين توفر للشركات الأدوات اللازمة لإشراك أفرادها وتمكينهم من النمو بشكل احترافي من خلال كيفية - على متنها وتمكين وتطوير والاحتفاظ بها طوال دورة حياة الموظف. Juno Journey هي LMS التي تستخدمها الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء-والتي تدفع تأثير القاع. تمكن Juno Journey فقط فرق L+ D من دمج المحتوى الخارجي ذي الصلة بسلاسة من أكثر من 100 منصة إلى مسارات تطوير لكل موظف على حدة ، وتتبع وإدارة رحلات التعلم بسهولة على مستوى الشركة. والنتيجة هي فرق L+D التي تقضي وقتًا أقل في إدارة البرامج ، والموظفين الأكثر انخراطًا ، والشركات التي تفوز في الاقتصاد التكنولوجي العالمي. تشارك الشركات ذات النمو المرتفع مع Juno Journey لتنمو ، والانخراط ، والتعليق ، والاحتفاظ بها في القوى العاملة في جزء صغير من الوقت وتكلفة حلول التعلم التقليدية.
getAbstract
getabstract.com
أعرف أفضل. افعل ما هو أفضل. ماذا يمكنك أن تتعلم في 15 دقيقة؟ من خلال توفير الوصول السهل إلى المعرفة المتخصصة الملخصة، تساعد getAbstract المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم على استخدام المعرفة بكفاءة.
Nolej
nolej.io
NOLEJ هي عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتسهل التعلم اللامركزي من خلال إنشاء برامج تعليمية تفاعلية ورسم بياني للمعرفة العالمية. تم تصميم الأداة لخدمة الإعدادات التعليمية بدءًا من الفصول الدراسية من الروضة وحتى التعليم العالي من خلال تحويل المواد التعليمية غير المستغلة إلى محتوى جذاب وتفاعلي. تتيح الأداة لمصممي التعليم والمدرسين الاستفادة من الموارد الموجودة مثل الكتب المدرسية ومحتوى الفيديو وموارد الوسائط الأخرى عبر الإنترنت، وتحويلها إلى تجارب تعليمية تفاعلية. تتضمن بعض إمكانات المحتوى التفاعلي إنشاء مقاطع فيديو تفاعلية غنية، وبطاقات تعليمية يتم إنشاؤها لكل مفهوم رئيسي، ومسارد مستمدة من المفاهيم الأساسية والكلمات ذات الصلة في المحتوى، بالإضافة إلى العديد من التفاعلات المشابهة للألعاب مثل الكلمات المتقاطعة وألعاب البحث عن الكلمات. يمكن استخدام المواد التي تم إنشاؤها كمحتوى مستقل أو يمكن تصديرها للتكامل مع أنظمة إدارة التعلم (LMS) أو منصات تجربة التعلم (LXP) أو مخازن سجلات التعلم (LRS) الحالية، مع دعم تنسيقات SCORM وxAPI وH5P. تقدم هذه المنصة حلاً للمدرسين والمعلمين لتوفير الوقت في إنشاء محتوى جذاب مع استخدام الموارد غير المستخدمة بشكل كافٍ.
Uxcel
uxcel.com
ينتشر مديرو التصميم بشكل ضئيل للغاية. يُتوقع منك رسم خريطة لمهارات فريقك، وتحديد المواد التعليمية من عشرات المنصات، فقط لتكتشف أنك تفتقر إلى الرؤى حول كيفية تأثير التعلم على نمو الأفراد والفرق والأعمال. ماذا لو كان لديك أداة تحتوي على مواد تعليمية مختصرة ودقيقة وممتعة تؤثر بشكل مباشر على مهارات فريقك ومخرجاته؟ علاوة على ذلك، هل ستفتح المهارات الفريدة لفريقك بأكمله ونقاط قوته ومجالات التحسين؟ ألن يكون ذلك رائعًا؟ تعرف على Uxcel - الطريقة الوحيدة لرفع مستوى فريق التصميم الخاص بك من خلال رسم خرائط المهارات الآلية، المدعومة بمئات من المواد التعليمية المقطرة والدقيقة والمسلية التي صممها المصممون. ماذا يمكنك أن تفعل مع أوكسل؟ - أنشئ الرسم البياني لمهارات فريقك في أقل من 20 دقيقة: احصل على نظرة شاملة لمجموعة مهارات فريقك عبر 65 مهارة تصميم، مجمعة في 6 فئات رئيسية. - قم بقياس فريقك مع الصناعة: قارن فريقك مع أكثر من 230 ألف مصمم على Uxcel عبر الأدوار والمناطق وسنوات الخبرة. - شاهد مهارات فريقك تنمو بمرور الوقت: شاهد تأثير التعلم والتقييمات وتحديات التصميم وكيف قاموا بتحسين فريقك شهرًا بعد شهر. - النمو والتعلم النشطان: تحديد مجالات التحسين وتزويدهم بالمواد التعليمية المخصصة لمستوى مهاراتهم. - بناء مسار تعليمي مخصص: قم بتعيين دورات ودروس وتقييمات وتحديات محددة لتحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة. - تحسين أدائهم بنقرة واحدة: اكتشف أفضل مهارات المصمم الخاص بك، وقم بتوظيفهم في المشاريع المناسبة، في الوقت المناسب لتحقيق أقصى قدر من مخرجات التصميم الخاصة بهم. كيف نحن مختلفون؟ - نحن تفاعليون ومفعمون بالألعاب: مئات الساعات من الدورات التدريبية التفاعلية والمسلية والدروس والتقييمات وتحديات الحياة الواقعية. - نحن لا نضيع وقتك: تعلم بالسرعة التي تناسبك. ما استغرق منك 3 أشهر لتتعلمه، يستغرق يومًا واحدًا مع Uxcel. - متاح للجميع، في كل مكان: قم ببناء عادات تعليمية صحية، على أي جهاز أو منصة.
Gnowbe
gnowbe.com
قم بإنشاء تجارب تعلم مصغر تفاعلية وقائمة على المجموعة في دقائق! تعمل أداة التأليف الحائزة على جوائز Gnowbe على تمكين المبدعين من تصميم تجارب التعلم المشتركة وتسهيلها وتحليلها - وهي مثالية للتدريب والتأهيل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - التعلم المصغر - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلكتروني - الوصول دون اتصال بالإنترنت - تصميم الهاتف المحمول أولاً - يمكن الوصول إليه على أي جهاز - البيانات والتحليلات المتعمقة - اللعب - الشهادة - التخصيص - نشر الجلسة المجدولة - التكامل مع أكثر من 200 منصة Gnowbe تم تصميمه بناءً على أحدث الأبحاث وعلم التعلم، مما يجعل من السهل للغاية إنشاء دورات تدريبية جذابة ومؤثرة للغاية تبتعد عن استهلاك المحتوى السلبي إلى التطبيق التأملي. من خلال تجربة سطح المكتب/الهاتف المحمول السلسة ودعم أكثر من 100 لغة، يعمل Gnowbe على تمكين المبدعين ودعم المتعلمين في أي وقت وفي أي مكان. يقوم منشئو المحتوى عادةً بإنشاء ما يلي: - تجارب الإعداد للفرق البعيدة - تجهيزات السلامة والصحة والعافية - الإعداد للشهادة - تجارب تعليمية جديدة (مختلطة وعبر الإنترنت) - المصنفات الرقمية - دورات التعلم الإلكتروني - برامج التدريب والتعليقات - أدلة المبيعات والمنتجات - الفريق المشاركة والمرح والألعاب - برامج تكوين العادات اليومية
Sales Impact Academy
salesimpact.io
أكاديمية Sales Impact هي منصة رائدة لتطوير المهارات لفرق الإيرادات ذات النمو المرتفع. نحن نقدم التدريب المستمر والتعزيز والتدريب بقيادة الخبراء لمساعدة الممثلين على الوصول إلى ذروة الإنتاجية. تم إطلاق الشركة في أكتوبر 2019 ولديها بالفعل أكثر من 200 عميل بما في ذلك Outreach وG2 وKlaviyo وVerbit. تضم قائمة التدريس بالفعل أكثر من 50 خبيرًا عالميًا، بما في ذلك مارك روبيرج المدير التنفيذي السابق لـ Hubspot، وإليسا فينك المدير التنفيذي السابق للتسويق في Tableau، وجريج هولمز المدير التنفيذي السابق لـ Zoom، والسير كلايف وودوارد، مدير الرياضة السابق لفريق الألعاب الأولمبية في بريطانيا العظمى.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل موظف وتحسين معدلات إكمال الدورة من خلال مساعدة الشركات على بناء رحلات تعليمية مخصصة على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
CXL
cxl.com
التدريب التسويقي العميق والمتخصص CXL يحول متخصصي التسويق إلى قادة تسويق. احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 دورة تدريبية لبناء المهارات التكتيكية، يتم تدريسها بواسطة
Disco
disco.co
أطلق العنان لإمكانات مجتمع التعلم الخاص بك مع ديسكو. قم بتحسين عملية تأهيل الأعضاء، والاستفادة من مساعدة الذكاء الاصطناعي، واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ من خلال منصة Disco الحائزة على جوائز. تم اختيار Disco كواحدة من الشركات السريعة الأكثر ابتكارًا في مجال التعليم (2023) وEdTech Startup لهذا العام من خلال جوائز EdTech Breakthrough.
Passion.io
passion.io
مساعدة المدربين والخبراء على تحويل معرفتهم إلى تطبيقات جوال مربحة. أنشئ مشروعًا تجاريًا من جيبك، دون الحاجة إلى رمز.
Scaler
scaler.com
قم بتطوير مهاراتك في البرمجة من خلال الإرشاد الشخصي 1:1 الذي يقدمه خبراء MAANG من أكاديمية Scaler. كما نقدم أيضًا مقابلات وهمية ودورات مصممة خصيصًا لمساعدتك على تولي مسؤولية حياتك المهنية.
Skillspace
skillspace.ai
يقوم موقع Skillspace.ai من DPhi بأتمتة تقييمات المهارات أثناء العمل لمساعدة الشركات ذات النمو المرتفع على توظيف مهندسين وعلماء بيانات من خريجي الجامعات الجدد وذوي الخبرة العالية. تتضمن ميزات النظام الأساسي تحديات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتقييمات الآلية للمشروعات والأسئلة المتعددة الأسئلة والمزيد. كل هذا مدعوم بمحرك مراقبة قوي، والذي يمنع الغش أثناء التوظيف عن بعد. تجعل Skillspace.ai عملية توظيف الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية والذكاء الاصطناعي والسحابة والأدوار المشابهة أكثر سلاسة.
Nvolve
nvolvegroup.com
تساعد Nvolve شركات التصنيع وسلسلة التوريد والرعاية الصحية على تسريع رحلتها إلى القوى العاملة والتميز التشغيلي من خلال الابتعاد عن تعليمات العمل الورقية وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم المراجعة وتقديم تحسينات في الاستدامة والإنتاجية والجودة والسلامة. يتضمن ذلك: التحكم في المستندات باستخدام التوقيع الإلكتروني للكمبيوتر اللوحي، والتعلم السريع المعتمد على الفيديو، وأدوات التعلم المدمج. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Nvolve Marketplace الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول الشركاء المدمجة بالفعل مع Nvolve والجاهزة للاستخدام. تبدأ رحلة القوى العاملة المتصلة الخاصة بك بالتعلم والتطوير ولكنها تضيف قيمة عبر أعمالك بالكامل أول مرة وكل مرة! Nvolve مخصص لـ: • التعلم والتطوير • ESG والاستدامة • الجودة والتشغيل • الصحة والسلامة • الصيانة والعمليات • الموارد البشرية متوفر بـ 12 لغة مختلفة، منصة Nvolve معتمدة من ISO 27001:2017 وتم التحقق من صحتها من قبل GAMP5، بما يتماشى مع تطبيق لوائح EMA الأوروبية وFDA الأمريكية التي تحكم التحقق من صحة نظام الكمبيوتر.
EasyLlama
easyllama.com
من خلال الدورات التدريبية المستوحاة من كيفية استهلاك المتعلمين المعاصرين للمحتوى، تعمل EasyLlama على تغيير الوضع الراهن. إن دوراتنا التفاعلية والجذابة والأفضل في فئتها الخاصة بالصناعة مخصصة لشركتك، مما يجعلها ذات صلة بموظفيك وتساعد في تطوير بيئة ترحيبية، خالية من المضايقات والتمييز.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly هو سوق L&D حائز على جوائز يمنح الموظفين إمكانية الوصول إلى المحتوى المنسق بخبرة من أكثر من 200 من أفضل موفري المحتوى التعليمي (بما في ذلك الدورات التدريبية والكتب والمدربين واشتراكات التعلم الإلكتروني وغير ذلك الكثير). إنه يمكّن الموظفين من امتلاك رحلة التعلم الخاصة بهم بطريقة تناسب تفضيلاتهم التعليمية ومتطلبات دورهم. يدفع أصحاب العمل فقط مقابل المحتوى المستهلك بدلاً من اشتراك الموظفين في محتوى على مستوى المؤسسة لا يتم استخدامه. مع Learnerbly، عادةً ما يشهد قادة التعلم عائدًا أعلى على الاستثمار عند مستويات مشاركة صناعية تزيد عن 3X (بنسبة 40-60% شهريًا)، كما أثبت ذلك مئات العملاء، بما في ذلك أمثال Flutter وOcado وKing.com وHelloFresh.
GoodHabitz
goodhabitz.com
مع GoodHabitz، يمكنك مساعدة موظفيك على تطوير المهارات التي يحتاجونها للمستقبل. ومن خلال تقييماتنا الذاتية المبتكرة، سيكتسبون رؤى فريدة حول فرص النمو المتاحة لهم، في حين ستساعدهم دوراتنا التدريبية الرائدة عالميًا على أن يصبحوا أفضل نسخة لأنفسهم. تتوافق جميع أساليب التعلم لدينا مع الكفاءات المهمة التي تحتاجها القوى العاملة لتحقيق النجاح، اليوم وغدًا.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية مصممة على طراز TikTok ومحبوبة من قبل آلاف الفرق في أكثر من 80 دولة. نحن نساعد الموظفين على بناء المهارات الصعبة والناعمة والحياتية المطلوبة في دقائق معدودة من خلال التعلم الصغير المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي تم تخصيصه ليناسب دور كل مستخدم ووظيفته وتطلعاته. تغطي المكتبة الواسعة التي تضم أكثر من 15,000 دورة تدريبية مصغرة موضوعات الصناعة الرئيسية وأكثر من 200 من المهارات الصعبة والناعمة والحياتية، لبناء قوة عاملة شاملة تتمتع بكل المواهب والخبرة التي تحتاجها. يتم تنسيق دروسنا الصغيرة بعناية وتدريسها من قبل أكثر من 150 من خبراء الصناعة والأساتذة والجامعات والشركات الرائدة. تعلم المهارات الأساسية من مؤسسات مثل London Business School وAhrefs وGong وTerminus ومئات آخرين. متوفر بالعديد من اللغات وأساليب التعلم. نحن نقدم تفاعلًا أكبر بمقدار 6 أضعاف من منصات التعلم الإلكتروني التقليدية. لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.5mins.ai
OneRange
onerange.co
تعد OneRange رائدة في عصر جديد من برامج التطوير الاحترافي، المخصصة لإزالة العوائق التي تحول دون التعلم المستمر. تعمل منصتنا المبتكرة على تمكين المستخدمين من استكشاف مساعي تحسين المهارات والوصول إليها والإشراف عليها بسهولة من خلال سوق واسع النطاق من الموارد المنسقة. نحن ننجز المهمة من خلال: ● بناء تجربة مستخدم سلسة تستفيد من البيانات والتكنولوجيا المتقدمة ● تقديم محتوى مخصص ومتميز لكل مستخدم، بغض النظر عن مقدمي الخدمة ● تمكين الشركات من وضع إستراتيجيات تنمية المهارات والإشراف عليها وتعزيزها من خلال تحليلات شاملة نحن نقود ثورة تحسين المهارات من خلال مواءمة أهداف الشركة والتطلعات الفردية وعروض مقدمي خدمات التعلم. من خلال التركيز على الاستخدام وأتمتة سير العمل، نقوم بتحسين استثمارات التعلم، مما يوفر الوقت والمال لعملائنا.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent هي منصة التعلم الإلكتروني الأكثر شعبية في العالم والمخصصة للتوظيف وإدارة المواهب. إن المحتوى الرائد في الصناعة الخاص بنا يمكّن المؤسسات ليس فقط من العثور على أفضل المرشحين وتوظيفهم، ولكن أيضًا تعزيز ثقافة مشاركة الموظفين مع دعم التنوع والمساواة والشمول.
Vue School
vueschool.io
تعلم Vue.js والتقنيات الأمامية الحديثة والمتطورة من أعضاء الفريق الأساسي وخبراء الصناعة من خلال برامجنا التعليمية ودورات الفيديو المتميزة.
O'Reilly Learning
oreilly.com
يتبع O’Reilly وتصفية الاتجاهات والتقدم في التكنولوجيا ، ومشاركة رؤى الممارسين الخبراء من خلال منصة التعلم O’Reilly. لذلك تحصل على الإجابات التي تحتاجها لحل المشكلات الصعبة - من خط التعليمات البرمجية إلى تعلم أداة أو تقنية جديدة.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
تعلم أنه لا يجب أن يعني محاضرات مملة ، أو وتيرة محملة للمخيمات ، أو الكثير من الوقت بعيدًا عن وظيفتك أو عائلتك. مع شذرات CBT ، يمكنك تدريب 24/7 في أي مكان على مجموعة متنوعة من الأجهزة ، من راحة كرسي مكتبك أو أريكة غرفة المعيشة. فريق المدربين من الطراز العالمي لدينا هم خبراء في الصناعة الذين يستمتعون بتدريس الناس. تدريبهم مفيدة وذات صلة وجذابة - ولأن معظم مقاطع الفيديو هي 10 دقائق أو أقل ، فمن الأسهل الاحتفاظ بالمعلومات. اختر من مكتبة تدريب تضم الآلاف من مقاطع الفيديو على التقنيات المطلوبة من البائعين الذين يستخدمون على نطاق واسع ومحترمين مثل Microsoft و Cisco و AWS. كسب شهادة. الحفاظ على مهاراتك محدثة. تعلم تقنية جديدة. لديك مورد في العمل. يمكن أن تساعدك شذرات CBT على تحقيق أهدافك.
DataCamp
datacamp.com
ما هو Datacamp للعمل؟ DataCamp هو منصة الانتقال للتعرف على البيانات و AI ، والتعاون من خلال البيانات ، وتوظيف المواهب الجاهزة للوظائف. Datacamp for Business يمكّن مؤسستك بأكملها بالبيانات الحيوية ومهارات الذكاء الاصطناعي ، بغض النظر عن نقطة البداية الخاصة بك. فرق الدعم من 2-10K+ مع مزيج من أكثر التقنيات والمهارات في العالم في العالم. ساعد فريقك في بناء الثقة والمهارات من خلال التعلم النشط مع 460 بيانات ودورات AI لجميع المستويات. قم بإنشاء أكاديمية بيانات مصممة لتلبية احتياجات شركتك المحددة. تحسين الإنتاجية ، والعائد على الاستثمار ، واتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات. البيانات الرائدة في العالم ومناهج الذكاء الاصطناعى: تمكين فريقك من تطوير البيانات ومهارات الذكاء الاصطناعي باستخدام أعمق منهج تعليمي في الصناعة ، بما في ذلك Python و SQL و R و AI التوليدي و ChatGpt و Power BI و Tableau و Data Aity وأكثر من ذلك. من السهل تخصيص مسارات التعلم الحالية أو إنشاء مسارات جديدة بمساعدة فريق الخبراء لدينا. من الترميز من اليوم الأول إلى تطبيق المعرفة على مواقف الحياة الواقعية وتعزيز سير العمل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي ، فإن نهج التعلم العملي في Datacamp يبني الكفاءة 6x أسرع من التعلم التقليدي. مساحة عمل DataCamp ، IDE IDE في المتصفح: مساحة العمل هي IDE الحديثة في متصفح Datacamp ، وتسريع طريقك إلى رؤى البيانات. من خلال مساعد AI المدمج والتشغيل المستند إلى السحابة بنسبة 100 ٪ ، يمكن لفريقك رفع قدرات التحليلات بين عشية وضحاها. شهادة DataCamp: تحقيق شهادات تحقق من صحة مهارات بيانات فريقك مع تقدمها ، وتولى مسؤوليات أكبر ، وزيادة النتيجة النهائية لمؤسستك - معترف بها من قبل Forbes كبرنامج شهادة البيانات رقم 1. قم بقياس تأثير تدريب الموظفين: تصور تطوير مهارات على مستوى المؤسسة مع المرونة لدمج بيانات التعلم في أدوات الإبلاغ الحالية. تتبع بسهولة تأثير مستويات الاستثمار والمشاركة في جميع أنحاء العمل. إرشادات الخبراء في متناول اليد: يقدم فريق نجاح العملاء لدينا الموارد والرؤى حول كل شيء من أفضل الممارسات إلى تكامل SSO و LMS. سنساعدك في إنشاء حل تعليمي مفصل لمؤسستك. انضم إلى أكثر من 12 مليون متعلم ، و 2500 شركة ، و 80 ٪ من Fortune 1000 الذين يتعاونون مع Datacamp لرفع فرقهم.
Docebo
docebo.com
Docebo هي أقوى منصة تعليمية في العالم ، مصممة لتكون بديهية للمسؤولين ، والمشاركة للمتعلمين ، والتحول للشركات. تشمل المبيدات الرئيسية ما يلي: - القدرة على تقديم تجربة تعليمية مفرطة الشخصية لجماهير متعددة ، بما في ذلك الموظفين والعملاء والشركاء. كل هذه التجارب يمكن أن تكون ذات علامة تجارية فريدة وإدارتها مركزية من منصة واحدة. - قدرات الذكاء الاصطناعى الأكثر تقدما في الصناعة. يمكن للعملاء أتمتة المهام اليدوية مثل التسجيلات والترجمات وتصنيف المحتوى. مع تم إنشاؤ AI التوليدي للتعلم ، يمكن للعملاء إنشاء مواد فعالة للدورات التدريبية في بضع نقرات فقط. - القدرة على التوسع مع مؤسستك وأنت تتوسع في جماهير التعلم الجديدة والأكبر ، والمناطق الجغرافية ، واللغات ، وأكثر من ذلك. - تطبيق محمول وتكامل مع جميع البرامج الرئيسية ، بما في ذلك فرق Salesforce و Microsoft.
edureka
edureka.co
نحن منصة للتعلم الإلكتروني المباشر والتفاعلي تهدف إلى جعل التعلم في متناول الجميع. نحن نقدم دورات بقيادة المدرب، إلى جانب الدعم عند الطلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتحقيق أعلى معدلات إكمال الدورة التدريبية في الصناعة! مشاريعنا الواقعية، والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومديري التعلم الشخصي يضمنون تحقيق أهدافك التعليمية! هناك عدد لا يحصى من أسواق التعليم عبر الإنترنت على شبكة الإنترنت. وهناك نحن. نحن لسنا الأكبر. نحن لسنا أرخص. لكننا الأسرع نموا. لدينا أعلى معدل إتمام الدورة في هذه الصناعة. والسبب هو أننا لا نستسلم. عندما يلتزم الطالب بمقرر ما، فإننا نلتزم تجاه الطالب. لن نقوم بتغليفها بالسكر - سنجعلك مكتملًا، مهما حدث. ربما لم تفكر كثيرًا فيما تقوم بالتسجيل فيه، ولكننا نعتقد أنك تقوم بالتسجيل للحصول على المعرفة المفيدة والكاملة. وما نفعله، نفعله لجعل هذا الاعتقاد حقيقة. نحن ملتزمون بشكل يبعث على السخرية تجاه طلابنا. سواء كان ذلك تذكيرًا مستمرًا أو تدريبًا لا هوادة فيه أو دعمًا عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - سنتأكد تمامًا من نفاد الأعذار لعدم إكمال الدورة التدريبية.
Ethena
goethena.com
تساعدك منصة التدريب الشاملة على الامتثال من Ethena على التحقق من كل ما تحتاجه وبناء مكان عمل أفضل. يمنحك منتجنا كتالوجًا للدورات التدريبية التي سيحبها الموظفون بالفعل، ونظام إدارة التعلم (LMS) الذي يعمل على أتمتة تقديمهم، وأدوات علاقات الموظفين لدعم فريقك في المواقف الصعبة. تحظى Ethena بثقة الفرق في Zendesk وPinterest وNotion وBetterUp والمزيد. نحن مدعومون من Felicis وGSV وHomebrew وVillage Global وغيرهم من كبار المستثمرين، ويضم فريقنا الاستشاري People Ops وخبراء قانونيين مثل Frances Frei وLeonard Shen.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين والمبرمجين لإحداث تأثير من خلال التواصل المرئي المذهل في لمح البصر. استخدم التأثيرات التفاعلية والمتحركة لتوزيع المعلومات بسهولة في طبقات يمكن للمشاهدين استكشافها واكتشافها. اترك برامج إنشاء المحتوى القديمة خلفك، وأذهل جمهورك واجذبهم إليه باستخدام Genially. تأثير Wow هو مجرد بضع نقرات. اختر من بين أكثر من 1100 قالب، أو ابدأ من الصفر. انضم إلى مجتمع يضم ملايين المستخدمين حول العالم والذي يضم رجال الأعمال والمعلمين والمسوقين والمصممين والشركات مثل Hulu وDanone وMichelin وHeineken. مستقبل الاتصالات في انتظارك.
Go1
go1.com
Go1 عبارة عن مجمع محتوى عالمي يضم المكتبة الأكثر تنوعًا في العالم لدورات التطوير والدورات التدريبية للمحترفين. من خلال اشتراك واحد، يمكن لقادة التعلم والتطوير تقديم المحتوى المناسب إلى الموظف المناسب في الوقت المناسب تمامًا باستخدام أدوات الاكتشاف والتنظيم المعززة بالذكاء الاصطناعي من أكثر من 250 من موفري المحتوى الرائدين في الصناعة. تتيح عمليات التكامل لدينا مع أكثر من 70 منصة تعليمية رائدة وتطبيقات مكان العمل لفرقك الاستفادة من Go1 من خلال حلولك الحالية.
LinkedIn Learning
linkedin.com
يساعد LinkedIn Learning ، منصة التعلم الرائدة عبر الإنترنت ، المؤسسات على زيادة مشاركة المتعلم وتطوير المهارات التي يحتاجونها اليوم وغدًا. مع وجود أكثر من 16000 دورة تدريبية من قبل خبراء في العالم الحقيقي من Lynda.com-وأكثر من 50 دورة جديدة تمت إضافتها كل أسبوع-فإن المكتبة دائمًا ما تكون محدثة مع المحتوى الأكثر طلبًا والتقنية والإبداعية. بالاعتماد على رؤى من أكثر من 600 مليون عضو من LinkedIn ، يقدم LinkedIn Learning أيضًا توصيات شخصية تربط المتعلمين بموارد التعلم عبر الإنترنت الأكثر صلة. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة http://learning.linkedin.com.
OpenSesame
opensesame.com
نحن نساعد في تطوير القوى العاملة الأكثر إنتاجية وإعجابًا في العالم. من خلال الكتالوج الأكثر شمولاً لدورات التعلم الإلكتروني من أفضل الناشرين في العالم، نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة على الطريق، بدءًا من العثور على الدورات التدريبية وربطها بكفاءاتك الأساسية ومزامنتها مع نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك إلى زيادة الاستخدام وتحسين برامج التعلم والتطوير الخاصة بك. . لن تتمتع فقط بالمرونة في خيارات الشراء المتعددة من OpenSesame، بل ستجد أنه من السهل استخدام وإدارة دورات التعلم الإلكتروني الخاصة بك. يشتمل كتالوجنا المنسق بخبرة على آلاف الدورات التدريبية التي تغطي مهارات العمل والامتثال والسلامة والتكنولوجيا والشهادات والمواضيع الخاصة بالصناعة. تشمل بعض مجالات المواضيع الرئيسية ما يلي: مهارات العمل - الاتصال - الإدارة - القيادة - إدارة المشاريع - الامتثال لخدمة العملاء - الامتثال للموارد البشرية - مكان العمل والتحرش الجنسي - الخصوصية - HIPAA - القيادة والإدارة العامة لحماية البيانات - التدريب - القيادة الملهمة - المهمة والرؤية تحديد القيمة - التفويض - الامتثال لإدارة التغيير - الامتثال للموارد البشرية - مكان العمل والتحرش الجنسي - الخصوصية - HIPAA - التنوع والإنصاف والشمول في اللائحة العامة لحماية البيانات - بناء فرق متنوعة - الكفاءة بين الثقافات - القيادة الشاملة - التحيز اللاواعي - احترام السلامة - السلامة في مكان العمل - OSHA - السلامة البيئية - المواد الخطرة - تكنولوجيا معدات الحماية الشخصية (PPE) - البرمجيات - البرمجة - أمن المعلومات - التعلم الآلي - تحليل البيانات العافية - إدارة الإجهاد - التنمية الشخصية - العافية المؤسسية - العافية العقلية - شهادات اليقظة الذهنية والتأمل - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Agile - Six Sigma
BizLibrary
bizlibrary.com
في BizLibrary، نحن في مهمة تتمثل في رفع مهارات الموظفين وإنشاء أماكن أفضل للعمل والقيام بدورنا لبناء مستقبل أكثر تعاطفًا وكفاءة. نحن نركز على هذه الأهداف كل يوم من خلال دعم احتياجات التعلم والتطوير للمؤسسات من خلال منصاتنا المبتكرة والمحتوى الأفضل في فئته والدعم الاستراتيجي الذي لا مثيل له. من خلال التعلم والتطوير المدعوم من BizLibrary، يتم تزويد الموظفين بالمهارات التي يحتاجونها للوظيفة اليوم ويكونون على استعداد لمواجهة التحديات الجديدة غدًا.
Perlego
perlego.com
مع مكتبة وأدوات Perlego للموارد والأدوات الأكاديمية ، التي تثق بها الطلاب في جميع أنحاء العالم.
Pluralsight
pluralsight.com
ما هو تعدد البصر؟ مع تطور صناعتك ونموذج أعمالك، فأنت بحاجة إلى حل تعليمي يساعدك على تقديم الابتكارات الرئيسية في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. من خلال منصتنا، يمكنك تقييم القدرات التقنية لفرقك، ومواءمة التعلم مع أهداف العمل الرئيسية وسد فجوات المهارات في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة والتصميم والأمن والجوال والبيانات. كيف نفعل ذلك؟ يمكن للشركات تقييم القدرات التقنية لفرقها من خلال تقييمات المهارات والتحليلات، ومواءمة التعلم مع الأهداف الرئيسية من خلال الخطط المخصصة، وسد فجوات المهارات في المجالات الحيوية مثل السحابة، والهواتف المحمولة، والأمن، والتصميم والبيانات من خلال مكتبة كبيرة من الدورات التدريبية حسب الطلب. من أكبر شبكة من خبراء التكنولوجيا في العالم.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هي منصة الاتصالات المرئية الرائدة التي تمكن أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي وجذاب في دقائق ، دون أي تصميم أو مهارات تقنية. يستخدم أكثر من 30 مليون شخص ، من بينهم 96 ٪ من شركات Fortune 500 ، Powtoon لإشراك جمهورهم - سواء كان ذلك للتدريب على الشركات و L&D و HR و Comms الداخلية والتسويق والمبيعات والمزيد. تأسست في عام 2012 ، ولديه مكاتب في لندن وسان فرانسيسكو وتل أبيب وأوكرانيا والفلبين. مع Powtoon ، يمكنك بسهولة إنشاء مقاطع فيديو حية ورسوم متحركة مجانية (أو مدفوعة الأجر) الخاصة بك-تزيل التكلفة العالية لتوظيف فريق إنتاج الفيديو. يقدم Powtoon مكتبة ضخمة من القوالب والمشاهد والشخصيات والدعائم ومقاطع الفيديو والمقاطع الفيديو والموسيقى التصويرية والمزيد. قم بتحميل الوسائط الخاصة بك ، ومقاطع الفيديو ، وصور الصور ، والصور ، والصوت الصوتي ، وأي شيء تحتاجه لجعل جمهورك يهتم والاتصال والتصرف.
Scribd
scribd.com
Scribd هي خدمة الاشتراك في كتاب إلكتروني أمريكي و Audiobook تتضمن مليون عنوان. يستضيف Scribd 60 مليون وثيقة على منصة النشر المفتوحة. تم جمعها في عام 2007 بواسطة Trip Adler و Jared Friedman و Tikhon Bernstam ، ومقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، مدعومة من شركة Khosla Ventures و Y Combinator و Charles River Ventures و Redpoint و Redpoint المشاريع. تتوفر خدمة الاشتراك في الكتاب الإلكتروني في Scribd على Android و iOS Smartons and Dabyts ، بالإضافة إلى Kindle Fire و Nook و Computers الشخصية. يمكن للمشتركين الوصول إلى كتب غير محدودة شهريًا من 1000 ناشر ، بما في ذلك Bloomsbury و Harlequin و HarperCollins و Houghton Mifflin Harcourt و Lonely Planet و Macmillan و Perseus Book Group و Simon & Schuster و Wiley و Workman.Scribd ، وقد تمت الرجوع إليها 80 مليون مستخدم ، وتم الرجوع إليها. إلى "Netflix للكتب".
Simplilearn
simplilearn.com
2M+ متعلمين من أكثر من 150 دولة ؛ 1500 فصول حية كل شهر مع 85 ٪ من المتعلمين الذين يبلغون عن فوائد وظيفية - Simplilearn هو اليوم المعسكر التدريبي على الإنترنت رقم 1 في العالم لتعلم المهارات الرقمية. من مسارات التعلم المحاذاة الأدوار والبرامج التي يتمتع بها شريك الجامعة إلى دورات مجانية للمبتدئين ، فإن التعلم العالمي والنجاح الوظيفي هو مجرد نقرة!
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة ومتعددة الوسائط التي تفعل أكثر من مجرد بناء المهارات، فهي تنمي قوة عاملة أكثر قدرة وتكيفًا وتفاعلًا. من خلال مجموعة من المحتوى الأفضل في فئته، ومنصة مخصصة ومتصلة باحتياجات العملاء، وتقنية عالمية المستوى ونظام بيئي واسع من الشركاء، تقود Skillsoft النمو والأداء المستمر للموظفين ومؤسساتهم من خلال التغلب على الفجوات الحرجة في المهارات إطلاق العنان للإمكانات البشرية. تعرف على المزيد على www.skillsoft.com
Udacity
udacity.com
Udacity، وهي جزء من Accenture، هي الشركة الرائدة في السوق في مجال تحويل المواهب - تغيير الحياة والشركات والدول من خلال خلق مواهب رقمية جاهزة للعمل. تخلص من فجوات المواهب لديك في التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتعلم الآلي والسحابة والأمن السيبراني والمزيد. قم بإنشاء مواهب جاهزة للعمل لتسريع مبادراتك الأكثر أهمية، وإطلاق العنان للابتكار الذي يغذي النمو. تعرف على المزيد بزيارة udacity.com/enterprise/overview
Udemy Business
business.udemy.com
يساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على المنافسة في مكان العمل السريع اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد عند الطلب من خلال سوق محتوى قوي. تتمثل مهمتنا في مساعدة الموظفين على القيام بكل ما يأتي بعد ذلك - سواء كان هذا هو المشروع التالي الذي يجب معالجته ، أو مهارة التعلم ، أو دور إتقانه. نقوم بذلك من خلال تنسيق مجموعة من أكثر من 15000 من الدورات الدراسية في Udemy (لا تزال مجرد جزء صغير من مجموعة Care Care Course). يغطي المحتوى الخاص بنا مجموعة متنوعة من الموضوعات التجارية والتقنية الرئيسية التي تتراوح من التطوير وتكنولوجيا المعلومات إلى القيادة والتسويق و PM والتصميم وإدارة الإجهاد. يسعى Udemy Business إلى توفير تجربة تعليمية أصيلة لجميع الموظفين-ويستضيفون مواضيع في الطلب عبر 10 لغات يدرسها خبراء الموضوع بلغتهم الأم (بما يتجاوز النهج التقليدي في الدبلجة المحتوى والتسميات التوضيحية للفيديو). بالإضافة إلى مجموعة محتوى منسقة ، يمكن للمؤسسات أيضًا استضافة وتوزيع محتوى الملكية الخاص بها على Udemy.
© 2025 WebCatalog, Inc.